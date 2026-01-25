barcelonala ligaoviedotabellaReal Madrid

A Barcelona szétzúzta az újoncot, gyászba borítva ezzel a Real-híveket

Amiben a katalán csapat szurkolói bíztak a LA Liga 21. fordulójának megkezdése előtt, az vasárnap késő délutánra valósággá vált. Az FC Barcelona 3-0-s győzelmet aratott a sereghajtó Real Oviedo felett, és visszavette a vezetést a bajnoki tabellán. A Barca sikere tehát egyszerre két Real-tábort szomorított el.

Molnár László
2026. 01. 25. 19:00
Ezúttal Lewandowki góljára sem szüksége a Barcelonának a fölényes győzelemhez Fotó: Europress/AFP/Josep Lago Forrás: AFP
Hansi Flick vélhetően nem ilyen első félidőre számított a La Liga újonca, a tabella utolsó helyén álló Oviedo ellen. Végül amelyen nehezen indult – az első 45 perc 0-0-s eredménnyel végződött –, annyira fölényesen végződött a címvédő Barcelona számára, miután három klasszisa, Dani Olmo, Raphinha és Lamine Yamal szebbnél szebb találataival végül simán, 3-0-ra nyert az újonc Oviedo ellen. Ezzel a sikerrel a katalánok visszavették a vezetést a bajnoki tabellán, az előnyük egy pont a szombaton a Villarrealt 2-0-ra verő Real Madrid előtt.

(From L) Real Oviedo's Spanish forward #16 David Carmo, Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal and Real Oviedo's Spanish defender #25 Javi Lopez fight for the ball during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Oviedo at Camp Nou Stadium in Barcelona on January 25, 2026. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Lamine Yamalt elég sokat faragták az Oviedo védői, ám a Barcelona szélsője csodagólt szerzett a meccsen     Fotó: Europress/AFP/Josep Lago / AFP

Yamal ollózós gólja a Barcelona legszebb találata volt

Az újonc már nem bírta el a nyomást a második félidőben, és a katalánok minden statisztikai adatban felülmúlták a bentmaradásért élet-halál harcot vívó oviedóiakat.

Barcelona-Real Oviedo 3-0

  • várható gólok (xG) 2.43 – 0.43
  • labdabirtoklás: 73% – 27%
  • összes lövés/kaput eltaláló: 15/7 – 12/3
  • nagy helyzetek: 5 – 0
  • szögletek: 10 – 1
  • passzok: 89%-os hatékonyság (681-ből 609 jó) – 74% (253/188)
  • szabálytalanságok: 8 – 21
  • szerelések: 62%-os hatékonyság (8 sikeres 13 kísérletből) – 48% (11/23)
  • beívelések: 37%-os hatékonyság (7 sikeres 19 kísérletből) – 0% (0/4)
  • megnyert párharcok: 44 – 44
  • labdaszerzés: 11 – 8
  • védések: 3 – 4

Raphinha egyébként újra bizonyította, hogy Hansi Flick keze alatt igazi sztárrá nőtte ki magát. Noha betalált a brazil is, a találkozó legszebb találatát Lamine Yamal szerezte – Dani Olmo lövése és Raphinha emelése után –,  miután az Olmótól kapott labdát félollózva lőtte a jobb alsó sarokba. Az Európa-bajnok szélsőnek ez volt a nyolcadik gólja a jelenlegi idényben, ebben a naptári évben először talált be a La Ligában.

Lamine Yamal csodagólja az Oviedo ellen:

  

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

