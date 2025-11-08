Jó lenne azonnal abbahagyni a Fradi körüli állandó zavarkeltést

A helyzet azért is nehéz, mert a közelmúltban több edző is időnek előtte hagyta ott az Üllői utat. Volt olyan, akit kivásároltak, de olyan is, aki az első adandó alkalommal lelépett, nagy meglepetést okozva ezzel. Éppen ezért kényes téma, amikor Robbie Keane esetében is erről beszélnek, ráadásul úgy, hogy ezeknek a pletykáknak semmi alapjuk nincsen. A Ferencváros edzője továbbra is Robbie Keane marad.

A Ferencváros edzője, Robbie Keane nem akarja elhagyni az Üllői utat

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Ezt már a Ferencváros edzője sem bírta szó nélkül hagyni

Nem véletlen, hogy a Ludogorec 3-1-es legyőzése után ez a téma is előkerült a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Most, amikor tényleg felhőtlenül és kritika nélkül lehetne örülni annak, ahogy a Fradi az Európa-ligában szerepel, kissé furcsa, hogy erről kell beszélni. Mi mégis megtettük ezt a Rapid Sport legújabb adásában.