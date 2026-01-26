magyar női vízilabda-válogatottvízilabda EbSpanyolországCseh Sándor

A magyar szövetségi kapitány keményen kritizálta játékosait az olimpiai bajnok legyőzése után

Magyarország rögtön az olimpiai bajnok spanyolok ellen kezdett a funchali női vízilabda Eb csoportkörében. A mieink játéka folyamatosan javult a rangadón, és az utolsó negyedre minden összeállt: ezt a szakaszt 4-0-ra megnyerték a magyarok, ezzel egyetemben a meccset is, mégpedig 9-7-re. Cseh Sándor az M4 Sportnak adott értékelésében azonban nem volt mindennel elégedett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 19:42
A magyar női vízilabda-válogatott Spanyolország ellen kezdte meg az Európa-bajnokságot
A magyar női vízilabda-válogatott Spanyolország ellen kezdte meg az Európa-bajnokságot Fotó: MVLSZ/Derencsényi István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar női vízilabda-válogatott az olimpiai bajnok spanyolok ellen kezdte meg az Európa-bajnokságot. A kontinenstornának nem Belgrád ad otthont – mint a férfiaknál, amely vasárnap ért véget, a döntőben a magyar válogatott 10-7-re kikapott a szerbektől –, hanem Portugália a rendező, az Eb-t Madeira szigetén, azon belül Funchal városában szervezik. A szinte ürességtől kongó uszodában Spanyolország a félidőben 5-4-re vezetett, a szünet után feljavultak a mieink. Cseh Sándor csapata az utolsó negyedben remek játékkal rukkolt elő, 4-0-ra megnyerte ezt a nyolc percet, ezzel pedig a meccset is, 9-7-re.

Keszthelyi Rita egy gólt tett be a közösbe a spanyolok elleni meccsén a női vízilabda Eb-n
Keszthelyi Rita egy gólt tett be a közösbe a spanyolok elleni meccsén a női vízilabda Eb-n. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Cseh Sándor boldog, de néhol nem ezt várta a magyar válogatottól

– Nem voltam végig nyugodt – kezdte Cseh Sándor, a válogatott szövetségi kapitánya a győzelem után, majd kitért arra is, hogy ez nem volt egy könnyű mérkőzés. – Három része volt a meccsnek. Először jól bekezdtünk, ahogy kellett, majd a spanyolok bedaráltak minket, statikussá váltunk, nem volt meg a kellő agresszivitás. A második félidőben két dolog megváltozott: a játékosok úgy gondolták, győzelemre kell játszani, nem a hibákat elkerülni, sokkal nagyobb sebességre kapcsoltak. Mindent megtettek egymásért, ez kellett a bravúros utolsó negyedhez. 

Volt a meccsnek egyszer öt-hat perce, majd később még három, amikor nem azt játszottuk, amit szerettem volna.

Egyébként tetszett a játékunk, gyorsak voltak a támadásaink. Ne felejtsük, fontos a jó védekezés, de ahhoz az is kell, hogy egy kapus így védjen. Ne menjünk el amellett, hogy ez már a harmadik világverseny, ahol a rangadókon Neszmély Boglárka szenzációs teljesítményt nyújt – folytatta Cseh Sándor, aki ezután kiemelte a védelem munkáját is, amely könnyítette Neszmély dolgát. A szövetségi kapitány végül ismét kritikus volt a játékosaival.

Az nem tetszett néha, hogy pár percig rossz szemléletben lőttünk. Ezek azok a mérkőzések, ahol nem kell nagy gólt lőni, nem kell nagyobb terhet rakni a vállunkra azzal, hogy vagy bemegy, vagy nem. Igenis bele kell állni, és tiszta erőből kell lőni a kaput.

 

Szenzációs teljesítmény a magyar válogatott kapusától, aki nem számolja a védéseit

– Fogalmam sincs, hány védést mutattam be, nem számolom, teljes eksztázisban vagyunk ilyenkor. Mindig az a célom, hogy legyen meg a tíz védésem, akkor jó eséllyel megnyerjük a mérkőzést – kezdte a 16 védéssel és közel hetvenszázalékos hatékonysággal záró Neszmély Boglárka, a magyar válogatott kapusa, aki ezután kitért arra, mi kellett ahhoz, hogy felvegyük a meccs ritmusát. – Elkezdtünk bízni magunkban, és élveztük az Európa-bajnokságot. Türelmesek voltunk magunkkal, meg kellett érkeznünk a mérkőzésbe. Hullámvasút volt az egész, hol fent, hol lent voltunk. Persze nehéz volt, hogy egyből a spanyolok ellen kezdtünk. Az utolsó negyedre összeálltunk ellenük.

Kétszer kezdtük el a mérkőzést, és kétszer is fejeztük be. Szerencsére győztünk

– folytatta Neszmély, aki utalt arra, hogy a találkozó elején a ráúszás során volt gond a labdakosárral, majd a végén a játékvezetők ötméterest ítéltek a spanyoloknak, miután Rybanská Natasa túl hamar jött vissza a kiállításából, pedig már lejárt az idő. Neszmélyt azonban ez sem zökkentette ki: Barril Ruíz lövését előbb a kapufára tolta, majd a kipattanót is kivédte. A magyar kapus zárásként elmondta, nem szabad lebecsülni a következő két csoportellenfelet, ellenük is tisztességesen fel kell készülni.

Cseh Sándor válogatottja kedden 14.45-kor Románia ellen folytatja az Eb-t, a B csoport utolsó meccsén pedig a házigazda Portugália lesz majd az ellenfél csütörtökön. A torna új lebonyolítása értelmében a négyesből az első két helyezett jut a középdöntőbe, ide minden bizonnyal a mieink a spanyolok elleni győztes meccs eredményét és két pontot visznek. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu