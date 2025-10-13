Ilyen hangulatban egy csapat sem készült még sorsdöntő vb-selejtezőre

Nem túl jó előjel, ha egy tényleg sorsdöntő labdarúgó vb-selejtező előtt az újságok azt írják, hogy a meccset ugyan hazai pályán játssza a csapat, mégis olyan ez, mintha idegenben lépne pályára. Miről van szó? Svédország hétfőn este 20.45-től Koszovó ellen lép pályára Göteborgban, s ha nem gyűjti be a három pontot, gyakorlatilag kiszáll a vb-ért futó versenyből.

Svédország: amikor még minden szép és jó volt.Jon Dahl Tomasson (jobbra) és Gyökeres Viktor

Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY

Hogyan jutott idáig Svédország?

A svédek győzelme egyáltalán nem egyértelmű. Már csak azért sem, mert szeptemberben Koszovóban is vereséget szenvedtek, s már akkor felhördült szinte mindenki. A koszovóiak nem, ők nagyon boldogok voltak, hiszen álmukban nem gondoltak arra, ami Pristinában történt. A svédek a következő hazai mérkőzésüket is elvesztették. Három nappal ezelőtt Stockholmban Svájc lépett át rajtuk bántóan könnyen.

De miért írják azt, hogy ez a mérkőzés, amelyet Svédországban játszanak le, olyan, mintha idegenben lenne?

Azért, mert a göteborgi közönség már most olyan ideges, amit el sem tudunk képzelni.

Idegesek voltak Stockholmban is, a Svájc elleni összecsapás előtt olyan füttykoncertet kapott a skandináv csapat dán szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson, amit nem tett ki az ablakba.

A kapitány, akit nem mertek kirúgni

A svéd sportújságírók nincsenek tekintettel a dán szövetségi kapitány lelkiállapotára. A Koszovó elleni mérkőzés előtt arról cikkeznek, hogy a dán mester már régen elvesztette a svéd öltözőt. Ennek némileg ellentmond az, hogy a svéd csapat játékosai a svájciak ellen 2-0-ra elveszített mérkőzés után kiálltak a mester mellett. Mi mást tehettek volna? A Svéd Labdarúgó-szövetség csapdába került. Két hazai mérkőzés, amely között három nap telik el.

Az első hajó elmegy, de ki az a szövetségi vezető, aki ilyenkor kapitányváltást hajt végre?

Senki. Ahhoz vagy önként kellett volna lemondania a dánnak (ahogy a szerbek mestere meg is tette ezt az Albánia ellen hazai pályán elszenvedett vereség után), ám ez nem történt meg. A svéd újságírók is mintha dühösek lennének, máskülönben nem olvasnák Jon Dahl Tomasson fejére mindazt, amit megígért, de nem tartott be.