Elképesztő feszültség övezheti a magyar férfi-kézilabdaválogatott első Eb-meccsét

A magyar férfi-kézilabdaválogatott első mérkőzése is olyan feszültséget hordoz magában, amely minden egyes Európa-bajnokság nyitómeccsét övezi. Itt ugyanis tényleg nem lehet hibázni. Tudja ezt a lengyel csapat is, amely az elmúlt évek gyenge szereplései után most meg akarja mutatni, hogy hiba lenne őket leírni. Ráadásul a lengyelek sem azért utaznak ki Svédországba, hogy három lejátszott mérkőzés után hazamenjenek. A férfikézilabda Európa-bajnokság gyilkos csatákat hoz.

A férfikézilabda Európa-bajnokság egyik magyar hőse lehet Bartucz László. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A férfikézilabda Európa-bajnokság őrült meccseket hoz

A magyarok ugyanebben a cipőben járnak. A nemzetközi szaksajtó és a magyar is úgy vélekedik, hogy Chema Rodríguez csapata tovább fog jutni a csoportból, majd a 7-8. hely valamelyikén köt ki. Két éve az ötödik helyen zártuk a németországi Eb-t, az volt minden idők eddigi legjobb Európa-bajnoki helyezése. Ezt megismételni maga lenne a csoda. Pláne úgy, hogy a csapat egyik fontos embere, Bánhidi Bence sérülés miatt nem lehet ott az Eb-n.

