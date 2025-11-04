A magyar csodalányok megint végigverték a világot – mennyire ismeri őket?

rendőrség

Nyolcan szenvedtek életveszélyes sérüléseket az angliai vonatos késelés során

A rendőrség vizsgálja, hogy a vádlott lakóhelyén, Peterborough-ban történt korábbi késes támadások – köztük egy 14 éves fiú és egy fodrászüzlet elleni incidens – összefüggésben állnak-e a vonatos támadással.