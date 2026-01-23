Ütni-vágni kell a svájci kézilabdázókat a hőn áhított győzelemért

A 2025-ös férfikézilabda világbajnokságon Svájc a 11. helyen végzett, ami nem tűnik nagy dobásnak, de nem sokon múlt a legjobb nyolc közé jutása sem. Az olimpiai ezüstérmes németektől csak két góllal kapott ki, döntetlent játszott a csehek ellen, legyőzte Tunéziát és Olaszországot is. A két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon viszont csak a 21. helyen zárt. Svédország viszont kedves hely a számára, mert az 1993-ban itt rendezett világbajnokságon – óriási meglepetésre – a negyedik helyen végzett, azaz éremért játszott. Ami ennél fontosabb, hogy két év múlva – Spanyolországgal és Portugáliával közösen – Svájc rendezi meg a kézilabda Európa-bajnokságot. Igazából erre az eseményre építi a csapatát, ne feledjük, hogy társrendezőként nem kell majd Eb-selejtezőt játszania. Magyarországon a svájci együttes viszonylag ismeretlenebb csapat, de óriási hiba lenne egy kézlegyintéssel elintézni őket. S ez akkor is így van, ha a pénteken kezdődő középdöntős csoportban a magyarok négy ellenfele közül papíron Svájc tűnik a legkönnyebbnek a kézilabda Eb-n.
Az izlandi újságírók kreálták a kézilabda Eb műbotrányát
Ez azonban nem azt jelenti, hogy könnyű meccs várna a magyar csapatra, amely szerdán utazott át Kristianstadból Malmőbe. A hatalmas és impozáns Malmö Arénában pénteken 18 órakor kezdünk a svájciak ellen. A csütörtöki napon néhány játékossal személyesen tudtunk beszélni Malmőben. Az Izland elleni fájó, egy góllal elvesztett utolsó csoportmeccs még mindig téma volt, de ez az ütés már átszaladt a csapaton. Legalábbis ez derült ki Imre Bence nyilatkozatából. Csapatunk szélsőjátékosa arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a vereség ellenére is felemelt fejjel jöhettek le a pályáról, szégyenkezésre tényleg semmi okuk nincsen. – Hozzánk is eljutottak azok az izlandi vélemények, amelyeket az újságírók kreáltak. Olvastuk, hogy az izlandiak nem voltak megelégedve a bíráskodással. Mi sem, de ez már történelem. Az éremnek mindig két oldala van, ők nyilván másképpen élték meg azt a meccset, mint mi. Nyilván azt éreztük, hogy kaphattunk volna kicsivel több segítséget, de nem hinném, hogy ez a mérkőzés a játékvezetésen múlt volna. Sokkal inkább annak örülök, hogy a világsztárokkal felálló izlandi csapat ellen milyen kiélezett, parázs, a végletekig nyílt meccset tudtunk játszani.
Attól függetlenül, hogy Izland megvert minket, világosan látszott, hogy ők megint a külső segítségben bíztak, azt várták, hogy majd valaki meglöki helyettük a szekeret, s így tudják átlépni a saját árnyékukat.
Mert maguktól ez nem nagyon ment.
