Bogdán Ádám a nála idősebb Dzsudzsák Balázs főnöke lett, erről is megszólalt

A labdarúgó NB I tavaszi folytatása előtt a pontverseny negyedik helyén álló Debrecen a múlt héten nagy bejelentést tett. Január 9-én vált hivatalossá, hogy a klub új sportigazgatója a korábbi 21-szeres magyar válogatott kapus, Bogdán Ádám, aki aktív játékosként több angol klubban, valamint a Ferencvárosban is megfordult.

Bogdán Ádám máris munkához látott a debreceni klubnál (Fotó: facebook.com/dvscfoci)

Bogdán Ádám megerősítette: nem lesz edzőváltás

Bogdán Ádám játékoskarrierjének végén tért haza a Fradihoz, előtte a Bolton, a Crewe, a Liverpool, a Wigan és a skót Hibernian kapusa is volt. A brit futballban szerzett tapasztalatait a jövőben is kamatoztathatja, hiszen a DVSC többségi tulajdonosa egy alacsonyabb osztályú angol klubot is birtokoló cégcsoport.

– Tizenhárom évet töltöttem Angliában, nemrég a PFA Business Schoolban szereztem diplomát sportigazgatói képzésen. Korábban az MLSZ-nél is dolgoztam, a külföldön szereplő fiatalokkal tartottam a kapcsolatot, illetve a nemzetközi játékosmegfigyelésbe is bekapcsolódtam. Tehát egyrészt megvolt az angol diploma, valamint a tanárok, akik eléggé elismertek Angliában, másrészt van tapasztalatom abban, hogyan kell tárgyalni, beszélgetni, kapcsolatot tartani az ügynökökkel, csapatokkal. A jelenlétemmel lett egy kapocs az új angol tulajdonos és a magyar futball között. Azt érzem, nagyon jó stáb, nagyon jó csapat van az irodában, sokat segítenek – kezdte az M4 Sport kérdéseire válaszoló Bogdán Ádám, aki hozzátette: alapvetően az az elvárás vele szemben, hogy helyi vagy magyar játékosokra, fiatalokra épülő csapatot rakjon össze.

Az együttes edzője jelenleg a nyáron munkába állt Sergio Navarro, aki korábban az Athletic Bilbao utánpótlás-igazgatója volt, és Bogdán szerint jelentős tapasztalattal rendelkezik a fejlesztési területen. A frissen kinevezett sportigazgató megerősítette: nem terveznek cserét ezen a poszton.