Doncic fura karácsonyi ajándéka után mindenki tekerni fog a Los Angeles Lakersnél

Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Los Angeles Lakers szlovén sztárjátékosa nemcsak a pályán bűvőli el a kalifornai csapat dolgozóit és szurkolóit. Karácsony közeledtével Luka Doncic a klub játékosainak, edzőinek és alkalmazottainak elektromos kerékpárokat vásárolt. Az irányító korábbi csapatánál, a Dallas Mavericksnél is élt már ilyen gesztussal.

2025. 12. 17. 9:18
Luka Doncic karácsonyi ajándéka a Los Angeles Lakers egész stábjának örömmet okozott Fotó: MIKE CHRISTY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az ünnepek közeledtével a világ legszínvonalasabb kosárlabda-bajnokságának számító NBA-ben is több sztárjátékos is adakozó hangulatban van. Nincs ez másképp a Los Angeles Lakers csapatánál sem, ahol Luka Doncic ajándékokkal halmozta el a csapattársakat, az edzőket, és a stáb összes tagját.

Doncic gesztusa a Lakers dolgozóinak is szólt

A Los Angeles Lakers vezetőedzője, JJ Redick elárulta, hogy a szlovén sztárirányító elektromos kerékpárokat vett mindenkinek, aki a csapat körül él és mozog. Redick egyszerűen csak „nagyon szép gesztusként” jellemezte az akciót.

Doncic egyébként nem először mutatta meg, hogy fontos számára egy klubon belüli közösség. Októberben az ESPN értesülései szerint a szlovén kosaras már szervezett csapatépítő programot a Porsche Driving Experience-nél, ahol a Lakers játékosai versenypályán is kipróbálhatták az autókat. Aki pedig emlékszik a Dallas Mavericksnél eltöltött éveire, tudhatja: Doncic ott is hasonló módon ajándékozott elektromos kerékpárokat a csapattársainak, az edzőinek és a stáb tagjainak.

Két éve Dallasban Doncic egyértelműen a franchise arca volt, és ezzel együtt természetes módon vállalta magára a vezérszerepet. A Lakersnél tett gesztusai is azt sugallják, hogy Los Angelesben is ebbe az irányba halad. Mindez különösen beszédes annak fényében, hogy ez az első teljes szezonja a kaliforniai csapatnál azután, hogy megszerezték őt a Maverickstől. Doncic természetesen a pályán is dominál: a szlovén játékos jelenleg 34,7 pontos meccsenkénti átlaggal vezeti az NBA pontlistáját. A Lakers 18-7-es mérlege nagyrészt az ő kiváló teljesítményének köszönhető, és a csapat csütörtökön, a Utah Jazz ellen is ebben a szellemben szeretné folytatni.

A New York Knicks nyerte az NBA-kupát

A New York Knicks nyerte meg a kupaküzdelmeket az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA), a magyar idő szerinti szerda hajnali döntőben legyőzte a San Antonio Spurst. A harmadik alkalommal, a bajnoksággal párhuzamosan megrendezett minitorna Las Vegas-i fináléjában a Knicks 124-113-ra nyert úgy, hogy a harmadik negyedben még a texasiak vezettek kilenc ponttal. A sorozat legjobbja (MVP) a New Yorkot erősítő Jalen Brunson lett, aki a döntőben 25 pontot dobott. A Spurs francia sztárja, Victor Wembanyama 18 pontig jutott.

Az NBA-kupa – melyet korábban a Los Angeles Lakers és a Milwaukee Bucks hódított el – győztesei fejenként 531 ezer dollárt (175 millió forint) kapnak.


 

