A Liverpool csapatkapitánya megnyugtatta a szurkolókat a pocsék sorozat kellős közepén

Virgil van Dijk, a Liverpool 34 éves csapatkapitánya tavasszal nemcsak bajnoki címet ünnepelhetett csapatával, hanem újabb két évre kötelezte el magát a csapat mezében. Van Dijk a nyári igazolások kapcsán megnyugtatta a szurkolókat, de hangsúlyozta, nyáron hatalmas veszteség érte a klubot.

2025. 10. 17. 11:45
Virgil van Dijk a hullámzó teljesítmény ellenére nyugodt a Liverpoolban
Virgil van Dijk a hullámzó teljesítmény ellenére nyugodt a Liverpoolban Fotó: Peter Byrne Forrás: PA Wire
Virgil van Dijk a Liverpool második csapatkapitánya, aki magasba emelhette a Premier League-trófeát a klub történetében. 2020-ban Jordan Hendersoné volt a megtiszteltetés – a holland hátvéd már ekkor is a Vörösöket erősítette –, majd 2025 tavaszán már Van Dijk volt a csapatkapitány, amikor Arne Slot első idényében angol bajnok lett a gárda. S a 34 éves játékos volt az első, aki mindezt közönség előtt tehette meg, miután öt évvel ezelőtt a koronavírus átírta a szabályokat.

Virgil van Dijk a Premier League-trófeával az előző idény végén
Virgil van Dijk a Premier League-trófeával az előző idény végén. Fotó: AFP

A 2018 januárjában a Southamptontól Liverpoolba igazoló holland védő hétvégén, a Manchester United ellen már a 330. mérkőzését fogja játszani klubjában. Az előző idényben sokáig viszont nem volt egyértelmű, hogy hol folytatja Van Dijk, miután csak tavasszal hosszabbították meg a szerződését, ami az évad végén lejárt. Az új, kétéves kontraktussal mindenki megnyugodott, a liverpooli sajtónak exkluzív interjút adó védő kiemelte a klub értékeit, amik szerinte mindennél fontosabbak.

 

Virgil van Dijk nemes célja a Liverpool csapatkapitányaként

– Az első napomon az edzőm, Jürgen Klopp és az akkori csapatkapitány, Jordan Henderson bemutatta azokat az értékeket, amit ennél a klubnál fontosnak találnak. Az általuk akkor megmutatott értékeket szeretném továbbvinni mint csapatkapitány – kezdte Van Dijk, majd a közeljövőről is beszélt. – Ennek így kell lennie a távozásom után is. Van a Liverpool-módszer, és ez a kulcs a sikerünknek. 

A klub célja, hogy a legnagyobb klub legyen Angliában, és természetesen nekünk, játékosoknak is ez a cél. Imádunk bajnokok lenni és a csúcson maradni, de szerintem a Premier League-ben ez nagyon-nagyon nehéz.

S hogy ez mennyire nehéz is, azt jól mutatja, hogy 2009 óta csak a Manchester Citynek sikerült címet védenie – Pep Guardiola együttesének 2020 és 2024 között ez négyszer is sikerült. S jelenleg a Liverpoolnak címvédőként komoly gondjai vannak. Arne Slot együttese zsinórban három meccset vesztett el, jelenleg a legnagyobb kihívó, az Arsenal mögött egy ponttal van lemaradva. 

 

Rosszak lennének a nyári érkezők?

A nehézkes szezonkezdetben a sok új igazolás is közrejátszhat. A Liverpool közel ötszázmillió eurót költött el, kétszer is angol átigazolási rekordért szerződtetett játékost – előbb Florian Wirtzet, majd Alexander Isakot –, Van Dijk azonban nem aggódik, ami a szurkolóknak is megnyugtató lehet. 

Úgy gondolom, hogy a klub remekül teljesített az új igazolásokban, de ezek valójában nem mélyítették a keretet, mert nagyon sok olyan minőségi játékost vesztettünk el, akik az elmúlt években nagyon fontosak voltak.

Ott van Luis Díaz, Darwin Núnez, Jarell Quansah, Harvey Elliott – tette hozzá Van Dijk, aki arra utalt, hogy csak a támadósorban hárman távoztak: Díaz és Núnez mellett Diogo Jota tragikus halálával hatalmas űrt kellett betöltenie a liverpooli vezetőségnek.

– Pótolnunk kellett őket, ráadásul minőségi játékosokkal. A piaci helyzetet figyelembe véve egy rossz szavunk sem lehet a vezetőségre. Most itt az ideje, hogy dolgozzunk, és egy nagyon-nagyon jó csapatot hozzunk létre a pályán, hogy minden versenysorozatban versenyképesek legyünk. Hiszen más célunk nem is lehet – zárta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya. 

 

Arne Slot sajtótájékoztatója a Liverpool–Manchester United PL-meccs előtt:

