Jó lenne azonnal abbahagyni a Fradi körüli állandó zavarkeltést

A helyzet azért is nehéz, mert a közelmúltban több edző is időnek előtte hagyta ott az Üllői utat. Volt olyan, akit kivásároltak, de olyan is, aki az első adandó alkalommal lelépett, nagy meglepetést okozva ezzel. Éppen ezért kényes téma, amikor Robbie Keane esetében is erről beszélnek, ráadásul úgy, hogy ezeknek a pletykáknak semmi alapjuk nincsen. A Ferencváros edzője továbbra is Robbie Keane marad.
Ezt már a Ferencváros edzője sem bírta szó nélkül hagyni
Nem véletlen, hogy a Ludogorec 3-1-es legyőzése után ez a téma is előkerült a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Most, amikor tényleg felhőtlenül és kritika nélkül lehetne örülni annak, ahogy a Fradi az Európa-ligában szerepel, kissé furcsa, hogy erről kell beszélni. Mi mégis megtettük ezt a Rapid Sport legújabb adásában.