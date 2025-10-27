Révész AttilaMolnár GáborGyőrKisvárda

Révész Attila kritikusan üzent a barátjának, akinek nagyon sokat köszönhet

A Kisvárda emlékezetesen, 0-2-ről 3-2-re fordítva győzte le a Győrt az NB I 11. fordulójában és feljött a második helyre a tabellán. A hős, a győztes gól szerzője a csereként beálló Molnár Gábor volt, aki ismét bizonyította, hogy érdemes számolni vele. Révész Attila vezetőedző ugyanakkor nem rejtette véka alá kritikáját a barátjával kapcsolatban – miközben elismerte, hogy sokat köszönhet neki.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 7:39
Molnár Gábor szerezte a Kisvárda győztes gólját Forrás: Kisvárda FC
A Kisvárda edzője a mérkőzés után higgadtan, mégis határozottan értékelte játékosa teljesítményét és helyzetét a csapatban. Révész Attila elárulta, hogy Molnár Gábor kimaradása nem véletlen volt, hanem a heti munka minőségének következménye.

Révész Attila a Győr elleni mérkőzés előtt köszöntötte a Kisvárda csapatkapitányát, Mesanovicot. Molnár Gábort úgy dicsérte, hogy bírálta is.
– Gabi a héten már úgy edzett, ahogy korábban, ezért állt be, a múlt héten még nem edzett megfelelőem – mondta Révész Attila. Hozzátette: – Meg kell találnunk az utat hozzá. Védekezésben nem annyira van a csapat hasznára, mint támadásban, de a modern futballban mindkettőre szükség van.

Révész Attila: A munka, nem a barátság alapján döntök

Révész hangsúlyozta, hogy az edzői döntéseket nem személyes kapcsolatok, hanem objektív értékelés befolyásolja. Következetesség, igazságosság – ez a lényeg a csapat kijelölésénél.

Nem a jó viszony, a jó képesség, a barátság, a kedv alapján döntök. Gabi a barátom, de ugyanúgy meg kell dolgoznia a helyéért, mint bárki másnak

– mondta Révész Attila.

A vezetőedző ugyanakkor azt is elmondta, hogy Molnár teljesítménye a héten már olyan volt, amivel visszakerülhetett a keretbe – és élt is a lehetőséggel.

Molnár Gábor: Nulla kettőről fordítani óriási dolog

A 75. percben beálló Molnár Gábor győztes találata döntötte el a mérkőzést. A támadó elmondta, hogy az edző legfontosabb elvárását sikerült teljesítenie: gólt szerzett.

– Az edző mindig azt kéri a csatártól, hogy szerezzen gólt, ez most szerencsére sikerült – nyilatkozta a meccs után. –Nulla kettőről sikerült nyerni, ez óriási fegyvertény. Nagyon egységes a csapat, különösen Révész Attila visszatérése óta.

Molnár Gáborral korábban is előfordult, hogy egy kihagyott forduló után győztes gólt szerzett. Tavaly Tatabányán nem játszott, aztán Soroksáron győztes gólt rúgott. Nem volt a pályán a Kazincbarcika ellen, most pedig újra győztes gólt szerzett.

Szenvedély és egység: ez a Kisvárda új arca

A Kisvárda ezzel már hárommeccses győzelmi sorozatot épített, és a korábbi, MTK elleni súlyos vereség után újra stabil, mentálisan erős csapat benyomását kelti. Révész Attila a siker hátterében a hozzáállást, a mentalitást és a szenvedélyt látja.

Szenvedély és mentalitás nélkül nem lehet futballozni

– mondta a győzelem után.

Molnár is kiemelte a csapategységet és a fizikai fölényt:

– Most egységesebbek vagyunk, tudunk küzdeni, harcolunk. Sok csapat nem tudja felvenni velünk a versenyt fizikálisan. Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy a három pont a cél.

A Kisvárda tehát nemcsak pontokat gyűjt, hanem egyre inkább megtalálja saját identitását is. A Győr elleni fordítás nemcsak a tabellán ér sokat, hanem a csapat önbizalmának is hatalmas lökést adhat – és talán Molnár Gábor számára is új kezdetet jelenthet.

Révész Attila sajtótájékoztatója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

