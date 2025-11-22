Rózsa GyörgytornasportKanyó Évaünnep

A nap, az esemény, amely minden évben biztos pont Rózsa György életében

A korábbi tévés személyiség a feleségén keresztül kötődik a tornához. Rózsa György egykor a szövetség elnöke volt, s minden évben vendég a mesterfokú országos bajnokságon, ahol átadja a felesége, Kanyó Éva nevét viselő kupát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 5:45
Rózsa György adta át a feleségéről elnevezett díjat (Fotó: Freschli József)
Az év végi mesterfokú bajnokság rendszerint a magyar tornasport ünnepe, ahol nemcsak a jelen tehetségei mutatkoznak be, hanem a sportág múltja is visszaköszön. Ennek az örökségnek egyik meghatározó alakja Rózsa György, aki ugyan a televíziózás ikonjaként vált országosan ismertté, de a tornasport iránti elkötelezettsége legalább olyan mély, mint a képernyőhöz fűződő pályafutása.

Rózsa György felesége, Kanyó Éva a magyar tornasport jeles alakja, válogatott, világbajnoki negyedik helyezett versenyző volt
Rózsa György felesége, Kanyó Éva a magyar tornasport jeles alakja, válogatott, világbajnoki negyedik helyezett versenyző volt (Fotó: Freschli Jozsef)

Súlyos betegségből felépülve Rózsa György nemcsak díszvendégként, hanem korábbi szövetségi elnökként is hosszú évtizedek óta része a magyar tornászéletnek. A sportághoz fűződő személyes kötődése egyetlen pillanatból indult: amikor egy filmrendezőt kísérve belépett a tornacsarnokba, és a gerendán megpillantotta Kanyó Évát. A jelenet sorsfordító lett.

Rózsa György és Kanyó Éva: szerelem első látásra

Rózsa György később úgy emlékezett vissza, mintha egy balettjelenet elevenedett volna meg előtte. A találkozás nemcsak egy nagy szerelem, hanem egy közös, a sport iránti elkötelezettség kezdete is lett.

Kanyó Éva a magyar torna elegáns korszakának egyik jelképe volt.

A régi iskola képviselője, akinek mozgása és finomsága máig látszik a későbbi generációk emlékeiben

– mondja Rózsa György.

Éva tragikusan korán távozott, de a férje minden évben újra „találkozik” vele, amikor átadja a róla elnevezett kupát. Ahogy fogalmazott: minden alkalommal ott áll mellette, és a verseny pillanatai visszaidézik közös életük legszebb részeit.

A tornasport mai helyzetéről Rózsa György józan, de bizakodó hangon beszél.

– Elismerem a tehetségeket, ugyanakkor érzem, hogy milyen hosszú út vezet a legnagyobb sikerekig. A sportág utolsó olimpiai bajnoka, Ónodi Henrietta óta az aranyérem még nem tért vissza, de a mostani generációkban is látom azt a fegyelmet és elszántságot, ami szükséges lehet egy újabb nagy áttöréshez – nyilatkozta Rózsa György.

Kiállítást rendeztek a magyar torna kiválóságának ereklyéiből

A 25. Kanyó Éva-emlékkupa ennek az örökségnek méltó keretet adott. 

A mesterfokú bajnokság ünnepi hangulata mellett idén egy különleges kiállítás is várta a közönséget: Éva kupái, ereklyéi és személyes tárgyai egy egész korszakot idéztek meg.

A versenyen az egyéni összetettben Mayer Gréta (DKSE) bizonyult a legjobbnak 50,532 ponttal, külön hangsúlyt helyezve a gerendagyakorlatra. Második helyen Szilágyi Nikolett (DEAC) végzett, aki stabil és kiegyensúlyozott versenyzéssel biztosította pozícióját. A bronzérmet a hosszú sérülésből visszatérő Schermann Bianka (Veszprémi TC) szerezte meg, jelezve, hogy ismét számolni kell vele a hazai élmezőnyben.

A győri esemény egyszerre szólt teljesítményről, tiszteletadásról és a magyar torna időtálló szépségéről. A sportág történetei nemcsak a díjakban élnek tovább, hanem azokban az emberekben is, akik évtizedeken át támogatják, figyelik és formálják azt. Köztük kiemelten Rózsa Györgyben, akinek személyes öröksége ma már ugyanúgy része a magyar tornasportnak, mint Kanyó Éva eleganciája és példája.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

