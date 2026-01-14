angol LigakupaViktor GyökeresChelseaArsenal

Gyökeres-gól és papírforma győzelem a londoni derbin

Viktor Gyökeres gólja is kellett a sikerhez. Az Arsenal vendégségben nyert 3-2-re a Chelsea ellen az angol Ligakupa idei elődöntőjének első mérkőzésén. A svéd válogatott Gyökeres csapata második találatát szerezte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 23:12
Viktor Gyökeres gólját ünnepelték a társak. Az Arsenal egygólos előny szerzett a Ligakupa-elődöntő visszavágójára. Fotó: AFP/Ben Stansall
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kupanapok Angliában. Az előző hétvégén még az FA Kupa harmadik fordulójából jutott tovább alacsonyabb osztályú ellenfél legyőzésével a Chelsea és az Arsenal is, szerdán viszont már egymás ellen, a Ligakupa elődöntőjének első találkozóján mérkőzött meg egymással a két londoni klub. A bajnokságban ellentétes szezont futnak a városi riválisok: a klubvilágbajnok és Konferencialiga-győztes Chelsea 21 játéknap után csak ötödik, és a múlt héten nevezte ki új menedzserét, Liam Roseniort a korábban menesztett Enzo Maresca helyére, míg az Arsenal hatpontnyi előnnyel listavezető.

Joao Pedro és Bukayo Saka párharca. Utóbbi csapata, az Arsenal idegenben is esélyesebb volt a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzése előtt
Joao Pedro és Bukayo Saka párharca. Utóbbi csapata, az Arsenal idegenben is esélyesebb volt a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzése előtt (Fotó: AFP/Ben Stansall)

 

Korai góllal vezetett az Arsenal

Ilyen előzmények után az esélyek még idegenben is inkább az Arsenal mellett szóltak. Ennek megfelelően is kezdődött a mérkőzés, a vendégek a 7. percben megszerezték a vezetést, miután egy szögletből beívelt labdát Ben White fejelt a kapuba. A játékvezető, Simon Hooper videóbíró segítségével visszanézte a találatot, ám nem változtatta meg a döntését (0-1).

Ben White góljának pillanata
Ben White góljának pillanata (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Később mindkét csapat előtt adódott lehetőség, a Chelsea talán a 31. minutumban állt a legközelebb az egyenlítéshez, amikor Estevao lövése után bravúrral hárított az Arsenal kapuvédője. Eddigre kisebb labdabirtoklási fölényt alakítottak ki a hazaiak (százalékosan 61-39 volt az arány), ám a szünetig ennek ellenére is az Arsenal duplázhatta volna meg vezetését, William Saliba próbálkozása ugyanakkor centikkel a felső léc fölé ment. 

A szünetben 1-0-ra vezetett az Arsenal.

 

Még négy gól a londoni derbin

Az első félidőben szerzett találatnál is gyorsabb volt az Arsenal a térfélcsere után, Viktor Gyökeres révén a 49. percben már 0-2-t mutatott az eredményközlő. Erre hamarosan volt válasz a Chelsea részéről is, nyolccal később Alejandro Garnacho lőtt a bal alsóba, visszahozva csapata reményeit (1-2).

A 71. percben újra visszaállt a kétgólos differencia az Arsenal javára, miután Martin Zubimendi  egy labdaátvételt követően a kapu bal oldalába vágta a labdát (1-3). Öt perc elteltével Robert Sanchez védett hatalmasat az arsenalos Mikel Merino lövésénél, majd hét perccel a rendes játékidő vége előtt ismét a videóbíró került főszerepbe: Garnacho kapásból lőtt a kapu bal oldalába, ám mielőtt hivatalossá vált volna, hogy 3-2-re felzárkózott a Chelsea, megvizsgálták az esetet.

Alejandro Garnacho szépítőgóljával alakult ki a 3-2-es végeredmény
Alejandro Garnacho második góljával alakult ki a 3-2-es végeredmény (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Az utolsó percekben még Estevao tette próbára az Arsenal kapusát, de Kepa Arrizabalaga odaért a kapu jobb oldalába tartó lövésre. Az eredmény már nem változott: 3-2-re nyert az Arsenal, így jó pozícióból várhatja a hazai, február 3-ra kiírt visszavágót.

A másik döntős a Newcastle United és a Manchester City párharcából kerül ki, ott a keddi, első összecsapást a City vendégségben nyerte meg 2-0-ra.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbelső ellentét

Nincs új a nap alatt

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.