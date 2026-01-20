Az Inter legendás csatára szerint az Arsenal nem is angol csapat

A két európai gigász az előző idényben is megmérkőzött egymással a ligaszakaszban, akkor az olaszok nyertek 1-0-ra, de azt a mérkőzést leszámítva mindössze kétszer találkoztak: a 2003/04-es idény csoportkörében az Inter 3-0-ra nyert Londonban, az Arsenal pedig erre 5-1-es sikerrel válaszolt Milánóban. A kedd esti rangadó előtt az Inter legendás csatára, Iván Zamorano beszélt az esélyekről, a kék-feketék új csatárreménységéről és a milánóiak legjobb játékosairól, akiket egy-egy kiváló borhoz hasonlított az egykori klasszis támadó. Zamorano 1996 és 2000 között futballozott az Internél, és bár nem ez volt pályafutása legeredményesebb időszaka, ikonikus alakjává vált a klubnak. A Serie A-ban 101 mérkőzésen 25 gólig jutott, emellett fontos találatokat jegyzett nemzetközi porondon is. Legemlékezetesebb sikere az 1997/98-as UEFA-kupa-győzelem, amelynek során kulcsszerepet játszott a milánói alakulatban.

Az Inter legendás csatára mellett minden idők egyik legjobb támadója a brazil Ronaldos is pályára lépett az UEFA-kupa döntőben 1998-ban. Fotó: PATRICK KOVARIK / AFP

Az Inter legendás csatára szerint a csúfos BL-döntő már a múlt

Iván Zamorano és az Inter alelnöke, Javier Zanetti régóta jóban vannak egymással: a chilei csatárlegenda volt a keresztapja Zanetti lányának, Solnak, így az egykori csapattársak ma már szinte családtagok. A 59 éves Zamorano nap mint nap vicces üzeneteket küld a „Inter Campione 1997–98” nevű internetes csevegőcsoportba, ahol a brazil Ronaldo és az olasz hátvédlegenda, Giuseppe Bergomi is a tagok között szerepel. Ők mindannyian annak az együttesnek voltak a tagjai, amely megnyerte az UEFA-Kupát 1998-ban. Zamorano sok mindennel foglalkozik, de a borászat a legfőbb tevékenységi körei közé tartozik, és természetesen a mai napig az Interért dobog a szíve. Az Arsenal elleni rangadó előtt is beszélt az esélyekről a korábbi milánói játékos.

Az Arsenal ellen nem szabad másképp játszania az Internek, mint eddig, még akkor sem, amikor az angolok fognak többet támadni. Hinni kell Chivu játékrendszerében, ez lehet a kulcs a sikerhez

— mondta Zamorano, aki szerint az angol csapat nem szokványos stílusban focizik.

– Inkább spanyoloknak tűnnek, mint angoloknak. Nagyon technikásan játszanak, a labda szinte ragad a lábukhoz, és amikor a kapu felé mennek, azt szuperszonikus sebességgel teszik. Ma talán ők a legfigyelemreméltóbb csapat Európában, de nem verhetetlenek. Vannak gyengeségeik, és az utóbbi meccseiken ők is szenvedtek az angol bajnokságban. Az Inter meg tudja őket verni, főleg ha a San Siro közönsége is tűzbe hozza a csapatot – fejtette ki a chilei futballista, majd picit felháborodott azon a kérdésen, miszerint az Inter egy szinttel lejjebb lenne, mint az Ágyúsok.