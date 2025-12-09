Aján TamásFővárosi FőügyészségNOBNemzetközi Súlyemelő Szövetségbörtönbüntetés

Börtönbüntetésre ítélhetik a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség egykori magyar elnökét

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vád szerint a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget a szervezet korábbi elnökeként százmilliókkal megkárosító, jelenleg 86 éves Aján Tamás ellen. A korábbi sportvezető szerint bosszúhadjáratról és lejáratókampányról van szó.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 16:47
A Fővárosi Főügyészség nem nevesíette, de Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) volt elnökét vádolja különösen nagy értékre elkövetett sikkasztással
A Fővárosi Főügyészség Aján Tamást, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) volt elnökét vádolja a különösen nagy értékre elkövetett sikkasztással. Fotó: GOH CHAI HIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 83 éves Aján Tamás 1976-tól főtitkára volt, majd 2000-től a 2020-as visszalépéséig elnöke volt a budapesti székhelyű Nemzetközi Súlyemelő-szövetségnek (IWF). A nemzetközi Sportdöntőbíróság szerint Aján Tamás három éve többször is szabálysértést követett el azzal, hogy doppingeseteket tussolt el vagy nem engedte, hogy a doppingeljárást lefolytassák, elnöksége alatt a szövetséget szoros és kizárólagos ellenőrzése alatt tartotta, teljhatalommal vezette. 

A volt sportdiplomata a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) élén tejhatalmat gyakorolt.
A volt sportdiplomata a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség élén tejhatalmat gyakorolt. Fotó: Anadolu

Nem engedett teljes betekintést a pénzügyekbe

A szervezet végrehajtóbizottsági tagjainak nem engedett teljes betekintést a pénzügyekbe, továbbá rendszeresen jelentős összegű készpénzt vett fel a szövetség bankszámláiról – tartalmazza a Fővárosi Főügyészség közleménye. 2019-ben és 2020-ban részletekben összesen 204 450 000 forintot vett fel a szervezet egyik számlájáról. Az összeggel nem számolt el, vagyis a pénzt eltulajdonította.

A Fővárosi Főügyészség a közleményében nem nevesített személy sportvezetőként 2017 őszétől kezdve évi háromszázezer dollár tiszteletdíjra és ötvenezer dollár költségtérítésre volt jogosult. Ugyanakkor 2017-ben a neki járó tiszteletdíjtól és költségtérítéstől 145 ezer dollárral (38 365 550 forinttal), 2019-ben pedig 15 ezer dollárral (4 534 350 forinttal) magasabb összeget vett fel. A vádlott ezt a 42 899 900 forintnak megfelelő összeget is jogtalanul használta fel.

A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat végrehajtandó börtönre és pénzbüntetésre, illetve határozott időre tiltsa el sportvezetői foglakozás gyakorlásától 

olvasható a főügyészség közleményében.

A Blikk megkeresésére a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség korábbi elnöke, Aján Tamás elismerte, hogy róla van szó.

Az ügyészség elvégezte a munkáját, most majd a bíróság elé kerül az ügy, s én bízom abban, hogy az igazságszolgáltatás az elé tárt dokumentumok alapján megalapozott döntést fog hozni

– fogalmazott Aján Tamás, hozzátéve, hogy szerinte bosszúhadjáratról és lejáratókampányról van szó.

Aján Tamás szerint ezt az helyzetet a nemzetközi szövetség női alelnöke, a görög Ursula Papandrea a saját javára próbálta fordítani, ugyanis elnök szeretett volna lenni. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.