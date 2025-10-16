Liverpool FCAlexander IsakMohamed SzalahSzoboszlai Dominik

A poklot is megjárták a Liverpool játékosai a válogatottakban

Egymás után elveszített három mérkőzéssel a hátuk mögött utaztak haza a válogatottjaikhoz a Liverpool futballistái, és egy részük megerősödve térhet vissza a klubjához. Szoboszlai Dominik a portugálok ellen a hosszabbításban lőtt bravúrpontot érő gólt a portugálok elleni vb-selejtezőn, Cody Gakpo, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah is sikerélményeket szerzett. Mások miatt viszont komolyan aggódhat Arne Slot a vasárnapi, Liverpool–Manchester United rangadó előtt.

2025. 10. 16. 5:05
Szoboszlai Dominik volt a meccs hőse Cristiano Ronaldóék ellen a válogatottban, a Liverpool is számíthat rá Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
Amióta Arne Slot irányítja a Liverpool csapatát, még nem volt olyan gödörben az együttes, mint most. Zsinórban három elvesztett meccs, 2-1-es vereségek a Premier League-ben a Crystal Palace és a Chelsea ellen, a kettő között pedig 1-0-s fiaskó a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában. Ezek után jött a válogatott meccsek miatti szünet, amikor a Liverpool keretének jelentős része szétszéledt a világban – és most a Vörösök egy része Szoboszlai Dominikkel az élen megerősödve térhet vissza a klubjához, mások viszont a poklot is megjárták az elmúlt héten.

A Liverpool csatára, Alexander Isak Koszovó ellen is csődöt mondott a svéd válogatottban
A Liverpool csatára, Alexander Isak Koszovó ellen is csődöt mondott a svéd válogatottban. Fotó: BJORN LARSSON ROSVALL / TT NEWS AGENCY

A magyar válogatott csapatkapitányának különösen jól sikerültek az októberi vb-selejtezők, hiszen az örmények elleni kötelező, 2-0-s győzelem után Portugáliában előbb gólpasszt adott Szalai Attilának, majd a 91. percben ő lőtte a pontot érő, egyenlítő gólt a kedden 2-2-re végződött lisszaboni meccsen.

Még a portugál sajtóban is Szoboszlait kiáltották ki a mérkőzés emberének, nem pedig a két gólt szerző Cristiano Ronaldót.

A magyar válogatott a bravúrponttal fontos lépést tett a portugálok mögötti második hely megszerzése felé a csoportban, ami pótselejtezőt érne a 2026-os vb felé vezető úton . Szoboszlai mellett a Liverpool másik magyar futballistája, Kerkez Milos is kezdő volt mindkét vb-selejtezőn a magyar válogatottban, az örmények ellen végig játszott, Lisszabonban 79 percet kapott Marco Rossitól.

Szoboszlai volt a legjobb Liverpool-játékos a válogatott szünetben?

Nem csak Szoboszlai Dominiknek sikerültek kiemelkedően a válogatott meccsek az elmúlt héten a Liverpool játékosai közül. Ki kell emelni, hogy három, a szezonbeli teljesítménye miatt eddig sok kritikát kapott játékos, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah is nagyszerű meccseken van túl.

Gakpo és a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk is betaláltak a holland válogatott 4-0-s győzelme során Finnország ellen. Gakpo ráadásul előtte Málta ellen duplázott (és egy gólpasszt is kiosztott), így ő három góllal zárta a válogatott szünetet.

Ami Mac Allistert illeti, a formáját nehezen találó argentin középpályás úgy tűnik, kezd belendülni. Magyar idő szerint szerda hajnalban, a Floridában rendezett Puerto Rico elleni barátságos meccsen két gólt lőtt az argentin válogatottban. A 6-0-s győzelem során Mac Allisternek öt lövése volt, tizenegyszer szerzett labdát.

Jó hangulatban térhet vissza Angliába Mohamed Szalah is, aki a Dzsibuti elleni mérkőzésen két góllal segítette Egyiptomot 3-0-s győzelemmel, és ezzel a válogatottja ki is jutott a vb-re.

Miattuk viszont aggódhat Slot: Gravenberch, Isak, Wirtz, Mamardasvili

A jó teljesítmények mellett aggasztó hírek is érkeztek Liverpoolba a válogatott szünet alatt. Arne Slot aggodalommal figyelhette, hogy az idény egyik legjobb Liverpool-játékosa, Ryan Gravenberch félidőben sérülés miatt lecserélésre kényszerült a holland–finn vb-selejtezőn.

Nehéz hete volt a Liverpool kapujában sérült Alissont helyettesítő Giorgi Mamardasvilinek is. A spanyolok elleni 2-0-s vereség után még hős volt, tizenegyest is védett, de a törökök elleni, keddi 4-1-es kudarc megviselhette: a georgiai védelem 52 perc alatt öt ziccert engedett az ellenfélnek, ebből négy gól lett.

A két méregdrága nyári szerzemény, Alexander Isak és Florian Wirtz sem zárt jó napokat. Előbbi gyakorlatilag a poklot is megjárta Svédországban. 

Isak Svájc és Koszovó ellen sem tudott betalálni, a svédek mindkét meccsen kikaptak, majd menesztették Jon Dahl Tomasson szövetségi kapitányt, miután négy vb-selejtezőn mindössze egy pontot szereztek. Wirtz pedig ugyan Luxemburg (4-0) és Észak-Írország ellen (1-0) is győzelmet ünnepelt a német válogatottal, de a Liverpool.com szerint gyengén teljesített.

Jön a Manchester United elleni rangadó

Nincs sok ideje Arne Slotnak, hogy kikérdezze a válogatottól visszatérő játékosokat, a Liverpool ugyanis vasárnap (17.30, tv: Spíler1) rögtön rangadót játszik a Premier League-ben, ahol az ősi rivális Manchester United lesz az ellenfele az Anfielden.

Kiderül, hogy három vereség után kilábal-e a Liverpool a gödörből.

A Liverpool játékosai a válogatott meccseken:

  • Szoboszlai Dominik (magyar) 1 győzelem, 1 döntetlen, 180 perc, 1 gól, 1 gólpassz
  • Kerkez Milos (magyar) 1 győzelem, 1 döntetlen, 168 perc
  • Alexis Mac Allister (argentin) 2 győzelem, 102 perc, 2 gól
  • Virgil van Dijk (holland) 2 győzelem, 180 perc, 1 gól
  • Jeremie Frimpong (holland) 1 győzelem, 67 perc
  • Ryan Gravenberch (holland)  2 győzelem, 135 perc, 1 gólpassz
  • Cody Gakpo (holland) 2 győzelem, 174 perc, 3 gól, 1 gólpassz
  • Giorgi Mamardashvili (georgiai) 2 vereség, 180 perc
  • Conor Bradley (északír) 1 győzelem, 90 perc
  • Andy Robertson (skót) 2 győzelem, 180 perc, 1 gólpassz
  • Florian Wirtz (német) 2 győzelem, 180 perc
  • Mohamed Szalah (egyiptomi) 1 győzelem, 90 perc, 2 gól
  • Hugo Ekitike (francia) 1 győzelem, 1 döntetlen, 80 perc, 1 gólpassz
  • Alexander Isak (svéd) 2 vereség, 180 perc

