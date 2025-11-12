Lionel MessiBarcelonaJoan Laportabúcsúmeccselnök

Gyászban teljes Katalónia, a Barcelona elnöke kioltotta a remény lángját

Noha eddig a Barcelona-fanatikusok tízmilliói reménykedtek benne, a klubelnök egy pillanat alatt szétzúzta a szurkolók álmát. Joan Laporta, a Barcelona elnöke szerint ugyanis teljesen irreális elképzelés, hogy Lionel Messi játékosként visszatérjen a klubhoz. Azt viszont hozzátette, mindenképpen szeretne egy búcsúmérkőzést rendezni a klub gólrekordere számára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 18:03
Lionel Messi a múlt héten ellátogatott a felújított Nou Campba
Lionel Messi a múlt héten ellátogatott a felújított Nou Campba Forrás: Instagram/leomessi
Sokszor felmerült már a kérdés, vajon a katalán szurkolók szemefénye valaha visszatérhet-e kedvenc klubjához, hogy újra diadalra vezesse őket. Nos, az elmúlt héten a katalán klubtörténelem egyik legfényesebb klasszisa, a 37 éves csatár, Lionel Messi meglepetésszerűen ellátogatott a felújított Nou Campba, és azt kijelentette, hogy mindenképpen vissza akar térni sikereinek színterére, és nem csak azért, hogy játékosként búcsút intsen a klubtól. Ám mielőtt a Barcelona szurkolói örömtüzeket gyújtanának az argentin világsztár jövetelét ünnepelve, éppen a katalán klub elnöke volt az, aki azonnal leforrázta őket.

Lionel Messi és legnagyobb riválisa, Cristiano Ronaldo emlékezetes csatákat vívott egymás ellen a pályán
Lionel Messi és legnagyobb riválisa, Cristiano Ronaldo emlékezetes csatákat vívott egymás ellen a pályán. Fotó: ADP/Josep Lago

Messi játékosként maximum a búcsúmeccsén bújik a Barca mezébe

A nyolcszoros aranylabdás játékos 2021-ben hagyta el a Barcelonát, és igazolt a Paris Saint-Germain csapatához. Noha a 37 éves világklasszisnak saját bevallása szerint sosem jutott eszébe, hogy más klubban is pályára lépjen, a katalánok pénzügyi problémái miatt mégis távozott. Noha az azóta a Bajnokok Ligáját is megnyerő franciáknál árnyéka volt korábbi önmagának, egy Aranylabdát azért sikerült még elnyernie, igaz, azt a végre-valahára megszerzett vb-címre hivatkozva. Két szezon után, 2023-ban elfogadta Sir David Beckham ajánlatát, és az Inter Miamihoz igazolt, ahol ugyan most az MLS alapszakaszának gólkirálya lett, de trófeát már a floridaiakkal sem tudott nyerni. Ennek ellenére a múlt hónapban új, 2028-ig szóló szerződést írt alá az Inter Miamihoz.

Lionel Messi statisztikája a Barcelona színeiben

  • LA Liga: 520 meccsen 474 gól és 192 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 149 meccsen 120 gól 36 gólpassz
  • Király Kupa: 80 meccsen 56 gól és 33 gólpassz
  • Spanyol Szuperkupa: 20 meccsen 14 gól és 5 gólpassz
  • UEFA Szuperkupa: 4 meccsen 3 gól és 2 gólpassz
  • Összesen: 778 meccsen 672 gól és 269 gólpassz

Talán éppen ez a szerződés alapozta meg Joan Laporta a nyilatkozatát a Catalunya Rádiónak, melyben kifejtette, ne reménykedjenek a Barca fanatikusai.

– Szerintem nem helyénvaló olyanokról beszélni, hogy Lionel visszatér a Barcelonába játékosként. Ez egyszerűen irreális, és nem is tartom tisztességesnek. Az ő időszaka a Barcelonánál nem úgy ért véget, ahogy szerette volna. Ám azért mindent meg fogok tenni, hogy a felújított Nou Campban 105 ezer néző előtt köszönhessen el a klubtól egy hozzá illő búcsúmeccsen – olvasható a BBC oldalán Laporta nyilatkozata.

Egy búcsúmeccset valóban megérdemelne Messi, hiszen többek között tízszer nyert La Ligát és négyszer Bajnokok Ligáját a Barcelona vezéreként.

