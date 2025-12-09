Börtönbüntetésre ítélhetik a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség egykori magyar elnökét

A 83 éves Aján Tamás 1976-tól főtitkára volt, majd 2000-től a 2020-as visszalépéséig elnöke volt a budapesti székhelyű Nemzetközi Súlyemelő-szövetségnek (IWF). A nemzetközi Sportdöntőbíróság szerint Aján Tamás három éve többször is szabálysértést követett el azzal, hogy doppingeseteket tussolt el vagy nem engedte, hogy a doppingeljárást lefolytassák, elnöksége alatt a szövetséget szoros és kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta, teljhatalommal vezette.

A volt sportdiplomata a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség élén tejhatalmat gyakorolt. Fotó: Anadolu

Nem engedett teljes betekintést a pénzügyekbe

A szervezet végrehajtóbizottsági tagjainak nem engedett teljes betekintést a pénzügyekbe, továbbá rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról – tartalmazza a Fővárosi Főügyészség közleménye. 2019-ben és 2020-ban részletekben összesen 204 450 000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, vagyis a pénzt eltulajdonította.

A Fővárosi Főügyészség a közleményében nem nevesített személy sportvezetőként 2017 őszétől kezdve évi háromszázezer dollár tiszteletdíjra és ötvenezer dollár költségtérítésre volt jogosult. Ugyanakkor 2017-ben a neki járó tiszteletdíjtól és költségtérítéstől 145 ezer dollárral (38 365 550 forinttal), 2019-ben pedig 15 ezer dollárral (4 534 350 forinttal) magasabb összeget vett fel. A vádlott ezt a 42 899 900 forintnak megfelelő összeget is jogtalanul használta fel.

A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönre és pénzbüntetésre, illetve határozott időre tiltsa el sportvezetői foglakozás gyakorlásától

– olvasható a főügyészség közleményében.

A Blikk megkeresésére a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség korábbi elnöke, Aján Tamás elismerte, hogy róla van szó.

Az ügyészség elvégezte a munkáját, most majd a bíróság elé kerül az ügy, s én bízom abban, hogy az igazságszolgáltatás az elé tárt dokumentumok alapján megalapozott döntést fog hozni

– fogalmazott Aján Tamás, hozzátéve, hogy szerinte bosszúhadjáratról és lejáratókampányról van szó.