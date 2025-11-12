Détári Lajosolasz lapBologna FC 1909Michel PlatiniSerie A

Az olaszok a magyar Platininek nevezik Détárit, aki a Serie A dobogóján látná egykori csapatát

Remekül szerepel a Serie A-ban a Bologna csapata, legutóbb például a címvédő Napoli gárdáját győzték le. Az olasz újságírók ebből az alkalomból megkeresték a csapat egykori ászát, Détári Lajost, aki nem titkolta, követi a Bologna eredményeit és kifejezetten jólesett a korábbi 61-szeres válogatottnak, hogy a jelenlegi Bologna legjobbjához, Orsolinihez hasonlították. És még valakihez: egy háromszoros aranylabdás világsztárhoz.

Molnár László
2025. 11. 12. 19:24
Détári Lajos nemcsak a magyaroknak, de korábbi csapatának, a Bolognának is szurkol
Détári Lajos nemcsak a magyaroknak, de korábbi csapatának, a Bolognának is szurkol Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha valaki felteszi azt a kérdést, ki az a magyar futballista, aki 1990 és 1992 között a Bologna karmestere volt, 49 meccsen lépett pályára a csapat mezében és szerzett 16 gólt, vélhetően a nagy többség azonnal tudná a választ. Détári Lajos neve ismét feltűnt az olasz sajtóban egykori csapatával kapcsolatban, ugyanis a Bologna remek bajnoki szereplése okán megkereste a korábbi 61-szeres válogatottat a La Gazzetta dello Sport. Az újság nemcsak az olasz csapat remekléséről írt, hanem felidézte a hétszeres világválogatott legemlékezetesebb pillanatait a Serie A-ban töltött időszakáról.

Détári Lajos ugyanúgy állandóan mosolyog, mint ahogy annak idejében a Bologna vezéreként tette
Détári Lajos ugyanúgy állandóan mosolyog, mint ahogy annak idejében a Bologna vezéreként tette. Fotó: Mirkó István 

Détári – egy kedves, őrült zseni

Az olasz lap komoly interjút készített a Bologna egykori sztárjával, és az újságíró szerint Détári Lajos játékát sosem felejti el az, aki valaha látta. Még most is alig akart kifogyni a dicsérő szavakból és a sztorikból.

  • Détári egyike volt a legnagyobb európai tízeseknek,
  • a középpályást tartja a magyar Platininek,
  • majdnem összeverekedett Cabrinivel egy szabadrúgásért,
  • direkt elrontott egy tizenegyest, mert haragudott a csapattársaira, amiért nem passzoltak neki.

Egy őrült és kedves zseninek tartja Détárit, aki mindig mosolygott, akárcsak a csapat jelenlegi karmestere, Riccardo Orsolini. 

– Orsolini mindig mosolyog, kedvelem őt. Látszik rajta, hogy képes másokat inspirálni. A mosoly a saját képességeidbe vetett hitről árulkodik – jelentette ki az olasz labdarúgóról Détári.

Az UEFA Kupában menetel, a bajnokságban kiesett a Bologna Détárival, most jöhet a dobogó

Abban a két szezonban a Bologna igencsak kétarcúan szerepelt, hiszen amíg a Serie A-ból kiesett a magyar középpályással együtt az 1990/91-es idény végén, addig az UEFA Kupában egészen a negyeddöntőig menetelt, ám ott a portugál Sporting megállította Détáriékat (1-1, 0-2).

– Erős keretünk volt, meneteltünk a kupában, de kiestünk a bajnokságból, aztán viszont jól kezdtünk a Serie B-ben. Kár, hogy sérülések is hátráltattak, abban a két évben, amikor ott futballoztam, de Bolognát örökre a szívembe zártam – elevenítette fel bolognai időszakát a klub egykori középpályását.

Détári Lajos sikerei játékos-pályafutása során

  • háromszoros magyar bajnok
  • magyar, német és görög kupagyőztes
  • a világ 9. legjobb játékosa (World Soccer): 1988
  • a világ legdrágább játékosa (17,8 millió német márka): 1988
  • Aranylabda 21. helyezett: 1985
  • az év magyar labdarúgója (1): 1985
  • NB I-es gólkirály (3): 1985 (18), 1986 (27), 1987 (19)
  • német bajnokság legjobb külföldi játékosa: 1988
  • görög bajnokság legjobb játékosa: 1989
  • svájci bajnokság legjobb játékosa: 1994

Most viszont remekel a Bologna, hiszen nemcsak legyőzte a bajnoki címvédő Napolit, de a tabella 5. helyén állva mindössze három pont a hátránya az éllovas Internazionaléhoz képest. Détári elmondta, nagyon szurkol egykori csapatának, és bízik benne, hogy a bajnoki szezon végén nemzetközi kupában való indulást érő helyen végez.  

– Öröm látni a mai csapatot, azt a szinte tökéletes játékot, amivel legutóbb legyőzték a bajnok Napolit. Hogy meglepett-e az eredmény? Nem igazán, mert ez az elmúlt évek munkájának az eredménye, ahogy az előző idényben a Bajnokok Ligája-szereplés vagy az Olasz Kupa-győzelem is. Noha bármi megtörténhet, a scudetto megnyerése még túl nagy falat a csapat számára, de ha a hazai meccseit megnyeri, akkor a Bajnokok Ligája-szereplés meglehet

– osztotta meg a véleményét az olasz lappal Détári. 

A Bologna–Napoli meccs rövid összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Toót-Holló Tamás
idezojelekPintér Béla

Csúnyán eltájolta magát Pintér Béla és Társulata

Toót-Holló Tamás avatarja

Ami Szabadszálláson még „táj”, az Budapestről nézve valójában már „thai”. Ami valójában nem is vicces félreértés, hanem irgalmatlanul kínos poén. Minden képzeletet alulmúlóan gyötrelmes geg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.