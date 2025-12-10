A magyar válogatott jobbátlövője tudja, mi a győztes recept a hollandok ellen

A magyar női kézilabda-válogatott vasárnap alulmaradt Dániával szemben , így a második helyen zárta középdöntős csoportját a világbajnokságon. Hollandia legyőzte Franciaországot, ami azt jelenti, hogy szerda este a társházigazda lesz Golovin Vlagyimir együttesének ellenfele a vb-negyeddöntőben. Albek Anna elárulta, mi repítette eddig a magyar csapatot, és hogy mivel telt a szünnap.

A sorsdöntő vb-mérkőzés előtt szusszanhatott egyet a magyar női kézilabda-válogatott. Albek Anna mesélte el, mivel telt az idő. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar válogatott pár órára teljesen elszakadt a kézilabdától

Mint kiderült, pihenéssel és városnézéssel töltötte a magyar válogatott a kiszabott pihenőt. – Most végre volt időnk egy kicsit jobban megnézni Hollandiát. Mindenki azt csinálhatta, amihez csak kedve támadt: kávéztunk, sétáltunk, néhányan a családjukkal találkoztak, mások vásárolgattak. Egy női csapatnál ez jelenti az igazi kikapcsolódást.

Jólesett pár órára teljesen elszakadni a kézilabdától, és csak turistaként nézelődni, feltöltődni.

– Utána pedig együtt néztük a francia–holland meccset a lányokkal – mesélte hétfő esti élményeit Albek Anna a Ripostnak. A magyar játékost a szülei folyamatosan támogatják telefonon keresztül. – Mindig azt tanácsolják, hogy játsszak örömmel, vidáman, élvezettel, és egyszerűen csak csináljam azt, amit tudok. Meccsek előtt és után is van pár különleges szavuk hozzám, ami nagyon sokat jelent. Bár távolról támogatnak, mégis érzem, hogy mellettem állnak, és ez jó érzés – mondta.

Albek Anna szerint felkészültek a hollandokból

A magyar válogatott jobbátlövője kiemelte, hogy kemény ellenfél vár rájuk, hiszen a holland válogatott minden poszton klasszis játékosokkal rendelkezik.

– Ha úgy tudunk teljesíteni, mint a dánok ellen, akkor őket is kizökkenthetjük a ritmusukból.

A franciák elleni mérkőzésüket látva úgy gondolom, hogy verhetők.

– Felkészültünk a hollandokból, és tudjuk, hogy mindent bele kell adni ahhoz, hogy győztesként jöjjünk ki ebből a csatából – hangsúlyozta Albek Anna, majd hozzátette: – Védekezésben meg kell oldanunk a beálló körüli játékukat, és nem engedhetjük, hogy lerohanásokból szerezzenek gólokat, mert rendkívül gyors szélsőik vannak, akik kiválóan használják ki a helyzeteiket. Támadásban pedig maximális koncentrációra és precizitásra lesz szükség, hogy elkerüljük az eladott labdákat és a technikai hibákat.