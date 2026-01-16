Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

kézilabda ebFeröerNorvégia

Olyan dolog történt a férfikézilabda Eb 32 éves történetében, ami még soha

Pénteken reggel Oslóba érkezett a Smyrill Line hajótársaság Norröna nevű óriáshajója, amelyen 1000 feröeri szurkoló utazott el a norvég fővárosba. Ilyen tényleg nem volt még a férfikézilabda Eb 32 éves történetében. Az ezer hajókázó drukker mellett több ezer másik feröeri szurkoló repülőgéppel utazott át Norvégiába. Feröer pénteken este 20-30-kor kezdi meg szereplését Svájc ellen az Európa-bajnokságon.

Lantos Gábor
2026. 01. 16. 7:27
A hajó, amely ezer feröeri drukkert vitt Oslóba Fotó: GERAULT GREGORY / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Feröer-szigetek jó néhány évvel ezelőtt a nemzetközi turizmus (másnéven tömegturizmus) egyik fő célpontja lett. Tizenöt évvel ezelőtt ez egyáltalán nem volt így. A Dánia és Izland között félúton, az Atlanti-óceán közepén fekvő zöld bársonyfoltocskákra az utazóknak sem volt egyszerű az eljutás: Vagar repülőterére csupán a feröeri légitársaság, az Atlantic Airways indított repülőgépeket Koppenhágából és Bergenből. Akinek nem volt kedve repülni, mehetett hajóval is. A Smyril Line hajóscég Norröna elnevezésű óriáskompja a dániai Hirtshals városából indult el északra, hogy három nappal később megérkezzen az izlandi Seyðisfjörðurba. Ám a hajónak volt egy közbeeső megállója: Tórshavn, a feröeri főváros. Amikor először jártam Feröeren (2011), magam is ezzel a hajóval utaztam. Az élmény csodás volt, a másfél nap alatt tartó utazás során csak kétszer tört ki az októberi vihar, de ez sem volt elviselhetetlen. Most már tényleg joggal kérdezheti az olvasó, hogyan kerül a csizma az asztalra, vagyis ez a hajó egy olyan írásba, amely a kézilabda Eb-ről szól.

kézilabda Eb
A férfikézilabda Eb leglelkesebb drukkerei hajóval érkeznek Oslóba Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Minden idők legérdekesebb férfikézilabda Eb-sztorija

Úgy, hogy Feröeren ezer kézilabdadrukker számára kibérelték ezt a hajót, amely most szolgálatba helyezte magát. A vállalat vezetése elkészítette a terveket és a hajó megkapta az útvonalengedélyt, így a kapitány két nappal ezelőtt a tórshavni kihajózás után Oslo felé vette at irányt. A fedélzeten az örömittas drukkerek, akik a következő napokat Norvégiában töltik. A hajón laknak majd, onnan kelnek útra és tekintik meg a feröeri csapat első három csoportmeccsét Oslóban. Kezdésként mindjárt a péntekit Svájc ellen.

A hajózás sem volt mindennapos. 

A vállalat gondoskodott arról, hogy a szurkolók ne unatkozzanak. Éppen ezért szerződtették le a híres feröeri DJ-t (ki ne hallott volna róla, a neve DJ Haraldsen), aki garantálta a nagyszerű hangulatot.

Zenészek is utaztak, a méltán közkedvelt Gudrun Sólja Jacobsen, Janus Rasmussen, Rókur Jákupsson, valamint DJ Ottar adott fantasztikus koncerteket. Az utazásszervezők társasjátékról is gondoskodtak: az elképesztően népszerű feröeri játékmester, James Olsen kocsmakvízt rendezett. De a gyerekeket sem lehetett magukra hagyni: számukra különféle foglalkozásokat rendeztek, ami lekötötte a figyelmüket. Nem maradhatott el az északi népek által oly közkedvelt játék, a bingó sem. Mert bingó nélkül arrafelé nem élet az élet. James Olsen pedig igazán sokoldalú ember, mert a lemezek pörgetése mellett karaoke-órákat is tartott a boldog utasoknak.

Az alkoholfogyasztás speciális norvég szabályai

Érdemes még pár dolgot kiemelni a programból. Az indulás után a szervezők kétszer egy órában ismertették, milyen az élet Norvégiában, azaz milyen szabályokat kell figyelembe venni a drukkereknek. Ezek között a legfontosabb, hogy Norvégiában a boltok este nyolc óra után nem értékesíthetnek alkoholt. (Norvégiában az alkoholárusítást szigorúan szabályozzák, erre a célra külön üzlethálózatot hoztak létre, azaz egy sima közértben nem lehet mindenféle alkoholos italhoz hozzájutni.) 

