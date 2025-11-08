FerencvárosRobbie KeaneEurópa-liga csoportkör

Jó lenne azonnal abbahagyni a Fradi körüli állandó zavarkeltést

Négy forduló után a Ferencváros labdarúgócsapata a harmadik helyen áll az Európa-ligában. A Fradi négy meccsből hármat nyert meg, ebből kettőt idegenben. Mégis, szinte hetente röppennek fel hírek azzal kapcsolatban, hogy Robbie Keane távozik az Üllői útról. A helyzet odáig jutott, hogy a bolgár Ludogorec legyőzése után erről is kellett magyarázkodnia a Ferencváros edzőjének.

Lantos Gábor
2025. 11. 08. 6:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A helyzet azért is nehéz, mert a közelmúltban több edző is időnek előtte hagyta ott az Üllői utat. Volt olyan, akit kivásároltak, de olyan is, aki az első adandó alkalommal lelépett, nagy meglepetést okozva ezzel. Éppen ezért kényes téma, amikor Robbie Keane esetében is erről beszélnek, ráadásul úgy, hogy ezeknek a pletykáknak semmi alapjuk nincsen. A Ferencváros edzője továbbra is Robbie Keane marad.

Ferencváros
A Ferencváros edzője, Robbie Keane nem akarja elhagyni az Üllői utat
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Ezt már a Ferencváros edzője sem bírta szó nélkül hagyni

Nem véletlen, hogy a Ludogorec 3-1-es legyőzése után ez a téma is előkerült a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Most, amikor tényleg felhőtlenül és kritika nélkül lehetne örülni annak, ahogy a Fradi az Európa-ligában szerepel, kissé furcsa, hogy erről kell beszélni. Mi mégis megtettük ezt a Rapid Sport legújabb adásában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.