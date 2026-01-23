fradiGenktéli átigazolásoklenny joseph

Folytatódik a csatársor kiárusítása? Újabb támadó távozhat a Fradiból

Ha összehasonlítjuk azt, hogy az előző szezon végén és most ki rohamozza a Ferencváros csapatában az ellenfelek kapuját, akkor rájöhetünk arra, szinte teljesen kicserélődött a csatársor az Üllői úton. A francia Lenny Joseph viszont maradt a Fradi játékosa – pályára is lépett csütörtök este a Panathinaikosz elleni Európa-liga alapszakaszbeli találkozóján (1-1), és kihagyta a meccs helyzetét –, nagy kérdés, hogy meddig. Ugyanis a villámléptű támadóért sajtóhírek szerint bejelentkezett a belga Genk – a zöld-fehérek idegenben győzték le ősszel őket az El-alapszakaszban –, így kérdés, hogy Joseph meddig húzhatja még magára az FTC mezét.

Molnár László
2026. 01. 23. 19:29
Könnyen előfordulhat, hogy egy éven belül Lenny Joseph lesz az ötödik csatár, aki távozik a Fradiból
Könnyen előfordulhat, hogy egy éven belül Lenny Joseph lesz az ötödik csatár, aki távozik a Fradiból Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
A zöld-fehérek az előző bajnoki szezonban elsősorban a csatáraik remeklésének köszönhetően, igaz, nagy hajrá után, de ismét megvédték az elsőségüket, ráadásul az a négy támadó , aki a legtöbbször lépett pályára, remek variálási lehetőséget biztosított Robbie Keane számára. Egy évvel ezelőtt csatlakozott a Fradi keretéhez a francia Lenny Joseph – a Grenoble gárdájától vették meg a zöld-fehérek 700 ezer euróért –, aki a csütörtök esti Panathinaikosz elleni El-meccsen akár hőssé is válhatott volna, ám a kaputól 10 méterre ordító helyzetben rosszul találta el a labdát. A szurkolók által csak „Józsinak” hívott villámléptű csatár könnyen előfordulhat, hogy rövidesen csatlakozik a Saldanha–Traoré–Varga Barnabás–Pesics kvartetthez – a szerb támadó még nem egyezett meg török kérőjével –, azaz elhagyhatja a Ferencvárost.

Lenny Joseph a Fradi legjobbja volt tavaly júliusban
Lenny Joseph a Fradi legjobbja volt tavaly júliusban      (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)

A Fradi ötödik támadóját is elengedheti, a kérő a belga Genk

Belgiumból érkező információk szerint ugyanis Josephet még a télen vinné az ősszel a Fradi által idegenben, 1-0-ra legyőzött belga Genk, ugyanis égetően szükségük lenne egy olyan szélsőre, mint a 25 éves francia játékos. Joseph eddigi két fél szezonja alatt nem okozott csalódást, többek között tavaly a kupadöntőben ő mentette hosszabbításra a meccset, igaz, végül a Fradi büntetőkkel alulmaradt a Paks ellen.

Lenny Joseph statisztikája

2024/25-ös szezon (tavasz)

  • NB I: 10 meccs, 4 gól, 1 gólpassz
  • Magyar Kupa: 3 meccs, 2 gól

2025/26-os szezon (ősz)

  • NB I: 14 meccs, 1 gól, 2 gólpassz
  • Magyar Kupa: 1 meccs, 2 gól
  • BL-selejtező: 6 meccs, 2 gól, 3 gólpassz
  • Európa-liga alapszakasz: 7 meccs, 1 gól
  • ÖSSZESEN: 41 MECCS, 12 GÓL, 6 GÓLPASSZ

A genki lehetőséget a belga transzferguru, sportújságíró Sacha Tavolieri hozta nyilvánosságra.

Egy biztos, a belgáknak nem lesz egyszerű dolga, ugyanis az 1,2 millió euróra taksált támadót 2027. június 30-ig köti szerződés a Ferencvároshoz, azaz a Genknek majd alaposan a zsebébe kell nyúlnia, ha le akarja igazolni a francia csatárt.

