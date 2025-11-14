vb-selejtezőVAR-technológiaSzerhij Rebrovukrán labdarúgó-válogatottfrancia labdarúgó-válogatott

A korábbi FTC-sikerkovács a bírót vette elő a vb-selejtező után

Szerhij Rebrov öt éve az FTC-t a BL-főtáblára vezette, most Ukrajna válogatottjával a világbajnoki részvétel kiharcolása a célja. Franciaországban azonban az ukránok alárendelt szerepet játszottak, a 4-0-s vereség után Rebrov csapatának az utolsó fordulóban nyernie kell Izland ellen, hogy elérje a pótselejtezőt. A sima zakó ellenére Rebrov a játékvezetőt is elővette a párizsi mérkőzés után.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 8:45
Szerhij Rebrov méltatlankodik, szerint büntető járt volna Ukrajna javára Franciaország ellen, ami megváltoztathatta volna a vb-selejtező alakulását Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
Szerhij Rebrov rövid ideig bizakodhatott. Ukrajna egy félidőt kihúzott 0-0-val Párizsban Franciaország ellen, majd a második játékrész elején a szlovén Slavko Vincic kiment a VAR-monitorhoz, a videószobából ugyanis úgy látták, hogy büntetőt kellene ítélnie az ukránok javára. Vincic azonban máshogy látta Upamecano és Nazarina párharcát. Alig egy perccel később pedig a korábbi FTC-sikerkovács Rebrov már azt figyelhette, ahogy a túloldalon Kylian Mbappé lő sikeres büntetőt.

Jehor Nazarina (Ukrajna) és Dayot Upamecano (Franciaország) összecsapása a VAR-vizsgálat után sem eredményezett büntetőt, Rebrov nem értett egyet a döntéssel
Jehor Nazarina (Ukrajna) és Dayot Upamecano (Franciaország) összecsapása a VAR-vizsgálat után sem eredményezett büntetőt, Rebrov nem értett egyet a döntéssel. Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

– Ahogy láttam a visszajátszásokat, a francia játékos talppal érkezett, szerintem ez büntetőt ért. A játékvezető viszont máshogy döntött, aztán következett az ellenünk megítélt tizenegyes. Ez volt a mérkőzés két kulcspillanata – fogalmazott a mérkőzés után Rebrov.

 

Rebrov sima vereség után bírózott

Az ukrán szövetségi kapitány értékelését látva szoros találkozóra gondolnánk, valójában azonban Franciaország 4-0-ra nyert, Ukrajna pedig egyszer sem találta el a kaput, mindezek fényében kissé furcsa volt a játékvezetőt elővenni.

A franciák a második félidőben valóban sok helyzetet dolgoztak ki, de addigra a mi játékosaink már elfáradtak. Az első félidővel elégedett vagyok, akkor nagyon jól védekeztünk, alig engedtük a kapunk közelébe az ellenfelet. Sajnos 4-0-ra kikaptunk, de ezt még jóvá tehetjük Izland ellen vasárnap

– tekintett előre Rebrov.

 

Franciaország kijutott, Ukrajna győzelmi kényszerben

Amíg Franciaország a sikerrel matematikailag is bebiztosította helyét a 2026-os világbajnokság mezőnyében, Ukrajna nehéz helyzetbe került. Rebrov csapata ugyanúgy hét ponttal áll, mint Izland, de az északiaknak jobb a gólkülönbsége, azaz vasárnap az ukránoknak csak Izland legyőzése érne pótselejtezőt, ennél rosszabb eredménnyel már idén szertefoszlik Ukrajna vb-álma.

