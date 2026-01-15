Rendkívüli

Elképesztő feszültség övezheti a magyar férfi-kézilabdaválogatott első Eb-meccsét

Chema Rodríguezbánhidi bencemagyar férfi kézilabda-válogatott

Elképesztő feszültség övezheti a magyar férfi-kézilabdaválogatott első Eb-meccsét

Ez az a világverseny, amelyen nem lehet hibázni. A férfikézilabda Európa-bajnokságot pénteken Lengyelország ellen kezdi meg Magyarország Kristinastadban, Svédországban. Mivel a csoportban szereplő négy csapatból csak kettő jut tovább, tényleg nem lehet hibázni.

Lantos Gábor
2026. 01. 15. 5:50
A magyar férfi-kézilabdaválogatott első mérkőzése is olyan feszültséget hordoz magában, amely minden egyes Európa-bajnokság nyitómeccsét övezi. Itt ugyanis tényleg nem lehet hibázni. Tudja ezt a lengyel csapat is, amely az elmúlt évek gyenge szereplései után most meg akarja mutatni, hogy hiba lenne őket leírni. Ráadásul a lengyelek sem azért utaznak ki Svédországba, hogy három lejátszott mérkőzés után hazamenjenek. A férfikézilabda Európa-bajnokság gyilkos csatákat hoz.

férfikézilabda Európa-bajnokság
A férfikézilabda Európa-bajnokság egyik magyar hőse lehet Bartucz László. Fotó: MTI/Illyés Tibor 

A férfikézilabda Európa-bajnokság őrült meccseket hoz

A magyarok ugyanebben a cipőben járnak. A nemzetközi szaksajtó és a magyar is úgy vélekedik, hogy Chema Rodríguez csapata tovább fog jutni a csoportból, majd a 7-8. hely valamelyikén köt ki. Két éve az ötödik helyen zártuk a németországi Eb-t, az volt minden idők eddigi legjobb Európa-bajnoki helyezése. Ezt megismételni maga lenne a csoda. Pláne úgy, hogy a csapat egyik fontos embere, Bánhidi Bence sérülés miatt nem lehet ott az Eb-n.

Az esélyekről, az Eb-ről és a többi csapatról is szót ejtünk a Rapid sport legújabb adásában.

 

