Videón a magyar válogatott hátvéd tette, kilencven másodperc után villant a piros lap

Szűcs Kornél, a Plymouth 23 éves védője már a második percben piros lapot kapott a Bristol Rovers elleni EFL Trophy-meccsen. Az egyszeres magyar válogatott játékos nem volt könnyű helyzetben az ellenfél gyors szélsőjével szemben, azonban a korai kiállítása csapata sorsát is szinte megpecsételte. A Plymouth Szűcs nélkül hősiesen küzdött, de a ráadásban elkövetett hatalmas kapushiba után 1-0-ra kikapott a Bristol Rovers ellen.

2025. 11. 12. 7:50
Szűcs Kornél (jobbról a második) idáig egyszer szerepelt a magyar válogatottban Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az előző idényben az angol másodosztályból kieső Plymouth színeiben játszik Szűcs Kornél. A 24 éves magyar hátvéd szeptemberben sérüléssel bajlódott, ugyanakkor a keddi, Bristol Rovers elleni EFL Trophy-kupameccs volt már zsinórban a negyedik olyan találkozó, amikor a kezdőben volt. Szűcs Kornél sorozata biztosan megszakad.

Szűcs Kornél, a magyar válogatott hátvédje borzalmas meccset játszott kedden
Szűcs Kornél, a magyar válogatott hátvédje hamar piros lapot kapott. Fotó: MI News/NurPhoto

A Plymouth pocsék formában érkezett Bristolba. A harmadosztályú csapat legutóbb szeptember 27-én nyert mérkőzést, azóta hat találkozón egy döntetlen és öt vereség a mérleg. És Szűcs jóvoltából a keddi kupameccsen is nagyon gyorsan elszállt a győzelmi esély. A második percben a hazaiak szélsője, Bryant Bilongo Szűcs csapattársát csapta be egy szép csellel, így az egyszeres magyar válogatott játékos volt az utolsó védő a kapus előtt. 

Bilongo mellette is elment, Szűcs pedig utolsó emberként lerántotta őt. Piros lap, mindez a második percben.

Ezután a Plymouth hősiesen védekezett, de hiába, a 94. percben egy bal oldali szöglet után a vendégek kapusa kiejtette a kezéből a labdát, a gólvonalról Filip Conteh könnyű gólt szerzett, 1-0 lett a vége a mérkőzésnek. 

A Plymouth zsinórban a hetedik meccsén maradt nyeretlen, a negyedosztályú Bristol Rovers pedig az alacsonyabb osztályú kluboknak kiírt EFL Trophy 10. csoportjában átvette a vezetést a Plymouth-tól. 

A lefújás után a Plymouth-szal foglalkozó angol hírportál így értékelte a magyar védő rövid teljesítményét: „Kevesebb mint kilencven másodperccel a kezdőrúgás után a védő beengedte Bryant Bilongót maga mögé, és amikor a védő visszahúzta, Aaron Farmer játékvezetőnek nem volt más választása, mint kiállítani őt gólhelyzet meghiúsítása miatt. Ez azt jelentette, hogy csapatának tíz játékossal kellett befejezniük a kupadöntő hátralévő részét.” A tárgyszerű leírás után a portál nem adott osztályzatot Szűcsnek, ami a pályán töltött rövid idő miatt érthető is. 

A mérkőzés összefoglalója, 1:10-nél Szűcs Kornél piros lapja:

