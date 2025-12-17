Doncic fura karácsonyi ajándéka után mindenki tekerni fog a Los Angeles Lakersnél

Az ünnepek közeledtével a világ legszínvonalasabb kosárlabda-bajnokságának számító NBA-ben is több sztárjátékos is adakozó hangulatban van. Nincs ez másképp a Los Angeles Lakers csapatánál sem, ahol Luka Doncic ajándékokkal halmozta el a csapattársakat, az edzőket, és a stáb összes tagját.

Luka Doncic ajándékokkal lepte meg a Los Angeles Lakers játékosait és stábját Fotó: MIKE CHRISTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic gesztusa a Lakers dolgozóinak is szólt

A Los Angeles Lakers vezetőedzője, JJ Redick elárulta, hogy a szlovén sztárirányító elektromos kerékpárokat vett mindenkinek, aki a csapat körül él és mozog. Redick egyszerűen csak „nagyon szép gesztusként” jellemezte az akciót.

Doncic egyébként nem először mutatta meg, hogy fontos számára egy klubon belüli közösség. Októberben az ESPN értesülései szerint a szlovén kosaras már szervezett csapatépítő programot a Porsche Driving Experience-nél, ahol a Lakers játékosai versenypályán is kipróbálhatták az autókat. Aki pedig emlékszik a Dallas Mavericksnél eltöltött éveire, tudhatja: Doncic ott is hasonló módon ajándékozott elektromos kerékpárokat a csapattársainak, az edzőinek és a stáb tagjainak.

Luka Doncic bought a Mercedes-Benz N+ electric bike for every Dallas Mavericks player, coach, and support staff member.



These bikes retail at $6,000, have dual motors, a top speed of up to 28 mph, and a 75-mile range.



Pretty sweet Christmas gift.pic.twitter.com/aBPKWvmmTm — Joe Pompliano (@JoePompliano) December 26, 2023

Két éve Dallasban Doncic egyértelműen a franchise arca volt, és ezzel együtt természetes módon vállalta magára a vezérszerepet. A Lakersnél tett gesztusai is azt sugallják, hogy Los Angelesben is ebbe az irányba halad. Mindez különösen beszédes annak fényében, hogy ez az első teljes szezonja a kaliforniai csapatnál azután, hogy megszerezték őt a Maverickstől. Doncic természetesen a pályán is dominál: a szlovén játékos jelenleg 34,7 pontos meccsenkénti átlaggal vezeti az NBA pontlistáját. A Lakers 18-7-es mérlege nagyrészt az ő kiváló teljesítményének köszönhető, és a csapat csütörtökön, a Utah Jazz ellen is ebben a szellemben szeretné folytatni.

A New York Knicks nyerte az NBA-kupát

A New York Knicks nyerte meg a kupaküzdelmeket az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA), a magyar idő szerinti szerda hajnali döntőben legyőzte a San Antonio Spurst. A harmadik alkalommal, a bajnoksággal párhuzamosan megrendezett minitorna Las Vegas-i fináléjában a Knicks 124-113-ra nyert úgy, hogy a harmadik negyedben még a texasiak vezettek kilenc ponttal. A sorozat legjobbja (MVP) a New Yorkot erősítő Jalen Brunson lett, aki a döntőben 25 pontot dobott. A Spurs francia sztárja, Victor Wembanyama 18 pontig jutott.