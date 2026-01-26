A magyar szövetségi kapitány keményen kritizálta játékosait az olimpiai bajnok legyőzése után

A magyar női vízilabda-válogatott az olimpiai bajnok spanyolok ellen kezdte meg az Európa-bajnokságot. A kontinenstornának nem Belgrád ad otthont – mint a férfiaknál, amely vasárnap ért véget, a döntőben a magyar válogatott 10-7-re kikapott a szerbektől –, hanem Portugália a rendező, az Eb-t Madeira szigetén, azon belül Funchal városában szervezik. A szinte ürességtől kongó uszodában Spanyolország a félidőben 5-4-re vezetett, a szünet után feljavultak a mieink. Cseh Sándor csapata az utolsó negyedben remek játékkal rukkolt elő, 4-0-ra megnyerte ezt a nyolc percet, ezzel pedig a meccset is, 9-7-re.

Keszthelyi Rita egy gólt tett be a közösbe a spanyolok elleni meccsén a női vízilabda Eb-n. Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Cseh Sándor boldog, de néhol nem ezt várta a magyar válogatottól

– Nem voltam végig nyugodt – kezdte Cseh Sándor, a válogatott szövetségi kapitánya a győzelem után, majd kitért arra is, hogy ez nem volt egy könnyű mérkőzés. – Három része volt a meccsnek. Először jól bekezdtünk, ahogy kellett, majd a spanyolok bedaráltak minket, statikussá váltunk, nem volt meg a kellő agresszivitás. A második félidőben két dolog megváltozott: a játékosok úgy gondolták, győzelemre kell játszani, nem a hibákat elkerülni, sokkal nagyobb sebességre kapcsoltak. Mindent megtettek egymásért, ez kellett a bravúros utolsó negyedhez.

Volt a meccsnek egyszer öt-hat perce, majd később még három, amikor nem azt játszottuk, amit szerettem volna.

Egyébként tetszett a játékunk, gyorsak voltak a támadásaink. Ne felejtsük, fontos a jó védekezés, de ahhoz az is kell, hogy egy kapus így védjen. Ne menjünk el amellett, hogy ez már a harmadik világverseny, ahol a rangadókon Neszmély Boglárka szenzációs teljesítményt nyújt – folytatta Cseh Sándor, aki ezután kiemelte a védelem munkáját is, amely könnyítette Neszmély dolgát. A szövetségi kapitány végül ismét kritikus volt a játékosaival.