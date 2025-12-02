Dánianői kézilabda vbMagyarország

A dánok lenézik Szenegált, csak a magyarokkal foglalkoznak a női kézilabda-világbajnokságon

Morognak a dánok a női kézilabda-világbajnokságon, szerintük teljesen felesleges Szenegál ellen játszani. Sokkal fontosabb nekik az, hogy legyőzzék Magyarországot, mert így elkerülhetik Norvégiát. Dánia szerint a vb néhány meccse teljesen felesleges.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 17:31
Dánia
A dánok a románok legyőzése után most a magyarokkal foglalkoznak Fotó: IHF
A magyar női kézilabda-válogatott mellett a dán is befejezte a csoportkörös szereplést a női kézilabda-világbajnokságon. A két együttes a középdöntőben azonos csoportba került, ez azt is jelenti, hogy a két csapat vasárnap este az utolsó fordulóban egymás ellen játszik majd Rotterdamban. Addig azonban még a magyarok Románia és Japán ellen küzdenek, Dánia pedig a svájci és a szenegáli csapattal is találkozik.

Dánia
Dánia legyőzte Romániát, és most már előretekint. Forrás: IHF

A dánoknak éppen az afrikai csapat elleni mérkőzéssel van most problémájuk. Szerdán éppen ellenük kezdenek majd a középdöntőben, miközben a magyarok Románia ellen lépnek majd pályára. Johnny Wojciech Kokborg, a dán BT. című oldal szakértője szerint a dánoknak Svájcra, de még inkább Magyarországra kell odafigyelni. Azt mondta: tiszteli a szenegáli kézilabdát, de nevetségesnek tartja, hogy egy ilyen képességű csapat továbbjutott a középdöntőbe. Ezzel együtt a meccset le kell játszani. Szerinte az IHF elképzelése hibás, nem lenne szabad, hogy egy csoportból három továbbjutó legyen.

Dániában éppen ezért a legfontosabb most az, hogy a magyarok elleni összecsapást megnyerjék. Az északi országban úgy számolnak, hogy Szenegált és Svájcot mindenképpen megverik, majd jöhet a magyarok elleni csoportdöntő. A tét azért is nagy, mert amelyik csapat ennek a középdöntőnek az első helyén végez, az elkerüli Norvégiát. Márpedig a bombaformában lévő északi együttessel senki sem akar találkozni.

A magyar válogatott svájciak elleni sikeréről és csoportgyőzelméről itt láthatják az Origó összeállítását:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

