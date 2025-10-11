Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

A sorsolás mellett a meccsek sorrendje is borzalmas a magyarok számára

Néhány nappal ezelőtt ejtették meg a 2026-os női kosárlabda-világbajnokság selejtezőinek sorsolását. Akkor az derült ki, hogy a magyar válogatott nagyon nehéz csoportba került. Most kiderült, milyen sorrendben és mikor kell lejátszani az öt selejtezőt. Ezt elemezve újra meg kell állapítani, hogy irgalmatlan feladat előtt áll a női kosárlabda-válogatott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 10:24
női kosárlabda
Lesz-e okunk örülni Isztambulban? Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A magyar női kosárlabda-válogatott 2026 márciusában Isztambulban próbálkozik meg azzal, hogy a csapat 1997 után ismét ott legyen a sportág világbajnokságán. A házigazda török csapat mellett az ausztrálokkal, a japánokkal, a kanadaiakkal és az argentinokkal kell megküzdeni a továbbjutásért. A hat csapatot számláló csoportból az első négy helyezett jut tovább, de fontos kitétel, hogy az ausztrálok már korábban biztosították a helyüket a vb mezőnyében. Ennek ellenére nekik is játszaniuk kell ebben a selejtezőben. Hogy miért jó az ausztrálok számára 15 ezer kilométert utazni egy teljesen felesleges vb-selejtezőért? Ezt tőlük kellene megkérdezni, bár a döntést ebben az ügyben nem ők, hanem a FIBA hozta meg.

női kosárlabda
A női kosárlabda-vb-selejtezőn újra játszani kell Japán ellen
Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Női kosárlabda-vb-selejtező: megvan a meccssorrend, ez sem túl jó a magyaroknak

Abban mindenki egyetért, hogy a japán, a kanadai és az ausztrál csapat nagyon erős, ha Magyarország ellenük nyerni tudna, az minden körülmények között bravúr lenne. (A japánokat a 2024 februárjában Sopronban megrendezett olimpiai selejtezőn sikerült legyőzni, Kanadát nem.) Ugyanakkor ha megnézzük a meccssorrendet, látjuk, mennyire nem kedvező ez nekünk.

  • Március 11. Magyarország–Japán
  • Március 12. Magyarország–Kanada
  • Március 14. Magyarország–Ausztrália
  • Március 15. Magyarország–Argentína
  • Március 17. Magyarország–Törökország

A továbbjutás szempontjából számumkra sorsdöntő meccs lesz tehát az utolsó körben. Nem véletlen ez sem. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy a törökök is úgy készülnek, hogy a magyarokkal szemben kell megszerezniük a csoport negyedik helyét – már abban az esetben, ha nem kapnak el valakit a nagy hármasból. 

A törökök mellett szól a hazai pálya előnye és az is, hogy ők már a második fordulóban lejátsszák az Argentína elleni mérkőzést. 

Az viszont egészen biztos, hogy legalább egy komoly bravúr nélkül nem lehet kijutni egy világbajnokságra. Női kosárlabdában sem.

 

