Veszélybe kerülhet a helye Barcelonában? Robert Lewandowski rossz híreket kapott

A 37 éves csatár legutóbb vasárnap, Litvániában játszott világbajnoki selejtezőn. Robert Lewandowski akkor csapatkapitányként, gólt szerezve segítette 2-0-s győzelemhez Lengyelországot. A G csoportban hat meccs után 13 ponttal másodikok a lengyelek, hárommal lemaradva Hollandia mögött, így a két csapat novemberi összecsapása előtt még arra is van esélyük, hogy egyenes ágon jussanak ki a jövő évi vb-re.

Robert Lewandowski öröme nem lehet teljes a lengyel válogatott sikeres vb-selejtezős szereplése után (Fotó: AFP/Petras Malukas)

Bizonytalan Robert Lewandowski helye a Barcelonában?

A fontos győzelem vezéráldozattal járt, Lewandowski ugyanis, bár végig a pályán volt a litvánok ellen, a bal combjában részleges szakadást szenvedett. Hivatalos információ egyelőre nincs a pontos helyzetéről, annyi azonban biztos, hogy hetekig nem léphet pályára.

Egy sérülés sosem jön jókor, Lewandowski esetében azonban kulcsfontosságú volna a játék. A spanyol Sport című napilap úgy tudja, hogy a lengyel klubcsapata, a Barcelona nem kívánja meghosszabbítani a csapatot 2022 óta erősítő Lewandowski szerződését, a vezetőedző, Hansi Flick pedig állítólag már el is kezdte keresni a támadó lehetséges utódját.

A katalánok színeiben eddig 156 tétmérkőzésen 105 találatig jutott Lewandowski a 2025/2026-os szezonban eddig csak egy bajnokit hagyott ki, a spanyol ligában hét, a BL-ben két találkozón szerepelt.

Robert Lewandowski barcelonai góljai az előző idényből: