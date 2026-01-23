Ütni-vágni kell a svájci kézilabdázókat a hőn áhított győzelemért

Andy Schmid, a svájci válogatott szövetségi kapitánya Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

A svájci szakértők a magyarokat évek óta az európai kézilabda „sötét lovának” tartják, akik a 2024-es Európa-bajnokságon, és a 2025-ös világbajnokságon csak kevéssel maradtak le a legjobb négy közé jutástól. Azt írják, hogy a magyarok fizikailag erősek, ami nagyon megnehezítheti a svájci csapat dolgát.

Svájc bizakodik, szerintük minden lehetséges

Azzal, hogy a svájciak az utolsó pillanatban csúsztak be a malmöi középdöntőbe, egészen biztosan felszabadultak a nyomás alól. Szövetségi kapitányuk, Andy Schmid is erről beszélt. – Tizenkét évvel ezelőtt azért nem nyertük meg a Lőwennel a német bajnokságot, mert a Kiel gólkülönbsége kettővel jobb volt, mint a miénk.

Akkor átkoztam a kézilabda Istenét. Most viszont mindent visszavonok, mert ahogy eljutottunk Malmőbe, az szinte hihetetlen volt a számomra.

Még akkor is, ha tudtam, hogy a montenegrói csapat már kiesett és nem juthat tovább. Végig nyomás alatt akartuk tartani őket, az volt a cél, hogy megroppanjanak és feladják. Végül ez történt. De ha valaki a meccs előtt azt mondja nekem, hogy tizenhét góllal nyerünk ellenük, kinevetem vagy legyintek egyet.

A svájci sportsajtó – már amelyik egyáltalán hajlandó komolyabban foglalkozni a kézilabdával – most az oslói csodáról beszél. Meg arról, hogy a piros-fehérek itt biztosan nem akarnak megállni, újabb meccseket akarnak nyerni a malmői középdöntőben. Szerintük Svájc – ha jó napot fog ki – képes lehet minden meccsét megnyerni. Maradjunk annyiban, hogy ez egy merész jóslat.

Szép és rettenetes magyar emlékek

A magyar válogatott legutóbb 2023 őszén, Schaffhausenben és Tatabányán játszott Svájc ellen Eb-selejtezőt. Mindkét meccset megnyerte csapatunk, az elsőt, idegenben 37-32-re, a tatabányait 36-27-re. Fájdalmasabb emlék, amikor 2007. június 3-án Dabason szintén felkészülési mérkőzésen a svájciak 31-30-ra nyertek. Még rosszabb emlék – és ez már világversenyen történt meg – az 1995-ös izlandi vb, ahol a Reykjavíkban lejátszott összecsapáson 30-23-ra kikaptunk a helvétektől.

Bármennyire is hihetetlen, de az 1995-ös vb óta most lesz az első olyan Magyarország–Svájc mérkőzés, amelyet világversenyen játszunk ellenük.

Ám van egy olyan történet, amelyet ma már nagyon kevesen ismernek. 1979. február közepén Spanyolországban rendezték férfikézilabda B-világbajnokságot, amelynek első két helyezettje kijutott az ötkarikás játékokra. Mondhatnánk, egy olyan képességű csapatnak, mint amilyen az akkori magyar válogatott volt, ez kötelező feladat lett volna. De ez sem sikerült, mert az első mérkőzésen Svájc két góllal, 19-17-re legyőzte a magyarokat. A vereség miatt a válogatott a torna harmadik helyén végzett, de nem ez volt a lényeg. Hanem az, hogy a csapat úgy utazott el erre a sorsdöntő B-vb-re, hogy a magyar szövetség akkori vezetőinek fogalmuk sem volt egy nagyon komoly szabályváltozásról, s végül ez okozta a bukást.

Az IHF nem sokkal a spanyolországi B-vb előtt vezette be azt, hogy pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény számít. Ettől persze még nem kellett volna kikapni a svájciaktól, de az, hogy az IHF átirata odakint, Spanyolországban került elő egy aktatáskából, megmutatja a sportágban akkor uralkodó magyar viszonyokat.

Elég lelombozó lehetett mindez, tudniillik mindenki azt hitte, hogy a svájciaknál jobb gólkülönbséggel rendelkező magyarok nem kerülhetnek bajba. Arról nem is beszélve, hogy a felesleges spórolás miatt a válogatott az utolsó pillanatban esett be Murciába. A magyar szövetség nem élt azzal a páratan lehetőséggel sem, hogy a B-világbajnokság előtt egy olyan túrán vegyen részt Spanyolországban, amelynek minden költségét a vendéglátók fizették volna. Helyette januárban, Szófiában küzdöttünk egy nemzetközi tornán, majd Budapesten háromszor is legyőztük az osztrák válogatottat. Ezek után még kétszer agyonvertük Győrben a sehol sem jegyzett bolgárokat, így készültünk mi a sorsdöntő spanyolországi B-vb-re. Amin tehát elbuktunk, de az 1980-as moszkvai olimpia bojkottja miatt aztán mégis kijutottunk a szovjet fővárosban rendezett olimpiára, ahol a negyedik helyen végeztünk.