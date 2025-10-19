Mike Tysonvilágbajnoklegfiatalabbprofi boksz

Tizenhét évesen került csúcsra a profi boksz legfiatalabb világbajnoka, Mike Tyson hozzá képest matuzsálemként lett a nehézsúly királya

Vannak sportágak, ilyen például a profi ökölvívás, ahol a legtöbb bunyós egy bizonyos amatőr múlt után kezdi meg hivatásos karrierjét, ám vannak olyanok, akik bizony szemtelenül fiatalon jutnak fel a csúcsra. Ilyen volt Mike Tyson, aki minden idők legfiatalabb világbajnoka lett 20 évesen a királykategóriának, ám mégsem ő a sportág legfiatalabb bajnoka. Ugyanis a férfiaknál ez a cím a Puerto Ricó-i klasszist, Wilfred Benitezt illeti, aki 17 évesen és 176 naposan ért fel kisváltósúlyban a csúcsra, míg a hölgyeknél a mexikói Camila Zamorano 17 évesen és 293 naposan lett világbajnok.

Molnár László
2025. 10. 19. 10:58
Mike Tyson szinte öreg bunyósnak számít abban a versengésben, hogy ki lett a legfiatalabb profi bunyós, aki világbajnok lett Forrás: The Ring Magazine
A profi boksz hosszú története során számos fiatal és izgalmas harcos írta be nevét az ökölvívás történelemkönyveibe azzal, hogy szinte elképzelhetetlenül fiatalon világbajnoki címet nyert. Sokan gondolkodás nélkül a legutóbb a Jake Paul ellen pontozásos vereséget szenvedő Mike Tyson (50-7-2, 44 KO) nevét említenék, mint a legfiatalabb bajnok, ám ők elég nagyot tévednek. Ugyanis a ma már 59 éves egykori klasszis ezt a címet kizárólag a nehézsúlyban mondhatja magáénak, amikor 20 évesen felért a csúcsra, miután legyőzte Trevor Berbicket. Ám hozzá képest is ifjúnak számít az a két bunyós, aki a férfiaknál és a nőknél Iron Mike-nál 3 évvel korábban szereztek világbajnoki címet. Előbbieknél a Puerto Ricó-i Wilfred Benitez (53-8-1, 31 KO) még 1976. március 6-án a kolumbiai Antonio Cervantes (67-12-1, 37 KO) ellen nyert pontozással, és amikor átadták neki a WBA kisváltósúlyú vb-övét, egész pontosan 17 éves és 176 napos volt. A nőknél a kislégsúlyban a vitathatatlan bajnok, Tina Rupprecht (15-1-1, 13 ko) visszavonult, így a WBC az ideiglenes bajnokát, Camila Zamoranót (12-0, 1 KO) emelte fel rendes világbajnoknak, aki a héten 17 évesen és 23 naposan lett a szervezet világelsője.

Mike Tyson számára marad a nehézsúlyú legfiatalabb bajnoki cím
Mike Tyson számára marad a nehézsúlyú legfiatalabb bajnoki cím (Fotó: AFP/CARLOS SCHIEBECK / AFP)

Mike Tyson az első 19 meccsét egyaránt kiütéssel nyerte

Egyébként Benitez joggal mondhatná, vajon őt miért felejtette el a rajongók többsége. A Puerto Ricóban született bunyós ugyanis három súlycsoportban ért fel a csúcsra, és olyan világsztárok ellen lépett ringbe, mint az öt súlycsoportban vb-címig jutó Sugar Ray Leonard (36-3-1, 25 KO) és a szintén öt súlycsoportban világbajnok Thomas Hearns (61-5-1, 48 KO). Ráadásul a szakma Benitezt tartja minden idők egyik legjobb védekező bunyósának.

Wilfred Benitez minden idők legfiatalabb férfi bunyósa, aki a profik között világbajnoki címet szerzett
Wilfred Benitez minden idők legfiatalabb férfi bunyósa, aki a profik között világbajnoki címet szerzett (Fotó: AFP/Bettmann / Bettmann)

Wilfred Benitez statisztikája

  • 15 évesen lett profi
  • 16 évesen került fel a WBA és a WBC világranglistájára
  • 25 veretlenül megvívott csata után 17 évesen és 176 naposan lett a WBA kisváltósúlyú világbajnoka
  • három súlycsoportban – kisváltósúly, váltósúly és nagyváltósúly – lett világbajnok
  • két testvére, Frankie és Gregory is jó bunyós volt, az ügyeiket az édesanyjuk, Clara intézte
  • Sugar Ray Leonard a 15. menetben, 6 másodperccel a gongszó előtt ütötte ki, ez volt az első veresége

Mike Tyson  szintén elképesztően fiatalon kezdte el a profi pályafutását, és azonnal a nehézsúly rettegett sztárja lett. Iron Mike ugyanis az első 19 meccsét egyaránt kiütéssel nyerte meg, ráadásul ebből 12 alkalommal már az első menetben végzett az éppen aktuális áldozatával. Azonban amikor 1986-ban megszerezte Berbick ellen az első világbajnoki címét a királykategóriában – stílszerűen a 2. menetben kiütve ellenfelét –, már 20 éves, 4 hónapos és 22 napos volt, azaz ezzel „csak” a nehézsúly legfiatalabb bajnoka címet tudhatja magáénak. 

Hogy miért nem lett előbb világbajnok? Nos, azért, mert Benitezzel ellentétben ő azért rendelkezett némi amatőr múlttal: többek között aranyérmet nyert az 1981-es és az 1982-es Ifjúsági Olimpiai Játékokon, valamint 1984-ben a New Yorkban megrendezett Nation Golden Gloves versenyen.

Camila 'Magnífica' Zamorano a profi ökölvívás legfiatalabb női világbajnoka
Camila 'Magnífica' Zamorano a profi ökölvívás legfiatalabb női világbajnoka (Fotó: AFP/Norte Photo / Getty Images South America)

Camila Zamorano nagy lehetőséget kapott

A mexikói hölgy amatőrként 53 győzelemmel és négy vereséggel zárta le a karrierjét, már többszörös regionális és állami bajnoknak mondhatta magát. Mivel korlátozott lehetőségei voltak a korosztályához tartozó lányok ellen versenyezni, még középiskolásként a profik közé került. Ahol megmutatta, komolyan kell vele számolni.

Amikor a rendkívül tehetségesnek tartott Camila október 15-én megtudta, hogy attól a naptól kezdve ő a WBC kislégsúlyú világbajnoka, elképesztő lehetőség kapujába ért el. Az egy dolog, hogy 

17 évesen és 293 naposan ő lett minden idők legfiatalabb női világbajnoka, 

ám az édesapja, Eleazar Zamorano által edzett ifjú hölgy mindössze 2023 óta profi, ám így is 12 sikerével a csúcsra ért. 

– A bajnok tehetségével, fegyelmével és a sport iránti szenvedélyével bebizonyította, hogy készen áll megvédeni címét, és kitörölhetetlen nyomot hagyni a boksztörténelemben – indokolta hivatalos oldalán a WBC a döntését.

Camila a tanulást sem szorítja háttérbe, hiszen jelenleg a sonorai Állami Tudományos és Technológiai Tanulmányok Főiskoláján (Cecytes) elsőéves hallgató.

