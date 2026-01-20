Bajnokok Ligájamarcus thuramLautaro MartinezFC InternazionaleIvan ZamoranoArsenal

Az Inter legendás csatára szerint az Arsenal nem is angol csapat

A tavaly döntős, az idei BL-kiírás alapszakaszában hatodik helyen álló Internazionale és a százszázalékos mérleggel listavezető Arsenal milánói összecsapása ígérkezik az egyik legérdekesebb összecsapásnak a hetedik fordulóban. A meccs előtt az Inter legendás csatára, a chilei Iván Zamorano arról beszélt, hogy a BL-ben idén remeklő Ágyúsok nem angol stílusban fociznak és szerinte nem verhetetlenek, főleg nem a San Siróban. A bormániás dél-amerikai játékos beszélt a milánóiak legjobb játékosairól is, akiket egy-egy borfajtához hasonlított.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 20:33
Az Inter legendás csatára Ivan Zamorano szerint a milánóiak képesek lehetnek legyőzni az Arsenalt Fotó: JACQUES DEMARTHON Forrás: AFP
A két európai gigász az előző idényben is megmérkőzött egymással a ligaszakaszban, akkor az olaszok nyertek 1-0-ra, de azt a mérkőzést leszámítva mindössze kétszer találkoztak: a 2003/04-es idény csoportkörében az Inter 3-0-ra nyert Londonban, az Arsenal pedig erre 5-1-es sikerrel válaszolt Milánóban. A kedd esti rangadó előtt az Inter legendás csatára, Iván Zamorano beszélt az esélyekről, a kék-feketék új csatárreménységéről és a milánóiak legjobb játékosairól, akiket egy-egy kiváló borhoz hasonlított az egykori klasszis támadó. Zamorano 1996 és 2000 között futballozott az Internél, és bár nem ez volt pályafutása legeredményesebb időszaka, ikonikus alakjává vált a klubnak. A Serie A-ban 101 mérkőzésen 25 gólig jutott, emellett fontos találatokat jegyzett nemzetközi porondon is. Legemlékezetesebb sikere az 1997/98-as UEFA-kupa-győzelem, amelynek során kulcsszerepet játszott a milánói alakulatban.

Az Inter legendás csatára mellett minden idők egyik legjobb támadója a brazil Ronaldos is pályára lépett az Uefa-kupa döntőben 1998-ban
Az Inter legendás csatára mellett minden idők egyik legjobb támadója a brazil Ronaldos is pályára lépett az UEFA-kupa döntőben 1998-ban. Fotó: PATRICK KOVARIK / AFP

Az Inter legendás csatára szerint a csúfos BL-döntő már a múlt

Iván Zamorano és az Inter alelnöke, Javier Zanetti régóta jóban vannak egymással: a chilei csatárlegenda volt a keresztapja Zanetti lányának, Solnak, így az egykori csapattársak ma már szinte családtagok. A 59 éves Zamorano nap mint nap vicces üzeneteket küld a „Inter Campione 1997–98” nevű internetes csevegőcsoportba, ahol a brazil Ronaldo és az olasz hátvédlegenda, Giuseppe Bergomi is a tagok között szerepel. Ők mindannyian annak az együttesnek voltak a tagjai, amely megnyerte az UEFA-Kupát 1998-ban. Zamorano sok mindennel foglalkozik, de a borászat a legfőbb tevékenységi körei közé tartozik, és természetesen a mai napig az Interért dobog a szíve. Az Arsenal elleni rangadó előtt is beszélt az esélyekről a korábbi milánói játékos.

Az Arsenal ellen nem szabad másképp játszania az Internek, mint eddig, még akkor sem, amikor az angolok fognak többet támadni. Hinni kell Chivu játékrendszerében, ez lehet a kulcs a sikerhez

 — mondta Zamorano, aki szerint az angol csapat nem szokványos stílusban focizik.

