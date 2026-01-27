kosárlabdaluka doncicChicago BullsLeBron JamesNBALos Angeles Lakers

Doncic méltó bosszút állt Jordan egykori csapatán a szívbemarkoló vereségért

Sorozatban második győzelmét aratta a Los Angeles Lakers az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszában. A Chicago Bulls ellen a kaliforniaiak legjobbja Luka Doncic volt, a szlovén sztárirányító 46 pontja mellé 12 gólpasszt adott és 7 lepattanót szerzett. Az arany-lilák ezzel visszavágtak a tavalyi szezonban elszenvedett dupla vereségükért, ami közül az egyik egy félpályás dobással dőlt el Michael Jordan egykori csapata javára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 10:30
Luka Doncic kiválóan játszott a Los Angeles Lakers színeiben a Chicago Bulls ellen Fotó: PATRICK MCDERMOTT Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A Los Angeles Lakers csapata igazi presztízsgyőzelmet aratott az NBA legutóbbi játéknapján. Kedd hajnalban a Lakers annál a Chicago Bullsnál vendégeskedett, akik tavaly kétszer is megverték a Luka Doncic és LeBron James vezette arany-lilákat. Michael Jordan egykori csapata nagyon korán hátrányba került a mérkőzésen, ahol a szlovén irányító kiválóan kosárlabdázott, ismét a kaliforniaiak vezére volt.

Luka Doncic remekelt Chicagóban
Luka Doncic remekelt Chicagóban. Fotó: PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Doncic megtáltosodott Chicagóban

A Los Angeles Lakers egy 25-6-os rohammal lépett el a hazaiaktól még az első félidőben, 20 ponttal vezettek is, de a Chicago nem adta fel. A Bulls visszajött 13 pontra a félidőig, majd később egy pontra megközelítette a vendégcsapattot. Doncic 20 pontot dobott a harmadik negyedben, amivel meg tudta tartani az előnyét a Lakers. Végül lerázták magukról ellenfelüket, pedig LeBron James már csak négy pontot szerzett a nagyszünetet követően, és az első félidőben parádézó cseresor sem tudott annyit hozzátenni, de ezúttal ez is belefért.  

A Bulls próbálta tartani a lépést, de nem volt olyan szintű vezére, mint a túloldalon Doncic, aki nyáron elképesztő átváltozáson ment keresztül. 

A Los Angeles szlovén sztárja ugyanis 46 pontos estét produkált, 8 sikeres hárompontosa mellett 7 lepattanója és 12 gólpassza is volt. Nem kérdés, hogy az övé volt a játéknap legjobb egyéni produkciója.

 A Lakers tavaly kétszer is kikapott Chicagótól az alapszakaszban, beleértve azt az őrült végjátékot hozó 119–117-es vereséget az United Centerben, amikor Josh Giddey félpályás hárompontosa a dudaszó pillanatában döntött.

Bár a Los Angeles Lakers a rendes játékidőben tudott nyerni, az arany-lilák is látványos dolgokat mutattak be a hazai szurkolók előtt. Főleg az utolsó három percben, amikor Luka Doncic hárompontosa után szerzett újabb labdát a Lakers. A vendégek játékosa, Jaxson Hayes egyedül tört kosárra, és a center látványos megoldással szerzett kosarat: a lába között vette át a labdát a levegőben, mielőtt bezsákolta volna a gyűrűbe.

LeBron James a 24 pontjából 20-at az első félidőben dobott. Rui Hachimura csereként 23 pontot szórt. A Lakers három győzelemmel és egy vereséggel áll a most zajló nyolcmérkőzéses túráján.

Luka Doncic remeklése a Chicago Bulls ellen:


 

