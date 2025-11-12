Videoton FCpető tamásbejelentés

Megvan a Vidi-ikon első igazolása, régi ismerős próbálhatja meg kivezetni a gödörből a csapatot

Újabb fontos bejelentést tett az NB II-be tavasszal kiesett klub. A Videoton FC Fehérvár szerdán megnevezte a hétfőn menesztett vezetőedző, Boér Gábor utódját, aki nem más, mint a csapat volt futballistája és edzője, Pető Tamás!

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 12:13
Pető Tamás vezetőedző és Nikolics Nemanja sportigazgató a Videoton bejelentése után. Forrás: vidi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagy bejelentések napjait élik Székesfehérváron. A tizenhat gárdát felvonultató másodosztályban tizenhárom játéknap után a 12. helyen álló Videoton FC hétfőn közölte, hogy nem folytatódik a közös munka a korábbi trénerrel, Boér Gáborral, kedden pedig bejelentette, hogy Nikolics Nemanja a klub új sportigazgatója. A volt játékos sportvezetői pályafutásának első igazolása Pető Tamás lett, ő váltja tehát Boért.

A Videoton futballistáit a jövőben Pető Tamás készíti fel a mérkőzésekre
A Videoton futballistáit a jövőben Pető Tamás készíti fel az NB II-es mérkőzésekre (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert)

 

Pető Tamás visszatér, megvan a segítője is

A korábbi 14-szeres válogatott Pető tagja volt az Újpest máig utolsó, 1998-as bajnokcsapatának, ám a fővárosi játékot megelőzően, 1996-tól 1997-ig a Videoton színeiben is futballozott. Ezen túl is vállalt munkát a székesfehérvári együttesnél. Visszavonulása után, 2011 és 2012 között játékosmegfigyelőként dolgozott a Videotonnál, majd 2015 júliusától 2018 decemberéig másodedzőként segítette Bernard Casoni, Horváth Ferenc, Henning Berg és Marko Nikolics munkáját is. Casoni távozása után, 2015. augusztus 19-e és október 6-a között nyolc mérkőzés erejéig megbízott edzőként irányította a Vidit, legutóbb pedig 2024 és 2025 között 35 tétmeccsen ült a Fehérvár kispadján.

A klubhonlap tájékoztatása szerint szerdától újra ő látja el a vezetőedzői teendőket, szerződése a 2025/2026-os kiírás végéig szól. Asszisztensedzőként az első székesfehérvári bajnokcsapat pályaedzője, Bekő Balázs segíti majd a munkáját, de Bekő emellett a továbbiakban is ellátja U19-es együttes vezetőedzői feladatait.

Nikolics Nemanja első nyilatkozata a Videoton sportigazgatójaként:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekSajtóklub

Jobboldali sajtóklub – Pilhál Tamás könyvének bemutatásával

Bayer Zsolt avatarja

A szerző beszélgetőpartnerei Bayer Zsolt, Huth Gergely és Kohán Mátyás lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.