A Barcelona szétzúzta az újoncot, gyászba borítva ezzel a Real-híveket

Hansi Flick vélhetően nem ilyen első félidőre számított a La Liga újonca, a tabella utolsó helyén álló Oviedo ellen. Végül amelyen nehezen indult – az első 45 perc 0-0-s eredménnyel végződött –, annyira fölényesen végződött a címvédő Barcelona számára, miután három klasszisa, Dani Olmo, Raphinha és Lamine Yamal szebbnél szebb találataival végül simán, 3-0-ra nyert az újonc Oviedo ellen. Ezzel a sikerrel a katalánok visszavették a vezetést a bajnoki tabellán, az előnyük egy pont a szombaton a Villarrealt 2-0-ra verő Real Madrid előtt.

Lamine Yamalt elég sokat faragták az Oviedo védői, ám a Barcelona szélsője csodagólt szerzett a meccsen Fotó: Europress/AFP/Josep Lago / AFP

Yamal ollózós gólja a Barcelona legszebb találata volt

Az újonc már nem bírta el a nyomást a második félidőben, és a katalánok minden statisztikai adatban felülmúlták a bentmaradásért élet-halál harcot vívó oviedóiakat.

Barcelona-Real Oviedo 3-0

várható gólok (xG) 2.43 – 0.43

labdabirtoklás: 73% – 27%

összes lövés/kaput eltaláló: 15/7 – 12/3

nagy helyzetek: 5 – 0

szögletek: 10 – 1

passzok: 89%-os hatékonyság (681-ből 609 jó) – 74% (253/188)

szabálytalanságok: 8 – 21

szerelések: 62%-os hatékonyság (8 sikeres 13 kísérletből) – 48% (11/23)

beívelések: 37%-os hatékonyság (7 sikeres 19 kísérletből) – 0% (0/4)

megnyert párharcok: 44 – 44

labdaszerzés: 11 – 8

védések: 3 – 4

Raphinha egyébként újra bizonyította, hogy Hansi Flick keze alatt igazi sztárrá nőtte ki magát. Noha betalált a brazil is, a találkozó legszebb találatát Lamine Yamal szerezte – Dani Olmo lövése és Raphinha emelése után –, miután az Olmótól kapott labdát félollózva lőtte a jobb alsó sarokba. Az Európa-bajnok szélsőnek ez volt a nyolcadik gólja a jelenlegi idényben, ebben a naptári évben először talált be a La Ligában.

Lamine Yamal csodagólja az Oviedo ellen: