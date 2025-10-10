  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Nemcsak a futball-vb, az elhunyt Mezey György emléke miatt is nyerni kell az örmények ellen
ÖrményországMezey GyörgyVarga BarnabásSallai Roland

Nemcsak a futball-vb, az elhunyt Mezey György emléke miatt is nyerni kell az örmények ellen

A héten 84 éves korában meghalt Mezey György egykori szövetségi kapitány emléke miatt is le kell győzni Örményországot szombaton a labdarúgó vb-selejtezők következő fordulójában. Az örmények már elkönyvelhettek egy bravúrgyőzelmet Írország ellen, a magyarok viszont nem tudtak győzni az első két fordulóban. Vajon Marco Rossi Mezey György nyomdokaiba lép-e?

Lantos Gábor
2025. 10. 10. 5:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azzal, hogy az örmény csapat szeptemberben hazai pályán legyőzte Írországot, kissé minden a feje tetejére állt a magyarok vb-selejtezőcsoportjában. Az örmények most úgy utaznak Budapestre, hogy számukra a magyarok elleni lesz az évszázad mérkőzése. Nekünk meg Mezey György halálának árnyékában kellene jól focizni. Örményország soha nem járt még vb-n, de Európa-bajnokságon sem, a magyarok pedg 39 évvel ezelőtt játszottak legutóbb világbajnokságon.

Mezey György emlékére is játszik az örmények ellen a magyar válogatott
Mezey György emlékére is játszik az örmények ellen a magyar válogatott
Fotó: Németh Ferenc / NFNF

Mezey György emléke miatt is győzni kell

1986-ban, Mexikóban az a Mezey György volt a szövetségi kapitány, aki a héten, 84 éves korában halt meg. A gyászt és a döbbenetet csak egy győzelem csökkentheti. A nyomás óriási a magyar válogatott tagjain, ráadásul a csapatunk három kulcsembere, Dibusz Dénes, Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet pályára.

Nézze meg a Rapid sport következő adását, ebben az örmények elleni előkészületekről és Mezey Györgyről is beszélgettünk.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.