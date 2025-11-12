A rasszizmusnak is köze volt az olimpiai érem elvételéhez?

Jordan Chilesolimpiatornarasszizmus

Továbbra sem tud túllépni az elvett olimpiai érmen és az őt ért sérelmen az amerikaiak tornásza. Jordan Chiles ezúttal egy podcastben beszélt arról, hogy a rasszizmus is szerepet játszhatott a bronzérem elvételével.

2025. 11. 12. 18:25
Jordan Chiles nem sokáig örülhetett a bronzéremnek Fotó: Gabriel Bouys Forrás: AFP
A 2024-es párizsi olimpia egyik legnagyobb botránya volt Jordan Chiles elvett bronzérme. Az amerikai tornász a női talajtorna döntőjében az amerikaiak óvtak, így Chiles magasabb pontszámot kapott, amivel leszorította a dobogóról Ana Barbosut, és átvehette a bronzérmet. Ezt követően a románok fellebbeztek, mondván, az Egyesült Államok csapata az előírt időhatáron túl óvott. A sportági nemzetközi szövetség (FIG) először nem fogadta be a románok beadványát, akik ezt követően a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordultak, amely viszont már nekik adott igazat, a FIG pedig utólag módosította a végeredményt, így lett Barbosu harmadik.

Ekkor még minden rendben volt: Jordan Chiles (jobbra) az azóta elvett éremmel
Ekkor még minden rendben volt: Jordan Chiles (jobbra) az azóta elvett éremmel  (Fotó: AFP/Loic Venance)

Az ügy ezzel nem ért véget: az óvási időhatár egy perc, és a románok szerint ezt túllépték az amerikaiak, akik viszont videófelvétellel próbálták igazolni, hogy időben cselekedtek. A CAS-hoz fellebbviteli tárgyalásra továbbküldött anyaguk alapján – amint kihirdették Chiles pontszámát – Cecile Landi edző már 47 másodperc után jelezte az óvást. Azonban a sportdöntőbíróság az új eljárásban közölte, a szabályok nem teszik lehetővé, hogy újravizsgálják a történteket, még akkor sem, ha esetleg meggyőző, új bizonyítékok állnak rendelkezésre, így Chiles nem kapta vissza az ötkarikás bronzérmét, és arra sem volt mód, hogy két bronzérmet osszanak ki.

Jordan Chiles rasszizmusról beszélt

A csapatban aranyérmet szerző 24 esztendős tornász nemrégiben a „Baby, this is Keke Palmer” című podcast vendége volt, amelyben a rasszizmus is szóba került a történtekkel kapcsolatban.

– Először egészen addig nem így gondoltam rá, amíg el nem kezdtem rasszista megjegyzéseket kapni, közte olyanokkal, hogy öljem meg magam, ez pedig hatalmas mélypont volt nekem – mondta Chiles, aki mellett Simone Biles és Rebeca Andrade állt a dobogón. – Egy ideig hanyagolnom kellett a közösségi médiát. Az emberek nincsenek hozzászokva, hogy csak színes bőrű sportolók vannak a dobogón, és ez nyilvánvalóan olyasmi, amit nem szeretnek. Színes bőrű nőként egyre jobban látom ezt. Nem akarják, hogy három gyönyörű fekete nő álljon a pódiumon, nem akarták látni, hogy mi dominálunk, és ezt nagyon a szívemre vettem.

Bár a CAS-hoz való fellebbezés még folyamatban van – emellett a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz is beadtak egy kérvényt –, a döntés véglegesnek tűnik, így Chiles szinte biztosan nem kapja vissza a bronzérmet.

 

