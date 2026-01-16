Olyan dolog történt a férfikézilabda Eb 32 éves történetében, ami még soha

A Feröer-szigetek jó néhány évvel ezelőtt a nemzetközi turizmus (másnéven tömegturizmus) egyik fő célpontja lett. Tizenöt évvel ezelőtt ez egyáltalán nem volt így. A Dánia és Izland között félúton, az Atlanti-óceán közepén fekvő zöld bársonyfoltocskákra az utazóknak sem volt egyszerű az eljutás: Vagar repülőterére csupán a feröeri légitársaság, az Atlantic Airways indított repülőgépeket Koppenhágából és Bergenből. Akinek nem volt kedve repülni, mehetett hajóval is. A Smyril Line hajóscég Norröna elnevezésű óriáskompja a dániai Hirtshals városából indult el északra, hogy három nappal később megérkezzen az izlandi Seyðisfjörðurba. Ám a hajónak volt egy közbeeső megállója: Tórshavn, a feröeri főváros. Amikor először jártam Feröeren (2011), magam is ezzel a hajóval utaztam. Az élmény csodás volt, a másfél nap alatt tartó utazás során csak kétszer tört ki az októberi vihar, de ez sem volt elviselhetetlen. Most már tényleg joggal kérdezheti az olvasó, hogyan kerül a csizma az asztalra, vagyis ez a hajó egy olyan írásba, amely a kézilabda Eb-ről szól.
Minden idők legérdekesebb férfikézilabda Eb-sztorija
Úgy, hogy Feröeren ezer kézilabdadrukker számára kibérelték ezt a hajót, amely most szolgálatba helyezte magát. A vállalat vezetése elkészítette a terveket és a hajó megkapta az útvonalengedélyt, így a kapitány két nappal ezelőtt a tórshavni kihajózás után Oslo felé vette at irányt. A fedélzeten az örömittas drukkerek, akik a következő napokat Norvégiában töltik. A hajón laknak majd, onnan kelnek útra és tekintik meg a feröeri csapat első három csoportmeccsét Oslóban. Kezdésként mindjárt a péntekit Svájc ellen.
A hajózás sem volt mindennapos.
A vállalat gondoskodott arról, hogy a szurkolók ne unatkozzanak. Éppen ezért szerződtették le a híres feröeri DJ-t (ki ne hallott volna róla, a neve DJ Haraldsen), aki garantálta a nagyszerű hangulatot.
Zenészek is utaztak, a méltán közkedvelt Gudrun Sólja Jacobsen, Janus Rasmussen, Rókur Jákupsson, valamint DJ Ottar adott fantasztikus koncerteket. Az utazásszervezők társasjátékról is gondoskodtak: az elképesztően népszerű feröeri játékmester, James Olsen kocsmakvízt rendezett. De a gyerekeket sem lehetett magukra hagyni: számukra különféle foglalkozásokat rendeztek, ami lekötötte a figyelmüket. Nem maradhatott el az északi népek által oly közkedvelt játék, a bingó sem. Mert bingó nélkül arrafelé nem élet az élet. James Olsen pedig igazán sokoldalú ember, mert a lemezek pörgetése mellett karaoke-órákat is tartott a boldog utasoknak.
