Fantasztikus elismerés: győri kihívója van Katrine Lundénak és Henny Reistadnak

Bruna de Paula, a címvédő Bajnokok Ligája- és NB I-győztes Győri Audi ETO KC kézilabdázója immár kétszeres BL-győztes, és rövid idő alatt meghatározó alakjává vált Európa legerősebb klubcsapatának.

Bruna De Paula, a Győri Audi ETO KC játékosa virtuóz játékának köszönheti, hogy jelölték az év női játékosa címre az IHF-nél. Két norvég, Henny Reistad és Katrine Lunde a vetélytársa Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Bruna de Paula, a győri dinamó

Bruna de Paula elképesztő gyorsasága, robbanékonysága és kiszámíthatatlan cselezőkészsége szinte lehetetlenné teszi a levédekezését. A brazil balátlövő nemcsak látványos, hanem rendkívül hatékony is, ráadásul a legnagyobb téttel bíró mérkőzéseken is képes extra teljesítményre. Szakértők szerint fejlődése töretlen, és idővel akár Henny Reistad valódi kihívójává is válhat a világelsőségért folytatott versenyben.

Henny Reistad, a jelen kézilabdás királynője

A norvég válogatottal világbajnoki címet szerző, az Esbjerg balátlövőjeként játszó Henny Reistadot általános vélemény szerint jelenleg a világ legjobb női kézilabdázójaként tartják számon. A vb-n gólkirály és a torna legértékesebb játékosa lett, és még a kivételesen erős norvég válogatottból is egyértelműen kiemelkedik. Bár még csak 26 éves, pályafutását gyakran hátráltatták sérülések, ellenfelei pedig sokszor csak durván, kíméletlen eszközökkel tudják megállítani, ezért mind gyakrabban kínlódik sérülésekkel.

Amennyiben ismét ő nyer, a román Cristina Neagu után a második játékos lenne, aki zsinórban háromszor érdemli ki az IHF elismerését – olyan kiváltságos körbe kerülve, amelyhez például Görbicz Anita és Anja Andersen is tartozott.

Katrine Lunde, a „nagyi”, akin nem fog az idő

A márciusban 46. születésnapját ünneplő Katrine Lunde továbbra is a sportág egyik legnagyobb ikonja. A norvég kapus decemberben, 45 évesen Európa-bajnoki címet nyert a válogatottal, méghozzá úgy, hogy az egész mezőny egyik legjobb kapusának bizonyult. Teljesítménye, higgadtsága és vezéregyénisége kulcsfontosságú volt a sikerben. Nem véletlen, hogy csapattársai szinte rimánkodnak neki, ne hagyja abba, miközben Lunde maga is vívódik a folytatás kérdésén. Kevés sportoló mondhatja el magáról, hogy ennyi idősen is a világ élvonalába tartozik.