Gyökeres-gól és papírforma győzelem a londoni derbin

Kupanapok Angliában. Az előző hétvégén még az FA Kupa harmadik fordulójából jutott tovább alacsonyabb osztályú ellenfél legyőzésével a Chelsea és az Arsenal is, szerdán viszont már egymás ellen, a Ligakupa elődöntőjének első találkozóján mérkőzött meg egymással a két londoni klub. A bajnokságban ellentétes szezont futnak a városi riválisok: a klubvilágbajnok és Konferencialiga-győztes Chelsea 21 játéknap után csak ötödik, és a múlt héten nevezte ki új menedzserét, Liam Roseniort a korábban menesztett Enzo Maresca helyére, míg az Arsenal hatpontnyi előnnyel listavezető.
Korai góllal vezetett az Arsenal
Ilyen előzmények után az esélyek még idegenben is inkább az Arsenal mellett szóltak. Ennek megfelelően is kezdődött a mérkőzés, a vendégek a 7. percben megszerezték a vezetést, miután egy szögletből beívelt labdát Ben White fejelt a kapuba. A játékvezető, Simon Hooper videóbíró segítségével visszanézte a találatot, ám nem változtatta meg a döntését (0-1).
Később mindkét csapat előtt adódott lehetőség, a Chelsea talán a 31. minutumban állt a legközelebb az egyenlítéshez, amikor Estevao lövése után bravúrral hárított az Arsenal kapuvédője. Eddigre kisebb labdabirtoklási fölényt alakítottak ki a hazaiak (százalékosan 61-39 volt az arány), ám a szünetig ennek ellenére is az Arsenal duplázhatta volna meg vezetését, William Saliba próbálkozása ugyanakkor centikkel a felső léc fölé ment.
A szünetben 1-0-ra vezetett az Arsenal.
Még négy gól a londoni derbin
Az első félidőben szerzett találatnál is gyorsabb volt az Arsenal a térfélcsere után, Viktor Gyökeres révén a 49. percben már 0-2-t mutatott az eredményközlő. Erre hamarosan volt válasz a Chelsea részéről is, nyolccal később Alejandro Garnacho lőtt a bal alsóba, visszahozva csapata reményeit (1-2).
A 71. percben újra visszaállt a kétgólos differencia az Arsenal javára, miután Martin Zubimendi egy labdaátvételt követően a kapu bal oldalába vágta a labdát (1-3). Öt perc elteltével Robert Sanchez védett hatalmasat az arsenalos Mikel Merino lövésénél, majd hét perccel a rendes játékidő vége előtt ismét a videóbíró került főszerepbe: Garnacho kapásból lőtt a kapu bal oldalába, ám mielőtt hivatalossá vált volna, hogy 3-2-re felzárkózott a Chelsea, megvizsgálták az esetet.
