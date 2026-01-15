Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

DVSCDebrecenBogdán Ádám

Bogdán Ádám a nála idősebb Dzsudzsák Balázs főnöke lett, erről is megszólalt

A válogatott volt kapusa máris munkához látott Debrecenben. Bogdán Ádámot alig egy hete nevezték ki a DVSC sportigazgatójának, jelenleg pedig már a csapat törökországi edzőtáborában van. Megerősítette: egyelőre nem terveznek edzőt váltani.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 10:24
Bogdán Ádám nyilatkozott sportigazgatói munkájának első feladatairól. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A labdarúgó NB I tavaszi folytatása előtt a pontverseny negyedik helyén álló Debrecen a múlt héten nagy bejelentést tett. Január 9-én vált hivatalossá, hogy a klub új sportigazgatója a korábbi 21-szeres magyar válogatott kapus, Bogdán Ádám, aki aktív játékosként több angol klubban, valamint a Ferencvárosban is megfordult.

Bogdán Ádám sportigazgatóként a DVSC kötelékében folytatja.
Bogdán Ádám máris munkához látott a debreceni klubnál (Fotó: facebook.com/dvscfoci)

 

Bogdán Ádám megerősítette: nem lesz edzőváltás

Bogdán Ádám játékoskarrierjének végén tért haza a Fradihoz, előtte a Bolton, a Crewe, a Liverpool, a Wigan és a skót Hibernian kapusa is volt. A brit futballban szerzett tapasztalatait a jövőben is kamatoztathatja, hiszen a DVSC többségi tulajdonosa egy alacsonyabb osztályú angol klubot is birtokoló cégcsoport.

– Tizenhárom évet töltöttem Angliában, nemrég a PFA Business Schoolban szereztem diplomát sportigazgatói képzésen. Korábban az MLSZ-nél is dolgoztam, a külföldön szereplő fiatalokkal tartottam a kapcsolatot, illetve a nemzetközi játékosmegfigyelésbe is bekapcsolódtam. Tehát egyrészt megvolt az angol diploma, valamint a tanárok, akik eléggé elismertek Angliában, másrészt van tapasztalatom abban, hogyan kell tárgyalni, beszélgetni, kapcsolatot tartani az ügynökökkel, csapatokkal. A jelenlétemmel lett egy kapocs az új angol tulajdonos és a magyar futball között. Azt érzem, nagyon jó stáb, nagyon jó csapat van az irodában, sokat segítenek – kezdte az M4 Sport kérdéseire válaszoló Bogdán Ádám, aki hozzátette: alapvetően az az elvárás vele szemben, hogy helyi vagy magyar játékosokra, fiatalokra épülő csapatot rakjon össze.

Az együttes edzője jelenleg a nyáron munkába állt Sergio Navarro, aki korábban az Athletic Bilbao utánpótlás-igazgatója volt, és Bogdán szerint jelentős tapasztalattal rendelkezik a fejlesztési területen. A frissen kinevezett sportigazgató megerősítette: nem terveznek cserét ezen a poszton.

 

Nagy közös siker Szűcs Tamás megtartása

A DVSC új tulajdonosa, Mark Stott a Stockport Countynál is tulaj, így felmerülhet, hogy a két klub között lesz játékosmozgás.

– Természetesen van kapcsolat, ami új lehetőségeket nyithat, de nem ez a rövid távú cél – mondta el ezzel kapcsolatban Bogdán Ádám, aki kijelentette: a Debrecen egyik legnagyobb erősítése az, hogy a húszéves középpályás, Szűcs Tamás 2029-is hosszabbított.

Tomi nagyszerű, szűk másfél idény alatt az NB I egyik legkiemelkedőbb játékosává vált. Ősszel alapemberünk volt, az U21-es válogatott csapatkapitánya, a klub és a magyar futball egyik legnagyobb értéke. Nagy lépés, hatalmas feladat volt az elején, hogy közösen meg tudjuk beszélni a hosszabbítást. Éreznie kellett, hogy szakmailag jó helyen van, emellett olyan szerződést tettünk elé, melynek köszönhetően a maradás mellett döntött. Ez egy nagy közös siker.

Szűcs Tamás (labdával) a Debrecen és a magyar futball egyik nagy értéke
Szűcs Tamás (labdával) a Debrecen és a magyar futball egyik nagy értéke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Kocsis Dominik és Bárány Donát iránt szintén állandó az érdeklődés, ám egyelőre ők is a DVSC edzőtáborában készülnek a bajnokság folyatására, akárcsak Dzsudzsák Balázs, aki 39 évesen is meghatározó tagja a keretnek.

– Nagyon boldog vagyok, hogy úgy tudok vele együtt dolgozni, hogy még aktív, mert látom, milyen szerepe van a csapaton belül. Nagyszerű szezont produkál, remélhetőleg a következő félévben is ez lesz a helyzet – fogalmazott Dzsudzsákkal kapcsolatban Bogdán Ádám.

A DVSC az eddigi 18 élvonalbeli meccsén 31 pontot gyűjtött, pillanatnyilag csupán négypontnyi lemaradása van a listavezető ETO FC mögött. Mindez azért is nagy szó, mert a csapat tavaly csupán az utolsó játéknapon tudta biztosítani helyét az első osztályban. 

A 2025/2026-os kiírás tavaszi folytatásában először január 25-én, a Diósgyőr ellen, hazai pályán lép pályára a debreceni klub.

 

