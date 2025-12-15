A Liverpool korábbi kapitánya megidézte Diogo Jota szellemét

Amikor Diogo Jota és testvére, André Silva egy nyári hajnalon egy tragikus balesetben az életét veszítette, az Anfield Roadon létrehozott emlékhely előtt már a tragédia másnapján megjelent Liverpoolban a csapat korábbi csapatkapitánya, hogy lerója kegyeletét barátja emléke előtt. Jordan Henderson nem tudott és vélhetően nem is akart megálljt parancsolni a könnyeinek, amikor az emlékezés csokrát elhelyezte a stadion melletti emlékhelyen, majd a közösségi oldalán egy szívhez szóló üzenetben elbúcsúzott barátjától. Mi sem volt természetesebb, hogy elkísérte utolsó útjára egykori csapattársát. Már akkor kijelentette, sosem fogja a barátját elfelejteni, Jota a szívében él tovább.

Jordan Henderson sosem fogja elfelejteni a barátját, Diogo Jotát Fotó: Alfie Cosgrove

Henderson megszerezte idei első találatát, amit Jota emlékének ajánlott

Az idei idénytől a Brentfordban játszó középpályás megszerezte első gólját új csapata színeiben, és a 35 éves játékos – akinek 2027 nyaráig van szerződése a klubbal – tisztelegve korábbi liverpooli csapattársa, Diogo Jota előtt, a BBC tudósítása szerint a portugál gólörömével ünnepelte a találatot a vasárnapi, Leeds elleni meccsen, amely végül 1-1-re végződött. A két játékos barátsága közismert volt, 77 mérkőzést játszottak egymás mellett a Vörösöknél.

Henderson minden alkalmat megragad, hogy a világot emlékeztesse barátjára, és most újraalkotta Jota jellegzetes ünneplését a Gtech Community Stadionban: miután megszerezte 2021 decembere után az első PL-gólját, leült és úgy tett, mintha számítógépes játékkal játszana. Ez a fajta ünneplés volt Jota védjegye, amit annak idején az Everton felett aratott 4-1-es győzelemkor mutatott be először a portugál. Amióta Henderson – aki az angol válogatottban eddig 87 alkalommal szerepelt és 3 gólt ért el – az Ajaxtól visszatért a Premier League-be, a Brentford kihagyhatatlan alapembere lett.

Jordan Henderson statisztikája 16 meccsen lépett pályára

1 gólt lőtt

3 gólpasszt adott

1225 játékpercet töltött a pályán

összesen 447 meccsen lépett pályára a PL-ben, melyeken 34 gólt lőtt és adott 56 gólpasszt

– Nemrég volt Diogo születésnapja. Soha nem fogjuk őt elfelejteni. Örökké emlékezni fogunk rá. El tudom képzelni, min mennek keresztül a liverpooli srácok. Jó barátom volt, és ugyan nem sok gólt lőttem pályafutásom során, ezért gondoltam, az ő emlékének ajánlom ezt a találatot – mondta a 35 éves Henderson a találkozót követően.