Bajnokok Ligája: az Inter olyasmire készül, amire még egy csapat sem volt képes

A tavaly döntős, most a hatodik helyen álló Internazionale és a százszázalékos mérleggel listavezető Arsenal milánói összecsapása ígérkezik az egyik legérdekesebbnek a mai játéknapon a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában. A két csapat az előző idényben is megmérkőzött egymással a ligaszakaszban, akkor az olaszok nyertek 1-0-ra. Azt a mérkőzést leszámítva mindössze kétszer találkoztak: a 2003/04-es idény csoportkörében az Inter 3-0-ra nyert Londonban, az Arsenal pedig egy 5-1-es sikerrel válaszolt Milánóban.

Cristian Chivu tapasztalt edző a Bajnokok Ligája sorozatában Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto

Az olaszok nem túl jó előjelekkel készülődnek az újabb összecsapásra, az előző két meccsüket ugyanis elvesztették a BL-ben, igaz, még soha nem kaptak ki sorozatban háromszor. Az Arsenal az egyetlen a mezőnyben, amely mind a hat mérkőzését megnyerte, sőt,

az Intertől 2024-ben elszenvedett veresége óta sorozatban tíz alapszakasz-győzelemnél tart, és ezeken a meccseken mindössze három (!) gólt kapott. Amennyiben betalál Milánóban, az lesz a klub történetének 400. európai kupagólja.

A két együttes közül egyelőre még csak az Arsenal helye biztos az első nyolcban. Az Inter vezetőedzője, Cristian Chivu szerényen, de magabiztosan várja a mérkőzést a nyilatkozata szerint:

– Európa egyik legerősebb csapatával állunk szemben, nagyszerűen erősített, megvan a saját identitása, és folyamatosan fejlődik. Az Arsenal és a Bayern München jelenleg Európa legerősebb csapatai,

de tisztában vagyok azzal is, hogy mi kik vagyunk. Nem a vereségtől tartva lépünk pályára, hanem a legjobb formánkat fogjuk hozni.

Ehhez pozitív hozzáállás, a labda megszerzésére való törekvés és kockázatvállalás szükséges. Vannak olyan játékosaink, akik képesek végig megfelelően összpontosítani.

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere elmondta, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori és Max Dowman sérült, nem számíthat rájuk, ellenben Cristhian Mosquera és Kai Havertz ott vannak az Inter ellen készülő keretben.

– A Bajnokok Ligájában minden mérkőzésen, amikor lehetőség nyílik valamit elérni, azt meg kell ragadni. Holnap egy igazán erős ellenfél ellen kell megküzdenünk a győzelemért – fizette ki nagy általánossággal az újságírókat.

A Bajnokok Ligája norvégok találkozója is

A negyedik helyen álló Manchester City ezúttal Erling Haaland hazájában, a Bodö/Glimt vendégeként lép pályára. Ez lesz a City első norvég rivális elleni nemzetközi mérkőzése, és a találkozó bombabiztos favoritjának számít, főleg annak fényében, hogy a házigazdák az utóbbi tizenegy európai kupameccsükből mindössze egyet tudtak megnyerni. Haaland a legutóbbi hat BL-mérkőzésén összesen nyolc gólt szerzett, s ha most is betalál, az első norvég játékos lesz, aki norvég csapat ellen szerez gólt a BL főtábláján.