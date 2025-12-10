Nagy változás Lipcsében: egy nő dirigál Gulácsi Péternek

Tatjana Haenni elődje, Oliver Mintzlaff 2022-ben távozott, az RB Leipzignál azóta betöltetlen az ügyvezető igazgatói poszt. A klub azóta is működött, nem is rosszul, tehát nem is annyira a pozícióra, hanem Tatjana Haenni szaktudására van szüksége a lipcsei együttesnek, amely a Red Bull-csoport tagja.

Tatjana Haenni az MLS-től tér haza az RB Leipzig élére, ő az első női főnök a Bundesligában. Fotó: Kirchner-Media

Az 59 éves Haenni 24-szer szerepelt hazája válogatottjában, majd edzőként dolgozott, részt vállalt az európai és nemzetközi szövetség, az UEFA és a FIFA projektjeiben, 2023 óta pedig az észak-amerikai profi liga, az MLS sportigazgatója volt. Az RB Leipzig 13 forduló után a második helyen áll a Bundesliga tabelláján, nyolc ponttal lemaradva a Bayern Münchentől.

Új lendületet várnak tőle

Tatjana Haenni, az RB Leipzig új vezérigazgatója nagyon várja ezt az új szerepet, és hangsúlyozta: alig várja, hogy januárban elkezdhesse a munkát, és mélyebben megismerje a klubot. Elmondása szerint a vezetőséggel folytatott beszélgetéseit bizalom és megbecsülés jellemezte, és meg van győződve arról, hogy erős csapatmunkával és a klub meglévő erősségeire építve jelentős potenciált tudnak kiaknázni. Célja, hogy a már most is sikeres úton haladva segítsen elérni az ambiciózus célokat.

Oliver Mintzlaff, a lipcsei klub elnöke kiemelte, hogy rendkívül elégedettek Haenni kinevezésével, szakértelme és stratégiai gondolkodása pedig új lendületet hozhat: biztos benne, hogy irányításával a klub jól felkészülten nézhet szembe a jövő kihívásaival.

Tatjana Haenni az elsői női vezető a Bundesligában.