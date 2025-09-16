PlymouthAngliaSzűcs KornélLeague Onesérülés

Bizarr reakció Angliában, örültek a magyar válogatott játékos sérülésének

Szűcs Kornél sérülése után mindenki örült Angliában. A harmadosztályt erősítő Plymouth hátvédje egy edzésen sérült meg, de a legfrissebb hírek szerint csak egy hónapot kell kihagynia. Szűcs Kornélnak ezután újra meg kell harcolni a kezdőcsapatba kerülésért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 9:18
Szűcs Kornél (balra) idáig hétszer kezdett a Plymouth-nál a mostani idényben
Szűcs Kornél (balra) idáig hétszer kezdett a Plymouth-nál a mostani idényben Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szűcs Kornél, a 23 éves magyar védő a hétvégén nem volt ott az angol harmadosztályban szereplő Plymouth keretében, ami nem véletlen. Az egyszeres magyar válogatott játékos a mostani idényben a nyolc League One-fordulóból hétszer kezdett a csapatában, ugyanakkor az elmúlt hetekben törött lábujjal tette mindezt.

Szűcs Kornél a Plymouth mezében, most viszont pár hétig nem láthatjuk őt a pályán
Szűcs Kornél a Plymouth mezében, most viszont pár hétig nem láthatjuk őt a pályán. Fotó: Northfoto/ZUMA Press/Aled Hopkins

Szűcs Kornél idáig is injekciókkal játszott

Az előző idény végén a másodosztályból kieső Plymouth másodedzője, Damon Lathrope mondta, hogy Szűcs fájdalmát több hete injekciókkal próbálják csillapítani, majd a baj bekövetkezett egy edzésen. A 23 éves játékos rosszul fogott talajt egy fejpárbaj után.

Őszintén szólva, először a legrosszabbtól tartottunk. Teljesen véletlen baleset volt, megcsúszott edzésen, és elsőre úgy tűnt, hogy hosszú kihagyás vár rá. 

Miután megkapta az MRI eredményét, kiderült, hogy ennél szerencsére enyhébb a helyzet – ez fantasztikus hír neki is, nekünk is

– tette hozzá az edző. Ritka pillanat, de amikor kiderült, hogy Szűcsnek mindössze négy-hat hetet kell kihagynia, akkor mindenki örült. A csapatnál nagy volt a félelem, hogy hosszabb időre elvesztik Szűcsöt, ami jól jelzi, hogy milyen fontos játékos a Plymouth-nál. Lathrope hozzátette, injekciós kezelést fog kapni a védő, így remélik, hogy négy hét múlva már bevethető lesz.

Sallai Roland társa kap esélyt Szűcs sérülése miatt

Ameddig a magyar hátvéd nem lesz bevethető ,addig minden bizonnyal a nyáron a Galatasaray-tól kölcsönben érkező dán védő, Mathias Ross kap lehetőséget. Ross a hétvégén a Luton ellen 52 percet kapott – a hátvéd a bajnokságban először kezdett. A bajnokit a Plymouth úgy nyerte meg 3-2-re, hogy a második félidőben két játékosukat is kiáltották.

A magyar védő remek klubváltása

Szűcs Kornél 2024 májusában távozott Kecskemétről, és a Transfermarkt adatai szerint a Plymouth 470 ezer eurót fizetett a védő játékjogáért. Szűcs gyorsan a kezdőbe verekedte magát, agresszív játékfelfogásával az angol szurkolók egyik kedvence is volt az előző idényben. Az előző idényben a 44 bajnokiból 36-on játszott, közel 3000 játékperce volt. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu