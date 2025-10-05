Rendkívüli

Drón- és rakétatámadások után Lengyelország riadóztatta a légierőt

BrazíliaU20-as labdarúgó-vbEstevao

Brazília óriási szégyene, de mi köze a kudarchoz a Liverpoolnak?

A hat csoportból négy már véget ért a Chilében zajló U20-as labdarúgó-világbajnokságon, s bárhogy is alakuljon a maradék két négyes, a csoportkör legnagyobb negatív szenzációja már megvan. Az ebben a korosztályban és a felnőttek között egyaránt ötszörös világbajnok Brazília szégyenszemre egyetlen pontot szerezve, csoportutolsóként utazhat haza. Az azért nem állítható, hogy Brazília tehetségek nélkül maradt volna: Estevao kora alapján játszhatott volna a tornán, de a brazil kiesés hivatalossá válása előtt néhány órával a Chelsea győztes gólját szerezte a Liverpool elleni Premier League-rangadón.

Koczó Dávid
2025. 10. 05. 8:05
Brazília először esett ki a csoportkörben U20-as vb-n, ez Endrick és Estevao nélkül is nagy kudarc Fotó: Photosport via AFP/Andres Pina
Egyértelműnek tűnt, hogy melyik a chile U20-as világbajnokság halálcsoportja, de még így is az a válogatott lett az áldozata, amelyikre talán legkevésbé lehetett számítani. Brazília az első fordulóban Mexikó ellen még összehozott egy döntetlent, utána viszont Marokkó és Spanyolország ellen sem szerzett pontot. A halálcsoport másik három együttese bejutott a legjobb tizenhat közé. Igaz, mielőtt nagyon temetni kezdenénk a brazil futballt, a teljes képet is látni kell: a tizennyolc éves Estevao Brazília kiesésének napján éppen a Chelsea győztes gólját szerezte a Liverpool ellen.

A tizennyolc éves brazil Estevao a Liverpool ellen győztes gólt szerzett, miközben fiatal honfitársai leégtek az U20-as vb-n
A tizennyolc éves brazil Estevao a Liverpool ellen győztes gólt szerzett, miközben fiatal honfitársai leégtek az U20-as vb-n (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Az U20-as világbajnokság presztízsének csökkenésében szerepet játszott, hogy a tornát már nem nyáron rendezik. Azaz immár azok a húsz éven aluli fiatalok, akik már fontos szerepet játszanak a klubjukban, jellemzően lemaradnak a tornáról – főleg ha sztárcsapatokról, s ezzel párhuzamosan a futball legnagyobb tehetségeiről van szó.

Messi ma már nem csilloghatna az U20-as vb-n

2005-ben Lionel Messi, 2007-ben Sergio Agüero, 2013-ban Paul Pogba lett az U20-as világbajnokság legjobb játékosa, akik aztán a felnőttek között is komoly karriert futottak be, Messi és Pogba világbajnok is lett, Agüerónak meg kellett elégednie egy elveszített döntővel. Az említett években még nyáron rendezték az U20-as világbajnokságot, amely aztán 2015-től kezdve egyre jobban belelógott májusba, azaz az idény végébe, idén pedig ősszel zajlik a seregszemle.

Nyilvánvaló, hogy a világ legjobb fiatal játékosai, mint az összességében is a legértékesebb futballistának számító Lamine Yamal, a Real Madridban villogó argentin Mastantuono vagy a brazil Estevao (Chelsea), Endrick (Real Madrid) páros, szóba sem jöhetnek, amikor a szövetségi edzők összeállítják a kereteket.

Hiába nagy év a futballban Zidane-é, a korábbi aranylabdás fia, a tornán szereplő Elyaz Zidane sem tartozik a korosztály legnagyobb tehetségei közé. Az U20-as vb játékosai közül a brazil Pedro számít a Transfermarkt alapján a legértékesebb futballistának, 12 millió eurós értékével a korosztály labdarúgói között épphogy befér a top 100-ba. 

U20-as vb: Brazília történelmi kudarca

Igen, Pedro révén brazil vezette a sort, azaz Brazília kiesése mindenképp nagy pofon. Ha nem is a legnagyobb fiataljaival szerepelt a tornán, a mindenkori brazil válogatott a esélyesként érkezik az U20-as világbajnokságra.

Brazília huszadszor szerepelt a korosztályos tornán, ez rekordnak számít, s az idei volt az első U20-as vb, amikor a brazil válogatott elvérzett.

A szenzáció már az utolsó forduló előtt borítékolható volt, ugyanis Marokkó legyőzte a spanyolokat és a brazilokat is, utóbbi kettő egy-egy ponttal állt, a ki-ki meccsből Spanyolország jött ki jobban, amely 1-0-s győzelmével megmenekült. Marokkó (6 pont) és Mexikó (5) mögött ugyan csak harmadik lett, de már biztosan bekerül a legjobb négy csoportharmadik közé.

Brazília viszont szégyenszemre mehet haza, olyan válogatottak közé kerül, mint Panama, Új-Zéland, Szaúd-Arábia vagy Új-Kaledónia.

A Liverpool ellen is kiderült: vannak brazil tehetségek

A kudarc nem esik jól a braziloknak, de azért abban bízhatnak, hogy ahol igazán számít, a felnőttek között továbbra is erősek lesznek.

A tizennyolc éves Estevao jövőre jó eséllyel ott lehet a felnőtt vb-n Carlo Ancelotti csapatában: szeptemberben a Chile elleni vb-selejtezőn már gólt is szerzett, szombaton pedig klubjában, a Chelsea-ben villant meg, és ezt a Liverpool bánta.

 

