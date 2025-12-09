Rendkívüli

Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

Zöld-foki-szigetekSzaúd-ArábiaFIFAidőpontok

Szaúd-Arábia–Zöld-foki-szigetek hajnali kettőkor, jöhet?

Úgy tűnik, hogy meghallgatásra talált a FIFA-nál az az óhaj, hogy a rekkenő nyári hőségben minél kevesebb vb-meccs legyen napközben. A 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseinek kezdési időpontjait nem Európa kedvére találták ki. Hosszú éjszakák, furcsa párosítások várnak ránk júniusban és júliusban.

Lantos Gábor
2025. 12. 09. 5:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1994-es labdarúgó-világbajnokságot az Egyesült Államok egyedül rendezte meg. Akkor még csak 24 csapatos volt a vb mezőnye. Azon a labdarúgó-világbajnokságon közép-európai idő szerint hajnali 1.30-nál később nem kezdtek meccseket.

labdarúgó-világbajnokság
Ők azok, akinek teljesen mindegy, mikor kezdődnek a meccsek a labdarúgó-világbajnokságon: a Zöld-foki-szigetek drukkerei
Fotó: AFP/Queila Fernandes

Labdarúgó-világbajnokság: ez nem Európa vb-je lesz

2026-ra sok minden megváltozott. A FIFA-t és az amerikai rendezőket már nem érdekli, mit szeretne Európa. Éppen ezért a meccsek kezdési időpontjait széthúzták. Lesz olyan, amikor éjfélkor indul útjára a labda (vagy a gyönyör), 

lesz hajnali 1.00-s. 2.00-s, 3.00-s, 4.00-s, 5.00-s kezdés, de még reggel 6-kor is rendeznek majd mérkőzéseket.

A játékosok korábban azért könyörögtek, hogy a várhatóan nagy melegben minél kevesebbet kelljen napközben játszaniuk. Úgy tűnik, ez a kérés meghallgatásra talált.

Az már más kérdés, hogy a hajnali 2.00-kor kezdődő Szaúd-Arábia–Zöld-foki-szigetek összecsapás miatt hányan maradnak fent az öreg kontinensen? Erről is beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekNémetország

Karácsonyi terrorveszély Németország-szerte

Sümeghi Lóránt avatarja

Az alkalmatlan német politikai elit a biztonság borsos árát is a választókkal fizetteti meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.