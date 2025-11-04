A magyar csodalányok megint végigverték a világot – mennyire ismeri őket?

Liverpool
„Egészen pazar teljesítmény” – Szoboszlai-videóval hangol a Liverpool a Real Madrid ellen
Újabb adalék ahhoz, amit különben is tudunk: Szoboszlai Dominik meghódította a Liverpoolt.
Debrecen, Paks, Kisvárda – ez a jelenlegi dobogós csapatok sorrendje. Ki gondolta volna ezt júliusban?
Ezúttal inkább kellemes gondokra kell választ találnia Marco Rossinak a világbajnoki selejtezőkre.
Kedden 21 órakor kezdődik a nagy meccs, a Bajnokok Ligájában eddig veretlen Real Madrid látogat az Anfieldre.
Kedden 21 órakor kezdődik a nagy meccs, a Bajnokok Ligájában eddig veretlen Real Madrid látogat az Anfieldre.
