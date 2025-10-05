Brazília óriási szégyene, de mi köze a kudarchoz a Liverpoolnak?

Egyértelműnek tűnt, hogy melyik a chile U20-as világbajnokság halálcsoportja, de még így is az a válogatott lett az áldozata, amelyikre talán legkevésbé lehetett számítani. Brazília az első fordulóban Mexikó ellen még összehozott egy döntetlent, utána viszont Marokkó és Spanyolország ellen sem szerzett pontot. A halálcsoport másik három együttese bejutott a legjobb tizenhat közé. Igaz, mielőtt nagyon temetni kezdenénk a brazil futballt, a teljes képet is látni kell: a tizennyolc éves Estevao Brazília kiesésének napján éppen a Chelsea győztes gólját szerezte a Liverpool ellen.

A tizennyolc éves brazil Estevao a Liverpool ellen győztes gólt szerzett, miközben fiatal honfitársai leégtek az U20-as vb-n (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Az U20-as világbajnokság presztízsének csökkenésében szerepet játszott, hogy a tornát már nem nyáron rendezik. Azaz immár azok a húsz éven aluli fiatalok, akik már fontos szerepet játszanak a klubjukban, jellemzően lemaradnak a tornáról – főleg ha sztárcsapatokról, s ezzel párhuzamosan a futball legnagyobb tehetségeiről van szó.

Messi ma már nem csilloghatna az U20-as vb-n

2005-ben Lionel Messi, 2007-ben Sergio Agüero, 2013-ban Paul Pogba lett az U20-as világbajnokság legjobb játékosa, akik aztán a felnőttek között is komoly karriert futottak be, Messi és Pogba világbajnok is lett, Agüerónak meg kellett elégednie egy elveszített döntővel. Az említett években még nyáron rendezték az U20-as világbajnokságot, amely aztán 2015-től kezdve egyre jobban belelógott májusba, azaz az idény végébe, idén pedig ősszel zajlik a seregszemle.

Nyilvánvaló, hogy a világ legjobb fiatal játékosai, mint az összességében is a legértékesebb futballistának számító Lamine Yamal, a Real Madridban villogó argentin Mastantuono vagy a brazil Estevao (Chelsea), Endrick (Real Madrid) páros, szóba sem jöhetnek, amikor a szövetségi edzők összeállítják a kereteket.

Hiába nagy év a futballban Zidane-é, a korábbi aranylabdás fia, a tornán szereplő Elyaz Zidane sem tartozik a korosztály legnagyobb tehetségei közé. Az U20-as vb játékosai közül a brazil Pedro számít a Transfermarkt alapján a legértékesebb futballistának, 12 millió eurós értékével a korosztály labdarúgói között épphogy befér a top 100-ba.