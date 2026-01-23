Folytatódik a csatársor kiárusítása? Újabb támadó távozhat a Fradiból

A zöld-fehérek az előző bajnoki szezonban elsősorban a csatáraik remeklésének köszönhetően, igaz, nagy hajrá után, de ismét megvédték az elsőségüket, ráadásul az a négy támadó , aki a legtöbbször lépett pályára, remek variálási lehetőséget biztosított Robbie Keane számára. Egy évvel ezelőtt csatlakozott a Fradi keretéhez a francia Lenny Joseph – a Grenoble gárdájától vették meg a zöld-fehérek 700 ezer euróért –, aki a csütörtök esti Panathinaikosz elleni El-meccsen akár hőssé is válhatott volna, ám a kaputól 10 méterre ordító helyzetben rosszul találta el a labdát. A szurkolók által csak „Józsinak” hívott villámléptű csatár könnyen előfordulhat, hogy rövidesen csatlakozik a Saldanha–Traoré–Varga Barnabás–Pesics kvartetthez – a szerb támadó még nem egyezett meg török kérőjével –, azaz elhagyhatja a Ferencvárost.

Lenny Joseph a Fradi legjobbja volt tavaly júliusban (Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám)

A Fradi ötödik támadóját is elengedheti, a kérő a belga Genk

Belgiumból érkező információk szerint ugyanis Josephet még a télen vinné az ősszel a Fradi által idegenben, 1-0-ra legyőzött belga Genk, ugyanis égetően szükségük lenne egy olyan szélsőre, mint a 25 éves francia játékos. Joseph eddigi két fél szezonja alatt nem okozott csalódást, többek között tavaly a kupadöntőben ő mentette hosszabbításra a meccset, igaz, végül a Fradi büntetőkkel alulmaradt a Paks ellen.

Lenny Joseph statisztikája

2024/25-ös szezon (tavasz)

NB I: 10 meccs, 4 gól, 1 gólpassz

Magyar Kupa: 3 meccs, 2 gól

2025/26-os szezon (ősz)

NB I: 14 meccs, 1 gól, 2 gólpassz

Magyar Kupa: 1 meccs, 2 gól

BL-selejtező: 6 meccs, 2 gól, 3 gólpassz

Európa-liga alapszakasz: 7 meccs, 1 gól

ÖSSZESEN: 41 MECCS, 12 GÓL, 6 GÓLPASSZ

A genki lehetőséget a belga transzferguru, sportújságíró Sacha Tavolieri hozta nyilvánosságra.

🔵 EXCL – KRC Genk keen on Lenny Joseph!



🇫🇷 Genk side have opened initial talks to gauge the Parisian’s interest in a permanent move to the Jupiler Pro League.



⚠️ Genk is not alone in the race.



⏳ Wait&See… #mercato #JPL #FTC 🇭🇺 pic.twitter.com/AYhLKYiSzx — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 22, 2026

Egy biztos, a belgáknak nem lesz egyszerű dolga, ugyanis az 1,2 millió euróra taksált támadót 2027. június 30-ig köti szerződés a Ferencvároshoz, azaz a Genknek majd alaposan a zsebébe kell nyúlnia, ha le akarja igazolni a francia csatárt.