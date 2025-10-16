A poklot is megjárták a Liverpool játékosai a válogatottakban

Amióta Arne Slot irányítja a Liverpool csapatát, még nem volt olyan gödörben az együttes, mint most. Zsinórban három elvesztett meccs, 2-1-es vereségek a Premier League-ben a Crystal Palace és a Chelsea ellen, a kettő között pedig 1-0-s fiaskó a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában. Ezek után jött a válogatott meccsek miatti szünet, amikor a Liverpool keretének jelentős része szétszéledt a világban – és most a Vörösök egy része Szoboszlai Dominikkel az élen megerősödve térhet vissza a klubjához, mások viszont a poklot is megjárták az elmúlt héten.

A Liverpool csatára, Alexander Isak Koszovó ellen is csődöt mondott a svéd válogatottban. Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

A magyar válogatott csapatkapitányának különösen jól sikerültek az októberi vb-selejtezők, hiszen az örmények elleni kötelező, 2-0-s győzelem után Portugáliában előbb gólpasszt adott Szalai Attilának, majd a 91. percben ő lőtte a pontot érő, egyenlítő gólt a kedden 2-2-re végződött lisszaboni meccsen.

Még a portugál sajtóban is Szoboszlait kiáltották ki a mérkőzés emberének, nem pedig a két gólt szerző Cristiano Ronaldót.

A magyar válogatott a bravúrponttal fontos lépést tett a portugálok mögötti második hely megszerzése felé a csoportban, ami pótselejtezőt érne a 2026-os vb felé vezető úton . Szoboszlai mellett a Liverpool másik magyar futballistája, Kerkez Milos is kezdő volt mindkét vb-selejtezőn a magyar válogatottban, az örmények ellen végig játszott, Lisszabonban 79 percet kapott Marco Rossitól.

Szoboszlai volt a legjobb Liverpool-játékos a válogatott szünetben?

Nem csak Szoboszlai Dominiknek sikerültek kiemelkedően a válogatott meccsek az elmúlt héten a Liverpool játékosai közül. Ki kell emelni, hogy három, a szezonbeli teljesítménye miatt eddig sok kritikát kapott játékos, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah is nagyszerű meccseken van túl.

Gakpo és a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is betaláltak a holland válogatott 4-0-s győzelme során Finnország ellen. Gakpo ráadásul előtte Málta ellen duplázott (és egy gólpasszt is kiosztott), így ő három góllal zárta a válogatott szünetet.

Ami Mac Allistert illeti, a formáját nehezen találó argentin középpályás úgy tűnik, kezd belendülni. Magyar idő szerint szerda hajnalban, a Floridában rendezett Puerto Rico elleni barátságos meccsen két gólt lőtt az argentin válogatottban. A 6-0-s győzelem során Mac Allisternek öt lövése volt, tizenegyszer szerzett labdát.