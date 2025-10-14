Robert LewandowskiLengyelországBarcelona

Veszélybe kerülhet a helye Barcelonában? Robert Lewandowski rossz híreket kapott

A következő hetekben nem léphet pályára a lengyelek sztárja. Robert Lewandowski a válogatott vasárnapi vb-selejtezőjén sérült meg, és egyelőre csak annyi biztos, hogy hetekig harcképtelenné vált. Mindez hatással lehet a jövőjére is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 15:11
Robert Lewandowski most egy ideig nem veheti fel majd a Barcelona mezét. Fotó: NurPhoto/Jose Breton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 37 éves csatár legutóbb vasárnap, Litvániában játszott világbajnoki selejtezőn. Robert Lewandowski akkor csapatkapitányként, gólt szerezve segítette 2-0-s győzelemhez Lengyelországot. A G csoportban hat meccs után 13 ponttal másodikok a lengyelek, hárommal lemaradva Hollandia mögött, így a két csapat novemberi összecsapása előtt még arra is van esélyük, hogy egyenes ágon jussanak ki a jövő évi vb-re.

Robert Lewandowski öröme nem lehet teljes a lengyel válogatott sikeres vb-selejtezős szereplése után
Robert Lewandowski öröme nem lehet teljes a lengyel válogatott sikeres vb-selejtezős szereplése után (Fotó: AFP/Petras Malukas)

 

Bizonytalan Robert Lewandowski helye a Barcelonában?

A fontos győzelem vezéráldozattal járt, Lewandowski ugyanis, bár végig a pályán volt a litvánok ellen, a bal combjában részleges szakadást szenvedett. Hivatalos információ egyelőre nincs a pontos helyzetéről, annyi azonban biztos, hogy hetekig nem léphet pályára.

Egy sérülés sosem jön jókor, Lewandowski esetében azonban kulcsfontosságú volna a játék. A spanyol Sport című napilap úgy tudja, hogy a lengyel klubcsapata, a Barcelona nem kívánja meghosszabbítani a csapatot 2022 óta erősítő Lewandowski szerződését, a vezetőedző, Hansi Flick pedig állítólag már el is kezdte keresni a támadó lehetséges utódját.

A katalánok színeiben eddig 156 tétmérkőzésen 105 találatig jutott Lewandowski a 2025/2026-os szezonban eddig csak egy bajnokit hagyott ki, a spanyol ligában hét, a BL-ben két találkozón szerepelt.

Robert Lewandowski barcelonai góljai az előző idényből:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.