Gyökeres-gól és papírforma győzelem a londoni derbin

Kupanapok Angliában. Az előző hétvégén még az FA Kupa harmadik fordulójából jutott tovább alacsonyabb osztályú ellenfél legyőzésével a Chelsea és az Arsenal is, szerdán viszont már egymás ellen, a Ligakupa elődöntőjének első találkozóján mérkőzött meg egymással a két londoni klub. A bajnokságban ellentétes szezont futnak a városi riválisok: a klubvilágbajnok és Konferencialiga-győztes Chelsea 21 játéknap után csak ötödik, és a múlt héten nevezte ki új menedzserét, Liam Roseniort a korábban menesztett Enzo Maresca helyére, míg az Arsenal hatpontnyi előnnyel listavezető.

Joao Pedro és Bukayo Saka párharca. Utóbbi csapata, az Arsenal idegenben is esélyesebb volt a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzése előtt (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Korai góllal vezetett az Arsenal

Ilyen előzmények után az esélyek még idegenben is inkább az Arsenal mellett szóltak. Ennek megfelelően is kezdődött a mérkőzés, a vendégek a 7. percben megszerezték a vezetést, miután egy szögletből beívelt labdát Ben White fejelt a kapuba. A játékvezető, Simon Hooper videóbíró segítségével visszanézte a találatot, ám nem változtatta meg a döntését (0-1).

Ben White góljának pillanata (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Később mindkét csapat előtt adódott lehetőség, a Chelsea talán a 31. minutumban állt a legközelebb az egyenlítéshez, amikor Estevao lövése után bravúrral hárított az Arsenal kapuvédője. Eddigre kisebb labdabirtoklási fölényt alakítottak ki a hazaiak (százalékosan 61-39 volt az arány), ám a szünetig ennek ellenére is az Arsenal duplázhatta volna meg vezetését, William Saliba próbálkozása ugyanakkor centikkel a felső léc fölé ment.

A szünetben 1-0-ra vezetett az Arsenal.

Még négy gól a londoni derbin

Az első félidőben szerzett találatnál is gyorsabb volt az Arsenal a térfélcsere után, Viktor Gyökeres révén a 49. percben már 0-2-t mutatott az eredményközlő. Erre hamarosan volt válasz a Chelsea részéről is, nyolccal később Alejandro Garnacho lőtt a bal alsóba, visszahozva csapata reményeit (1-2).

A 71. percben újra visszaállt a kétgólos differencia az Arsenal javára, miután Martin Zubimendi egy labdaátvételt követően a kapu bal oldalába vágta a labdát (1-3). Öt perc elteltével Robert Sanchez védett hatalmasat az arsenalos Mikel Merino lövésénél, majd hét perccel a rendes játékidő vége előtt ismét a videóbíró került főszerepbe: Garnacho kapásból lőtt a kapu bal oldalába, ám mielőtt hivatalossá vált volna, hogy 3-2-re felzárkózott a Chelsea, megvizsgálták az esetet.