– Inkább spanyoloknak tűnnek, mint angoloknak. Nagyon technikásan játszanak, a labda szinte ragad a lábukhoz, és amikor a kapu felé mennek, azt szuperszonikus sebességgel teszik. Ma talán ők a legfigyelemreméltóbb csapat Európában, de nem verhetetlenek. Vannak gyengeségeik, és az utóbbi meccseiken ők is szenvedtek az angol bajnokságban. Az Inter meg tudja őket verni, főleg ha a San Siro közönsége is tűzbe hozza a csapatot – fejtette ki a chilei futballista, majd picit felháborodott azon a kérdésen, miszerint az Inter egy szinttel lejjebb lenne, mint az Ágyúsok.

Az Inter elvesztette a tavalyi BL-döntőt, de Chivu irányításával új erőre kaptak
Az Inter elvesztette a tavalyi BL-döntőt, de Chivu irányításával új erőre kapott (Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / Sven Simon)

Miért lenne eggyel lejjebb? A müncheni 5-0-s vereség a BL-döntőben már a múlt. Chivu kitörölte azt a meccset a csapat fejéből. Minden topcsapatnak vannak mélypontjai, és sokkal fontosabb, hogyan állsz fel utána. Sőt, abból a pofonból egy jobb Inter született, amelynek a játéka is fejlődött. A csapat Chivuval továbblépett és már nincs félnivalója

– tette hozzá Zamorano, aki az olaszok új csatárreménységéről is ejtett pár szót.

Az Inter legjobbjait borfajtákhoz hasonlította

A kőkemény fizikumáról ismert Francesco Pio Esposito győztes gólt rúgott a Lecce elleni hétvégi bajnokin, és akár az Arsenal ellen is fontos szerep várhat rá.

– Fényes jövő áll előtte, de hogy meddig juthat, azt még nem tudjuk. Nagyon régen nem láttam ilyen középcsatárt, aki ráadásul még olasz is! Lehetséges, hogy ő lesz egyszer a válogatott kilencese is. 

Ha ma nem a kezdőben játszik az Interben, az csak azért van, mert előtte ott van a két szörnyeteg, Lautaro Martínez és Marcus Thuram. Türelmesnek kell lennie és tapasztalatokat gyűjtenie

– fejtette ki Zamorano az Inter csatáráról, aki szerint a világbajnok Lautaro Martínez három okból is kiemelkedő az olasz csapatban.

Marcus Thuram és Lautaro Martinez az Inter szörnyetegei.
Marcus Thuram és Lautaro Martínez, az Inter szörnyetegei Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

– Ő egy harcos. Soha nem ismer elveszett labdát, ritka az ilyen labdaéhség egy csatárnál. Másodszor önbizalmat ad a csapattársaknak a nehéz percekben, ez Thuramra is igaz. Harmadszor a gólérzékenysége, ösztönös befejező, van egy belső radara, ami miatt mindig megtalálja az ellenfél kapuját, bármilyen helyzetben kapja a labdát – fejtette ki az Inter egykori játékosa, aki Nicolo Barellát is dicsérte, aki hozzá hasonlóan szintén nagy borrajongó.

– Küldeni fogok neki egy üveggel a boromból, remélhetőleg a győztes meccsük után. Ő a legjobb ültetvényekről származó francia borokat kedveli, azokat, amelyek sokáig érnek a hordókban. Ebből is látszik, hogy Nicolo ért hozzá. Engem azonban ő inkább a gyümölcsjegyeiről ismert Malbecre emlékeztet: puha, kifinomult, és jellegzetes utóíze van minden korty után – mondta el Iván Zamorano, aki Lautarót is egy nemes italhoz hasonlította.

Lautaro egy Negroamaro-típus. Ez a Dél-Olaszországból származó vörösborszőlő-fajtát szinte kizárólag Pugliában termesztik. Sötétebb szőlőből készítik, markáns karakter és szenvedéllyel teli minden egyes korty. Akárcsak a góljai 

– zárt gondolatait Iván Zamorano.

Bajnokok Ligája, hetedik forduló

Inter – Arsenal 21:00

 

