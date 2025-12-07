Kiborultak és egymásnak estek a bajnokcsapat szurkolói

Szombaton délután a Sopron Basket csapata súlyos, 84-54-es vereséget szenvedett a DVTK otthonában, ez volt a tavalyi bajnok második veresége ebben a szezonban, miután a hétközi fordulóban hosszabbítás után, Sopronban egy ponttal kikaptak az eddig veretlen Pécstől. A Sopron helyzetét nagyban nehezítette, hogy sok sérültje van a csapatnak, ezzel együtt a 30 pontos vereség nem nézett ki jól. Ennél is nagyobb verést kapott a 2022-ben még Euroligát nyerő magyar együttes a török Galatasaray otthonában az Euroliga alapszakaszának utolsó, a magyarok számára tét nélküli mérkőzésén. A 104-54-es török győzelemmel végződött, 50 pont különbséget hozó összecsapás akkor is borzalmas, ha az Euroliga egyik végső győzelemre is esélyes csapata ellen kellett a magyaroknak játszani.

A fekete mezes Pécs szerdán hosszabbításban győzte le a Sopron Basket csapatát

A Sopron Basket szurkolói kiborultak

Térjünk akkor most vissza a szombati NB I-es összecsapásra. A DVTK, amely a bajnokságban eddig egyszer, Pécsett kapott ki, szinte vért ivott a mérkőzés előtt. Nem véletlenül. A miskolciak nehezen feledik a 2025 tavaszán lejátszott bajnokidöntő-sorozatot, annak is a negyedik mérkőzését, amelyet a Sopron nyert meg egy vitatható bírói döntést követően. A DVTK utolsó támadásánál a játékvezetők Lelik Réka ellen támadóhibát fújtak, az ellentámadást a Sopron bedobta, ezzel nyert, és kiharcolta a döntő ötödik meccsét.

A mindent eldöntő ötödik találkozón aztán hazai pályán nyert a Sopron Basket és bajnok lett.

A DVTK drukkerei a 84-54-es miskolci győzelem után nem felejtették el a soproni drukkerek orra alá dörgölni, hogy ez van akkor, amikor nincs bírói segítség. Ez ugratásnak és bosszantásnak jó volt, sokan fel is vették az eléjük dobott kesztyűt. Az viszont sokkal érdekesebb, hogy a Sopron drukkerei egymással is vitatkoznak, illetve egyesek a kommentekben a csapat vezetésének mennek neki. Számon kérik, hogy a magyar bajnoknak nincs megfelelő centere, márpedig így nehéz még a magyar bajnokságban is helytállni. Pláne a nemzetközi porondon.

TikTok-csapat lenne a Sopron?

Olyan szurkoló is megszólalt, aki saját bevallása szerint akkor is a lelátón biztatta a csapatot, amikor rajta kívül hatan voltak a nézőtéren.

Volt olyan soproni drukker, aki szerint az együttes TikTok-csapat lett, ahol a szelfik már fontosabbak, mint a küzdelem.

Kritikát fogalmaztak meg, hogy a soproni menedzsment nem tudott jó centert igazolni. Borzalmasnak tartják a súlyos vereségeket, szerintük lesz még pár ilyen ebben a szezonban. Mindjárt itt az Európa Kupa (a második számú kupasorozat) következő köre, amikor a Sopronnak ismét Törökországba kell utazni, mert a Besiktas ellen kellene kivívni a továbbjutást.