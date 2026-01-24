kézilabda ebdán kézilabdaspanyol kézilabda-válogatottRasmus Lauge

Ennél fájdalmasabb jelenettel nem indulhatott volna a kézilabda Eb feszült rangadója + videó

Dánia a második félidő elején eldöntötte a Spanyolország elleni rangadót a kézilabda Eb középdöntőjében. A társrendező Dánia 36-31-es sikerével továbbra is versenyben az elődöntőbe jutásért, Spanyolország pont nélkül maradt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 19:43
Feszült rangadónak indult, de végül Dánia simán nyert Spanyolország ellen a kézilabda Eb-n Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup
Dánia nehéz, Spanyolország már-már kilátástalan helyzetből várta a kézilabda Eb középdöntőjének második fordulóját. A rendező dánok a portugálok elleni váratlan vereség után javítottak, a spanyolok viszont a németek után drámai körülmények között a norvégoktól is kikaptak. A két csapat egymás elleni meccse előtti nyilatkozatok súlyos feszültségről árulkodtak Dánia és Spanyolország között.

Rasmus Lauge: különös nyilatkozat után balszerencsés mozdulat Spanyolország ellen, Dánia végül simán nyert a kézilabda Eb rangadóján
Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup

A korábbi Veszprém-játékos, Rasmus Lauge szerint a spanyolok gyűlölik őket.

Lauge odakapott, majd bocsánatot kért

Éppen Lauge volt a rangadó korai fájdalmas jelenetének egyik főszereplője: Daniel Fernándezt akarta megállítani, de odakapott a spanyolnak, ahol a férfiaknak a legjobban fáj.

Fernández kínjait tovább növelhette, hogy a játékvezetők már korábban fújtak, azaz még a labda sem a spanyoloké lett a jelenet után.

Dánia is nyert Spanyolország ellen

Bár 1-0-ra még a spanyolok vezettek, ez volt az utolsó állás, amely nekik kedvezett a meccsen. A dánok fordítottak, a spanyolok futottak az eredmény után.

Miután 17-17-nél végre utolérte őket Spanyolország, Dánia hatgólos rohanással válaszolt, a második félidő elején ezzel el is dőlt a rangadó. Nyolc gól is volt a különbség, végül 36-31-re nyertek a dánok, akik ezzel négy pontra léptek előre, míg a spanyolok továbbra is pont nélkül állnak a középdöntőben.

Kézilabda Eb, középdöntő

I. csoport, 2. forduló

Az állás

  1.  Németország 4 pont/2 meccs
  2. Franciaország 4/3
  3. Dánia 4/3
  4. Norvégia 2/2
  5. Portugália 2/3
  6. Spanyolország 0/3

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

