A sorsolás mellett a meccsek sorrendje is borzalmas a magyarok számára

A magyar női kosárlabda-válogatott 2026 márciusában Isztambulban próbálkozik meg azzal, hogy a csapat 1997 után ismét ott legyen a sportág világbajnokságán. A házigazda török csapat mellett az ausztrálokkal, a japánokkal, a kanadaiakkal és az argentinokkal kell megküzdeni a továbbjutásért. A hat csapatot számláló csoportból az első négy helyezett jut tovább, de fontos kitétel, hogy az ausztrálok már korábban biztosították a helyüket a vb mezőnyében. Ennek ellenére nekik is játszaniuk kell ebben a selejtezőben. Hogy miért jó az ausztrálok számára 15 ezer kilométert utazni egy teljesen felesleges vb-selejtezőért? Ezt tőlük kellene megkérdezni, bár a döntést ebben az ügyben nem ők, hanem a FIBA hozta meg.

A női kosárlabda-vb-selejtezőn újra játszani kell Japán ellen

Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Női kosárlabda-vb-selejtező: megvan a meccssorrend, ez sem túl jó a magyaroknak

Abban mindenki egyetért, hogy a japán, a kanadai és az ausztrál csapat nagyon erős, ha Magyarország ellenük nyerni tudna, az minden körülmények között bravúr lenne. (A japánokat a 2024 februárjában Sopronban megrendezett olimpiai selejtezőn sikerült legyőzni, Kanadát nem.) Ugyanakkor ha megnézzük a meccssorrendet, látjuk, mennyire nem kedvező ez nekünk.

Március 11. Magyarország–Japán

Március 12. Magyarország–Kanada

Március 14. Magyarország–Ausztrália

Március 15. Magyarország–Argentína

Március 17. Magyarország–Törökország

A továbbjutás szempontjából számumkra sorsdöntő meccs lesz tehát az utolsó körben. Nem véletlen ez sem. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a törökök is úgy készülnek, hogy a magyarokkal szemben kell megszerezniük a csoport negyedik helyét – már abban az esetben, ha nem kapnak el valakit a nagy hármasból.

A törökök mellett szól a hazai pálya előnye és az is, hogy ők már a második fordulóban lejátsszák az Argentína elleni mérkőzést.

Az viszont egészen biztos, hogy legalább egy komoly bravúr nélkül nem lehet kijutni egy világbajnokságra. Női kosárlabdában sem.