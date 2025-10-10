Nemcsak a futball-vb, az elhunyt Mezey György emléke miatt is nyerni kell az örmények ellen

Azzal, hogy az örmény csapat szeptemberben hazai pályán legyőzte Írországot, kissé minden a feje tetejére állt a magyarok vb-selejtezőcsoportjában. Az örmények most úgy utaznak Budapestre, hogy számukra a magyarok elleni lesz az évszázad mérkőzése. Nekünk meg Mezey György halálának árnyékában kellene jól focizni. Örményország soha nem járt még vb-n, de Európa-bajnokságon sem, a magyarok pedg 39 évvel ezelőtt játszottak legutóbb világbajnokságon.

Mezey György emlékére is játszik az örmények ellen a magyar válogatott

Fotó: Németh Ferenc / NFNF

Mezey György emléke miatt is győzni kell

1986-ban, Mexikóban az a Mezey György volt a szövetségi kapitány, aki a héten, 84 éves korában halt meg. A gyászt és a döbbenetet csak egy győzelem csökkentheti. A nyomás óriási a magyar válogatott tagjain, ráadásul a csapatunk három kulcsembere, Dibusz Dénes, Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet pályára.

Nézze meg a Rapid sport következő adását, ebben az örmények elleni előkészületekről és Mezey Györgyről is beszélgettünk.