Ez azt jelenti, hogy a boltokban az alkoholos termékek polcait leláncolják, de ha valaki mégis magához venne egy flaskát, az biztosan nem viszi ki az üzletből.

Nem véletlen, hogy két feröeri rendőr is elutazott Norvégiába, bár attól szinte senki sem tart, hogy a boldog feröeri drukkerek szétverik Oslót. Jógvan Páll Joensen feröeri rendőrfőkapitány-helyettes arról beszélt, hogy korábban más nemzetközi sporteseményekre is delegáltak feröeri hatósági személyeket, azaz ebben az eljárásban semmi szokatlan nincsen. A kis szigetország legismertebb sportriportere, Suni Merkistein viszont - általános megdöbbenésre - nem utazott el Oslóba. A kommentátor két évvel ezelőtt a helyszínről közvetítette a feröeriek Eb-meccseit, most viszont otthon maradt. Azt mondta, kissé fáradt, megterhelő lenne számára az utazás. Meglátása szerint jobban jár, ha otthon, a nappalijában követni az eseményt. Így több meccset láthat majd ami az ő munkáját is segíti.

Az 1000 drukker leginkább a negyvenes-ötvenes éveiben járó szurkoló. Azoknak, akik dolgoznak, szabadságot kellett kivenniük, hogy elutazhassanak a férfikézilabda Eb-re. Ez azonban arrafelé természetes dolog. Feröeren 2026-ban (és 2025-ben és a korábbi pár évben is) olyan kézilabdaláz tombol(t), amit mi el sem tudunk képzelni. Mindez egy olyan skandináv országban, amely (eddig) nem számolhatott azzal, hogy komoly sikereket ér el a nagy nemzetközi kézilabdatornákon. Sokan azt mondják, hogy az igazi áttörésre most, ezen az Európa-bajnokságon kerülhet sor.

View of Oslo Opera House and Munch Museum reflecting in harbour on cloudy day, Oslo, Norway, Scandinavia, Europe (Photo by Frank Fell / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Oslo kikötője, ide érkeznek meg a feröeri drukkerkek Fotó: FRANK FELL / Robert Harding RF

A hajó január 14-én délelőtt 10 órakor indult el a feröeri fővárosból. A 46 órán át, azaz csaknem két napon keresztül zajló hajózás után a kikötés pénteken reggel történt meg Oslóban. A visszaút január 20-án, 23.59-kor indul. A hajózási társaság figyelmeztette az utasokat, hogy január 20-án legkésőbb 23.30-kor a feldélzeten kell lenniük. Ami azért érdekes, mert ezen a napon a feröeri csapat 20.30-kor kezdi meg az utolsó csoportmérkőzését Szlovénia ellen. A 22 óra tájékán befejeződő összecsapás után a drukkereknek igencsak igyekezniük kell majd, hogy ne késsék le a kihajózást. 

Ugyanakkor arról nem esik szó, mi van abban az esetben, ha a feröeri csapat továbbjut a malmöi középdöntőbe?

A hajó ugyanis január 20-án, egy perccel éjfél előtt mindenképpen visszaindul Feröerre. A csodálatos utazás január 22-én este kilenckor ér véget, a tervek szerint a Norröna ekkor fut be Tórshavnba.

A feröeri csapatnak nem lesz könnyű dolga, mert Svájc mellett a párizsi olimpia negyedik helyezettje, azaz Szlovénia és a mindig veszélyes Montenegró is abban a csoportban szerepel, mint a kis skandináv szigetország együttese. Az már több helyen megjelent, hogy a Feröer-szigetek összlakosságának több mint 10 százaléka kelt útra a férfikézilabda Európa-bajnokságra. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a statisztikai adat is egyedülálló. Két évvel ezelőtt a németországi Európa-bajnokságon már szó szerint megszállták a csarnokot, akkor született meg minden idők egyik legnagyobb feröeri sikere a norvégok ellen elért döntetlennel.

Ez volt tehát a feröeri kézilabda hajós-sztori. Mert arról ebben a cikkben egy szót sem ejtettünk, hogy Vagar nemzetközi repülőteréről 18 (!) repülőgép szállt fel, amely Oslóba vitte a drukkereket. Mondanunk sem kell, hogy a 18 repülőn egyetlen üres hely sem maradt.

 

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.