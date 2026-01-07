la ligaal-HilalBarcelonaInterhansi flickJoao Cancelo

A Barcelona edzője nem számol hosszú távon a BL-győztes futballistával

Múlt héten még úgy tűnt, hogy a portugál Joao Cancelo az olasz Inter labdarúgója lesz, de a Serie A éllovasának csalódnia kellett. A BL-győztes futballista hamarosan visszatérhet az FC Barcelona csapatába, ahol a 2023/2024-es idényben már játszott. A 64-szeres portugál válogatott szélsőhátvéd a tervek szerint fél évre, kölcsönbe kerülhet a katalánokhoz, akinek az edzője, Hansi Flick főleg a támadójátékban használná Joao Cancelo képességeit – de csak az idény hátralévő részére.

A BL-győztes futballista, Joao Cancelo sokat dobhat a Barcelona támadójátékán is (Fotó: AFP/Lluis Gene)
A spanyol Mundo Deportivo információi szerint a portugál Joao Cancelo kölcsönbe kerül a spanyol bajnokságban szereplő FC Barcelona csapatához, pedig a tavalyi BL-döntős Inter is sokáig küzdött a játékosért. A BL-győztes futballista június végéig erősíti majd a katalánokat, amely szinte már mindenben megegyezett a labdarúgó játékjogát birtokló szaúdi al-Hilallal. A négymillió eurós üzlet hamarosan létrejöhet, s bár Hansi Flick vezetőedző eredetileg középső védőt szeretett volna igazolni, ám végül mégis belement a 64-szeres portugál válogatott futballista szerződtetésébe, legalábbis az idény hátralévő részére.

A BL-győztes Joao Cancelo a Hansi Flick vezette Barcelona csapatát választotta
Bár a Barcelona túllépi a La Liga által megszabott bértömegkorlátot, a spanyol pénzügyi szabályok lehetővé tehetik egy új igazolás bejegyzését sérült játékosokra vonatkozó kivétel alapján. A dán középhátvéd, Andreas Christensen a térdsérülése miatt hosszabb ideje hiányzik, és a La Liga előírásai szerint a klubok az adott játékos fizetési kvótájának nyolcvan százalékát felhasználhatják új játékos regisztrálására, ha a ligabizottság tartós hiányzónak minősíti az illetőt. A szerdai, Athletic Club elleni Spanyol Szuperkupa-elődöntő előtt tartott sajtótájékoztatón a katalánok vezetőedzője, Hansi Flick úgy fogalmazott, hogy a 31 éves Cancelo jó rövid távú megoldás lenne a Barcelonának, ugyanakkor hangsúlyozta, a transzfer még nem zárult le.

– Amikor Ronald Araújo visszatér, több opciónk lesz a középhátvéd posztján. 

Joao Cancelóval pedig több lehetőségünk lenne a széleken is, ő minőséget adna a támadójátékunkhoz.

– Tudomásom szerint az igazolás még nem történt meg. Ha megvalósul, örülni fogok neki, mert valamit kell tennünk. Ő jó képességű játékos, vele a következő fél évre lenne egy pluszopciónk – mondta el a Barcelona edzője Canceloról, aki a 2023/2024-es idényt a Manchester Citytől kölcsönbe a Barcelonánál töltötte, és Flick kinevezése után visszatért az angol klubhoz. 

Arra a felvetésre, hogy nem lehetett volna-e megtartaniuk Cancelót azon a nyáron, mielőtt a védő végleg a szaúdi al-Hilalhoz szerződött, Flick úgy reagált, hogy az elmúlt két évben okosan kellett bánniuk az érkező játékosokkal és minden ezzel járó dologgal. – Nem vagyunk olyan klub, amely százmilliókat tud kifizetni új játékosokra, de ez rendben is van. Látjuk, hogyan fejlődnek a fiatal játékosaink, és nekem ez számít. A klub jól működik, a fiatalok sokat fejlődhetnek, hiszünk bennük, és most lehetőségünk nyílik egy tapasztalt, magas színvonalú támadójátékost behozni. Ismerjük az erősségeit és a gyengeségeit is, és amikor megérkezik, dolgoznunk kell majd ezeken. De örülni fogok, ha jön – zárta a gondolatait Flick.

 

