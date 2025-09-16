Bizarr reakció Angliában, örültek a magyar válogatott játékos sérülésének

Szűcs Kornél, a 23 éves magyar védő a hétvégén nem volt ott az angol harmadosztályban szereplő Plymouth keretében, ami nem véletlen. Az egyszeres magyar válogatott játékos a mostani idényben a nyolc League One-fordulóból hétszer kezdett a csapatában, ugyanakkor az elmúlt hetekben törött lábujjal tette mindezt.

Szűcs Kornél a Plymouth mezében, most viszont pár hétig nem láthatjuk őt a pályán. Fotó: Northfoto/ZUMA Press/Aled Hopkins

Szűcs Kornél idáig is injekciókkal játszott

Az előző idény végén a másodosztályból kieső Plymouth másodedzője, Damon Lathrope mondta, hogy Szűcs fájdalmát több hete injekciókkal próbálják csillapítani, majd a baj bekövetkezett egy edzésen. A 23 éves játékos rosszul fogott talajt egy fejpárbaj után.

– Őszintén szólva, először a legrosszabbtól tartottunk. Teljesen véletlen baleset volt, megcsúszott edzésen, és elsőre úgy tűnt, hogy hosszú kihagyás vár rá.

Miután megkapta az MRI eredményét, kiderült, hogy ennél szerencsére enyhébb a helyzet – ez fantasztikus hír neki is, nekünk is

– tette hozzá az edző. Ritka pillanat, de amikor kiderült, hogy Szűcsnek mindössze négy-hat hetet kell kihagynia, akkor mindenki örült. A csapatnál nagy volt a félelem, hogy hosszabb időre elvesztik Szűcsöt, ami jól jelzi, hogy milyen fontos játékos a Plymouth-nál. Lathrope hozzátette, injekciós kezelést fog kapni a védő, így remélik, hogy négy hét múlva már bevethető lesz.

Sallai Roland társa kap esélyt Szűcs sérülése miatt

Ameddig a magyar hátvéd nem lesz bevethető ,addig minden bizonnyal a nyáron a Galatasaray-tól kölcsönben érkező dán védő, Mathias Ross kap lehetőséget. Ross a hétvégén a Luton ellen 52 percet kapott – a hátvéd a bajnokságban először kezdett. A bajnokit a Plymouth úgy nyerte meg 3-2-re, hogy a második félidőben két játékosukat is kiáltották.