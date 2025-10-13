  • Magyar Nemzet
Ilyen hangulatban egy csapat sem készült még sorsdöntő vb-selejtezőre

Hazai pályán, Göteborgban játszik a svéd labdarúgó-válogatott hétfőn este 20.45-től Koszovó ellen. A tét óriási, ha a svédek nem nyernek, végük van. Bár egyesek szerint már így is ez a helyzet. Svédország gyászban, a düh pedig elképzelhetetlen. És ez azért furcsa, mert a svédek számára van még egy kiskapu.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 16:36
Svédország
Jon Dahl Tomasson - a magára hagyott és gyűlölt dán szakember, a svédek szövetségi kapitánya Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
Nem túl jó előjel, ha egy tényleg sorsdöntő labdarúgó vb-selejtező előtt az újságok azt írják, hogy a meccset ugyan hazai pályán játssza a csapat, mégis olyan ez, mintha idegenben lépne pályára. Miről van szó? Svédország hétfőn este 20.45-től Koszovó ellen lép pályára Göteborgban, s ha nem gyűjti be a három pontot, gyakorlatilag kiszáll a vb-ért futó versenyből.

Svédország
Svédország: amikor még minden szép és jó volt.Jon Dahl Tomasson (jobbra) és Gyökeres Viktor
Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY

Hogyan jutott idáig Svédország?

A svédek győzelme egyáltalán nem egyértelmű. Már csak azért sem, mert szeptemberben Koszovóban is vereséget szenvedtek, s már akkor felhördült szinte mindenki. A koszovóiak nem, ők nagyon boldogok voltak, hiszen álmukban nem gondoltak arra, ami Pristinában történt. A svédek a következő hazai mérkőzésüket is elvesztették. Három nappal ezelőtt Stockholmban Svájc lépett át rajtuk bántóan könnyen. 

De miért írják azt, hogy ez a mérkőzés, amelyet Svédországban játszanak le, olyan, mintha idegenben lenne? 

Azért, mert a göteborgi közönség már most olyan ideges, amit el sem tudunk képzelni. 

Idegesek voltak Stockholmban is, a Svájc elleni összecsapás előtt olyan füttykoncertet kapott a skandináv csapat dán szövetségi kapitánya, Jon Dahl Tomasson, amit nem tett ki az ablakba.

A kapitány, akit nem mertek kirúgni

A svéd sportújságírók nincsenek tekintettel a dán szövetségi kapitány lelkiállapotára. A Koszovó elleni mérkőzés előtt arról cikkeznek, hogy a dán mester már régen elvesztette a svéd öltözőt. Ennek némileg ellentmond az, hogy a svéd csapat játékosai a svájciak ellen 2-0-ra elveszített mérkőzés után kiálltak a mester mellett. Mi mást tehettek volna? A Svéd Labdarúgó-szövetség csapdába került. Két hazai mérkőzés, amely között három nap telik el. 

Az első hajó elmegy, de ki az a szövetségi vezető, aki ilyenkor kapitányváltást hajt végre?

Senki. Ahhoz vagy önként kellett volna lemondania a dánnak (ahogy a szerbek mestere meg is tette ezt az Albánia ellen hazai pályán elszenvedett vereség után), ám ez nem történt meg. A svéd újságírók is mintha dühösek lennének, máskülönben nem olvasnák Jon Dahl Tomasson fejére mindazt, amit megígért, de nem tartott be.

Senki sem hisz már az ígéreteknek

Az Expressen szakírója szerint világvége hangulat uralkodik Göteborgban. Ráadásul azt is leírták, hogy egy esetleges győzelem sem biztos, hogy elég lesz a svédeknek bármilyen további álomszövögetésre. 

Közben senki sem érti, hogyan kerülhetett ebbe a helyzetbe az a csapat, amelyben Gyökeres Viktor és Alexander Isak is játszik - hogy a további neveket ne említsük. 

A svéd média már nem fogadja ez azt az érvelést, hogy időre lenne szükség, idő ugyanis nincs. A hihetetlen gyorsan lepörgetett vb-selejtezők, a négycsapatos csoportok nem adnak lehetőséget annyi hibára, mint amit a svédek elkövettek. 

A svéd labdarúgó-válogatott soha nem volt ennyire nehéz helyzetben. Hétfőn este kiderül, végleg elsüllyednek-e vagy bele tudnak kapaszkodni a veszett fejsze nyelébe. A gyászos hangulat azért fura, mert Svédország a Nemzetek Ligájában nyújtott szereplésének köszönhetően még akkor is ott lehet a pótselejtezőben, ha nem végez a csoport második helyén. Ezzel azonban ott senki sem foglalkozik.

 

