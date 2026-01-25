Pokoli dolog történt a kézilabda Eb sztárjával, elnémult az egész aréna

A társrendező Dánia magabiztos győzelmet aratott a spanyol válogatott ellen szombat esti a kézilabda Eb középdöntőjében, és ezzel továbbra is versenyben van az élődöntőbe jutásért. A pont nélkül álló spanyolok agresszív védekezéssel próbálták megnehezíteni a dánok dolgát, és ez Simon Pytlick számára pokoli élményt jelentett.

Simon Pytlick a dán válogatott vezére volt, de pokoli dolgot tapasztalt meg a kézilabda Eb-n. Fotó: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

A német Flensburg átlövője a második félidőben ütközés során elterül a földön, és ott is maradt egy darabig. Elsőre ijesztő volt a jelenet, elnémult az aréna, sokan azt hitték, hogy Pytlick komolyan sérülést szenvedhetett. Végül azonban talpra állt, és folytatta a játékot. A meccs után elárulta, hogy szokatlanul kellemetlen élményben volt része.

A kézilabda Eb ijesztő jelenete valóban pokoli élmény volt

– Az történt, hogy két ujj beleakadt az ajkamba, és iszonyú sok gyanta került a számba – mondta Pytlick a dán Ekstra Bladet cikkében. – Valójában csak azért feküdtem ott a földön, hogy ki tudjam szedni azt a gyantát a számból.

A dán játékos nem ütötte meg magát az ijesztő jelenet során, de a gyanta ízét nem felejti el egy darabig.

– Pokoli íze van, ezt mondhatom. Az ellenfél két ujja a fogaimhoz ért, ezért rengeteg ragasztó maradt a számban – ecsetelte a dán kézilabdázó.

Simon Pytlick hat gólt szerzett nyolc lövésből, így Dánia egyik legjobbja volt a spanyolok elleni Eb-középdöntőben. Győzelmével Dánia a saját kezében tartja az elődöntőbe jutás sorsát. Hétfőn Németország, szerdán Norvégia legyőzése a többi eredménytől függetlenül, biztosan a legjobb négy közé juttathatná az északi válogatottat.