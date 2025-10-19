Tizenhét évesen került csúcsra a profi boksz legfiatalabb világbajnoka, Mike Tyson hozzá képest matuzsálemként lett a nehézsúly királya

A profi boksz hosszú története során számos fiatal és izgalmas harcos írta be nevét az ökölvívás történelemkönyveibe azzal, hogy szinte elképzelhetetlenül fiatalon világbajnoki címet nyert. Sokan gondolkodás nélkül a legutóbb a Jake Paul ellen pontozásos vereséget szenvedő Mike Tyson (50-7-2, 44 KO) nevét említenék, mint a legfiatalabb bajnok, ám ők elég nagyot tévednek. Ugyanis a ma már 59 éves egykori klasszis ezt a címet kizárólag a nehézsúlyban mondhatja magáénak, amikor 20 évesen felért a csúcsra, miután legyőzte Trevor Berbicket. Ám hozzá képest is ifjúnak számít az a két bunyós, aki a férfiaknál és a nőknél Iron Mike-nál 3 évvel korábban szereztek világbajnoki címet. Előbbieknél a Puerto Ricó-i Wilfred Benitez (53-8-1, 31 KO) még 1976. március 6-án a kolumbiai Antonio Cervantes (67-12-1, 37 KO) ellen nyert pontozással, és amikor átadták neki a WBA kisváltósúlyú vb-övét, egész pontosan 17 éves és 176 napos volt. A nőknél a kislégsúlyban a vitathatatlan bajnok, Tina Rupprecht (15-1-1, 13 ko) visszavonult, így a WBC az ideiglenes bajnokát, Camila Zamoranót (12-0, 1 KO) emelte fel rendes világbajnoknak, aki a héten 17 évesen és 23 naposan lett a szervezet világelsője.
Mike Tyson az első 19 meccsét egyaránt kiütéssel nyerte
Egyébként Benitez joggal mondhatná, vajon őt miért felejtette el a rajongók többsége. A Puerto Ricóban született bunyós ugyanis három súlycsoportban ért fel a csúcsra, és olyan világsztárok ellen lépett ringbe, mint az öt súlycsoportban vb-címig jutó Sugar Ray Leonard (36-3-1, 25 KO) és a szintén öt súlycsoportban világbajnok Thomas Hearns (61-5-1, 48 KO). Ráadásul a szakma Benitezt tartja minden idők egyik legjobb védekező bunyósának.
Wilfred Benitez statisztikája
- 15 évesen lett profi
- 16 évesen került fel a WBA és a WBC világranglistájára
- 25 veretlenül megvívott csata után 17 évesen és 176 naposan lett a WBA kisváltósúlyú világbajnoka
- három súlycsoportban – kisváltósúly, váltósúly és nagyváltósúly – lett világbajnok
- két testvére, Frankie és Gregory is jó bunyós volt, az ügyeiket az édesanyjuk, Clara intézte
- Sugar Ray Leonard a 15. menetben, 6 másodperccel a gongszó előtt ütötte ki, ez volt az első veresége