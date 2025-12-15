Rendkívüli

Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!

A Liverpool korábbi kapitánya megidézte Diogo Jota szellemét

Az igazi barátságok nem érnek véget sosem, ha valaki eltávozik az élők sorából, a szívünkben él tovább. A Liverpool korábbi csapatkapitánya, Jordan Henderson sem felejti el a nyáron tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jotát, és jó barátja emlékének ajánlotta az első, Brentford színeiben elért találatát. A középpályás a portugál gólörömét mutatta be a vasárnapi Premier League-találkozón a Leeds United ellen.

Molnár László
2025. 12. 15. 8:58
Jordan Henderson a tragikus balesetben elhunyt barátja, Diogo Jota gólörömével emlékezett meg a portugálról
Jordan Henderson a tragikus balesetben elhunyt barátja, Diogo Jota gólörömével emlékezett meg a portugálról Forrás: BBC/Reuters
Amikor Diogo Jota és testvére, André Silva egy nyári hajnalon egy tragikus balesetben az életét veszítette, az Anfield Roadon létrehozott emlékhely előtt már a tragédia másnapján megjelent Liverpoolban a csapat korábbi csapatkapitánya, hogy lerója kegyeletét barátja emléke előtt. Jordan Henderson nem tudott és vélhetően nem is akart megálljt parancsolni a könnyeinek, amikor az emlékezés csokrát elhelyezte a stadion melletti emlékhelyen, majd a közösségi oldalán egy szívhez szóló üzenetben elbúcsúzott barátjától. Mi sem volt természetesebb, hogy elkísérte utolsó útjára egykori csapattársát. Már akkor kijelentette, sosem fogja a barátját elfelejteni, Jota a szívében él tovább.

August 30, 2025, Sunderland, Tyne And Wear, United Kingdom: Jordan Henderson of Brentford during the Premier League match Sunderland vs Brentford at Stadium Of Light, Sunderland, United Kingdom, 30th August 2025. (Credit Image: © Alfie Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire)
Jordan Henderson sosem fogja elfelejteni a barátját, Diogo Jotát       Fotó: Alfie Cosgrove

Henderson megszerezte idei első találatát, amit Jota emlékének ajánlott

Az idei idénytől a Brentfordban játszó középpályás megszerezte első gólját új csapata színeiben, és a 35 éves játékos – akinek 2027 nyaráig van szerződése a klubbal – tisztelegve korábbi liverpooli csapattársa, Diogo Jota előtt, a BBC tudósítása szerint a portugál gólörömével ünnepelte a találatot a vasárnapi, Leeds elleni meccsen, amely végül 1-1-re végződött. A két játékos barátsága közismert volt, 77 mérkőzést játszottak egymás mellett a Vörösöknél. 

Henderson minden alkalmat megragad, hogy a világot emlékeztesse barátjára, és most újraalkotta Jota jellegzetes ünneplését a Gtech Community Stadionban: miután megszerezte 2021 decembere után az első PL-gólját, leült és úgy tett, mintha számítógépes játékkal játszana. Ez a fajta ünneplés volt Jota védjegye, amit annak idején az Everton felett aratott 4-1-es győzelemkor mutatott be először a portugál. Amióta Henderson – aki az angol válogatottban eddig 87 alkalommal szerepelt és 3 gólt ért el – az Ajaxtól visszatért a Premier League-be, a Brentford kihagyhatatlan alapembere lett.

Jordan Henderson statisztikája

  • 16 meccsen lépett pályára
  • 1 gólt lőtt
  • 3 gólpasszt adott
  • 1225 játékpercet töltött a pályán
  • összesen 447 meccsen lépett pályára a PL-ben, melyeken 34 gólt lőtt és adott 56 gólpasszt

– Nemrég volt Diogo születésnapja. Soha nem fogjuk őt elfelejteni. Örökké emlékezni fogunk rá. El tudom képzelni, min mennek keresztül a liverpooli srácok. Jó barátom volt, és ugyan nem sok gólt lőttem pályafutásom során, ezért gondoltam, az ő emlékének ajánlom ezt a találatot – mondta a 35 éves Henderson a találkozót követően.

Jordan Henderson 2021 decembere után most talált be először egy Premier League-meccsen
Jordan Henderson 2021 decembere után most talált be először egy Premier League-meccsen     Fotó: BBC

Az edzője szerint Henderson a Brentford vezére

Jordan Henderson teljesítményével elégedettek voltak Hollandiában, a nyáron mégis elhagyta az Ajax csapatát, és ingyen visszatért az angol futballba, a Brentfordhoz. Mostani találatával a 35 éves és 180 napos középpályás lett a Brentford legidősebb Premier League-gólszerzője, ami legnagyobb bánatára nem lehetett győztes találat, hiszen a Leeds Dominic Calvert-Lewin fejesgóljával kiegyenlített. Edzője úgy véli, nagyon sokat nyert a csapat a tapasztalt játékos érkeztével.

– Jordan tapasztalata, a játékismerete páratlan. A lehető legjobb igazolás volt számunkra. Nagyon jól beilleszkedett az itteni játékstílusba, és nagy szerepet játszik abban, hogy a csapat ilyen teljesítményt nyújt. Remélem, ez így is marad – mondta Keith Andrews, a Brentford menedzsere a Sky Sportsnak.

