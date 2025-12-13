női kézilabda vbFranciaországfrancia női kézilabda-válogatott

Rettenetes a csalódottság Franciaországban a világbajnok kézicsapat nagy kudarca után

Óriási meglepetés, hogy a masszív és kőkeményen védekező német női kézilabda-válogatott szinte darabokra szaggatta a világbajnok franciákat a rotterdami elődöntőben pénteken. A meglepetésnél csak Franciaország csalódottsága a nagyobb.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 6:52
Franciaország számára a bronzmeccs maradt a női kézilabda-világbajnokságon Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Csalódott, de korántsem indulatos hangnemben értékelte a francia sajtó a női kézilabda-válogatott elődöntőbeli vereségét a világbajnokságon, miután a címvédő Rotterdamban simán, hat góllal kikapott Németországtól. Franciaországban a kudarc komoly visszhangot váltott ki, ugyanakkor a vesztes csapatról inkább sajnálkozva írnak, az indulatos kirohanások ezúttal elmaradtak.

Franciaország
A kék mezes Franciaország nagyon csalódott volt a németek elleni vereség után (Fotó: AFP/John Thys)

Franciaország csalódott és büszke sem lehet

A vezető sportlapok és hírportálok egybehangzóan hangsúlyozták: az, hogy a franciák nem tudják megvédeni világbajnoki címüket, nagy kudarc. Több helyen arról cikkeztek, hogy az utolsó akadályban botlott el a csapat, amely nem teljesen érthető, hiszen most még csak a döntőbe jutás volt a tét. A francia sajtó szerint a német csapat agresszív, szervezett védekezése kizökkentette a franciákat a megszokott ritmusból, miközben a kékek támadójátékából hiányzott az a kreativitás és dinamika, amely korábban a sikereik alapját jelentette. Egyes beszámolók szerint a francia csapat a meccs során mentális problémákkal is küzdött, amelyek miatt képtelen volt fordítani. A németek frissebbek, élesebbek voltak a kulcspillanatokban, és ezt könyörtelenül kihasználták.

 

