Tizenhét évesen került csúcsra a profi boksz legfiatalabb világbajnoka, Mike Tyson hozzá képest matuzsálemként lett a nehézsúly királya

Mike Tyson szintén elképesztően fiatalon kezdte el a profi pályafutását, és azonnal a nehézsúly rettegett sztárja lett. Iron Mike ugyanis az első 19 meccsét egyaránt kiütéssel nyerte meg, ráadásul ebből 12 alkalommal már az első menetben végzett az éppen aktuális áldozatával. Azonban amikor 1986-ban megszerezte Berbick ellen az első világbajnoki címét a királykategóriában – stílszerűen a 2. menetben kiütve ellenfelét –, már 20 éves, 4 hónapos és 22 napos volt, azaz ezzel „csak” a nehézsúly legfiatalabb bajnoka címet tudhatja magáénak.

Hogy miért nem lett előbb világbajnok? Nos, azért, mert Benitezzel ellentétben ő azért rendelkezett némi amatőr múlttal: többek között aranyérmet nyert az 1981-es és az 1982-es Ifjúsági Olimpiai Játékokon, valamint 1984-ben a New Yorkban megrendezett Nation Golden Gloves versenyen.

Camila 'Magnífica' Zamorano a profi ökölvívás legfiatalabb női világbajnoka (Fotó: AFP/Norte Photo / Getty Images South America)

Camila Zamorano nagy lehetőséget kapott

A mexikói hölgy amatőrként 53 győzelemmel és négy vereséggel zárta le a karrierjét, már többszörös regionális és állami bajnoknak mondhatta magát. Mivel korlátozott lehetőségei voltak a korosztályához tartozó lányok ellen versenyezni, még középiskolásként a profik közé került. Ahol megmutatta, komolyan kell vele számolni.

Amikor a rendkívül tehetségesnek tartott Camila október 15-én megtudta, hogy attól a naptól kezdve ő a WBC kislégsúlyú világbajnoka, elképesztő lehetőség kapujába ért el. Az egy dolog, hogy

17 évesen és 293 naposan ő lett minden idők legfiatalabb női világbajnoka,

ám az édesapja, Eleazar Zamorano által edzett ifjú hölgy mindössze 2023 óta profi, ám így is 12 sikerével a csúcsra ért.

– A bajnok tehetségével, fegyelmével és a sport iránti szenvedélyével bebizonyította, hogy készen áll megvédeni címét, és kitörölhetetlen nyomot hagyni a boksztörténelemben – indokolta hivatalos oldalán a WBC a döntését.

Camila a tanulást sem szorítja háttérbe, hiszen jelenleg a sonorai Állami Tudományos és Technológiai Tanulmányok Főiskoláján (Cecytes) elsőéves hallgató.