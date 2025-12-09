Szaúd-Arábia–Zöld-foki-szigetek hajnali kettőkor, jöhet?

Az 1994-es labdarúgó-világbajnokságot az Egyesült Államok egyedül rendezte meg. Akkor még csak 24 csapatos volt a vb mezőnye. Azon a labdarúgó-világbajnokságon közép-európai idő szerint hajnali 1.30-nál később nem kezdtek meccseket.

Ők azok, akinek teljesen mindegy, mikor kezdődnek a meccsek a labdarúgó-világbajnokságon: a Zöld-foki-szigetek drukkerei

Fotó: AFP/Queila Fernandes

Labdarúgó-világbajnokság: ez nem Európa vb-je lesz

2026-ra sok minden megváltozott. A FIFA-t és az amerikai rendezőket már nem érdekli, mit szeretne Európa. Éppen ezért a meccsek kezdési időpontjait széthúzták. Lesz olyan, amikor éjfélkor indul útjára a labda (vagy a gyönyör),

lesz hajnali 1.00-s. 2.00-s, 3.00-s, 4.00-s, 5.00-s kezdés, de még reggel 6-kor is rendeznek majd mérkőzéseket.

A játékosok korábban azért könyörögtek, hogy a várhatóan nagy melegben minél kevesebbet kelljen napközben játszaniuk. Úgy tűnik, ez a kérés meghallgatásra talált.

Az már más kérdés, hogy a hajnali 2.00-kor kezdődő Szaúd-Arábia–Zöld-foki-szigetek összecsapás miatt hányan maradnak fent az öreg kontinensen? Erről is beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.