Sokkoló pletyka kapott szárnyra a Real Madrid sztárjáról, kiderült az igazság

Trent Alexander-Arnold Real Madrid labdarúgócsapatánál eltöltött időszaka egyelőre rettenetesen alakul, az angol védő többnyire csak a távolból figyeli a pályán futkározó társait. A spanyol sajtón végigsöpört a pletyka, hogy ez nem csak átmeneti állapot, Alexander-Arnoldra nem számítanak a Real Madridnál, és már a távozására készülhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 8:35
Trent Alexander-Arnoldnak (balra, mellette Dean Huijsen) sokat kell a pályán kívül ücsörögnie Fotó: Anadolu/Burak Akbulut
Nagy port kavart tavaly Liverpoolban, hogy Trent Alexander-Arnold a szerződése lejártával, ingyen a Real Madridba igazolt. Vagyis majdnem ingyen, a királyi gárda, tízmillió eurót utalt át az angoloknak, hogy idő előtt, már júniusra megkapják őt, és a klubvilágbajnokságra is magukkal vihessék. Ez így is lett, ott öt mérkőzésen szerepet kapott, viszont a PSG elleni elődöntőt már sérülés miatt ki kellett hagynia, de a lényeg az volt, hogy aztán az idénykezdetre már az akkori vezetőedző, Xabi Alonso rendelkezésére állt. 

Trent Alexander-Arnold szinte folyamatosan sérült, amióta a Real Madridhoz szerződött
Trent Alexander-Arnold szinte folyamatosan sérült, amióta a Real Madridhoz szerződött Fotó: AFP/Ander Gillenea

Alexander-Arnold alig játszik a Real Madridban

A folytatás azonban nem alakult zökkenőmentesen, és ezzel még finoman fogalmaztunk. Alexander-Arnold szeptember közepén megint megsérült, bő egy hónapot hagyott ki, majd december elején megint kidőlt a sorból, és egyelőre nem tért vissza a pályára. Így eddig mindössze 497 játékperc, tizenegy mérkőzés és egy assziszt szerepel a neve mellett, ami soványka statisztika, tekintve, hogy már megkezdődött az évad második fele. Persze a sérülésekről nem tehet az angol válogatott futballista, akinek Liverpoolban sosem volt ilyen őszi szezonja, igaz, Angliában sem volt nagyon olyan idénye, amikor megúszta volna kihagyás nélkül.

Most ott tartunk, hogy továbbra is 

a visszatérésére vár, bár a spanyol lapok arról számoltak be, abban sem lesz sok köszönet, mert a Xabi Alonso helyére kinevezett Álvaro Arbeloa közölte Alexander-Arnolddal, a Real Madridnál nincs jövője, ezért azzal jár a legjobban, ha távozik. 

Ez sokkoló pletyka, már csak azért is, mert Arbeloa csak átmeneti megoldás, a blancók a háttérben az utódját keresik, és nehéz elképzelni, hogy egy ideiglenesen kinevezett edző döntene a hosszú távú jövőről. Márpedig a 27 éves védőre régóta fente a fogát a királyi gárda, s Alexander-Arnoldnak eddig nemigen volt lehetősége a bizonyításra Madridban, és akár az is előfordulhat, hogy a visszatérése után már egy mérkőzést sem kell kihagynia.

Mindezek ellenére a pletyka végigsöpört a spanyol és az angol sajtón is, mígnem pénteken a Daily Mail lehozta, hogy Arbeloa semmi ilyesmit nem mondott a játékosnak. Akárhogy is, Alexander-Arnold helyzete nem könnyű, hiszen a csapatkapitánnyal, Dani Carvajallal kell megvívnia a kezdőcsapatba kerülésért, arról nem is beszélve, hogy a sérült duót helyettesítő középpályás, Federico Valverde is derekasan helytállt jobbhátvédként. 

És persze nem csak a Real Madridnál kell harcolni a helyért, ugyanez a helyzet az angol válogatottra is, amelyben Alexander-Arnold Thomas Tuchel tavaly januári szövetségi kapitánnyá való kinevezése óta csak egyszer szerepelt, és ha így folytatódik az idény, a nyári világbajnokságról szőtt álmainak is búcsút mondhat a futballista.

Liverpoolban is sok a gond a jobbhátvédekkel

Érdekesség, hogy míg Alexander-Arnold Spanyolországban szenved a sérülései miatt, előző otthonában, Liverpoolban is sok a baj ezen a poszton. Conor Bradley már az idény kezdetéről is lemaradt, azóta pedig már kétszer dőlt ki a sorból, és a tavasszal várhatóan már nem is lép pályára. A tavaly nyáron igazolt Jeremie Frimpong is többet volt sérült, mint amennyit egészséges, így rá sem számíthat Arne Slot. Bevethető jobbhátvédek híján a Liverpool menedzsere ilyenkor Szoboszlai Dominiket veszi elő, a magyar középpályás jelenti a vészmegoldást.

 

