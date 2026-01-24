Ennél fájdalmasabb jelenettel nem indulhatott volna a kézilabda Eb feszült rangadója + videó

Dánia nehéz, Spanyolország már-már kilátástalan helyzetből várta a kézilabda Eb középdöntőjének második fordulóját. A rendező dánok a portugálok elleni váratlan vereség után javítottak, a spanyolok viszont a németek után drámai körülmények között a norvégoktól is kikaptak. A két csapat egymás elleni meccse előtti nyilatkozatok súlyos feszültségről árulkodtak Dánia és Spanyolország között.

Rasmus Lauge: különös nyilatkozat után balszerencsés mozdulat Spanyolország ellen, Dánia végül simán nyert a kézilabda Eb rangadóján

Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Bo Amstrup

A korábbi Veszprém-játékos, Rasmus Lauge szerint a spanyolok gyűlölik őket.

Lauge odakapott, majd bocsánatot kért

Éppen Lauge volt a rangadó korai fájdalmas jelenetének egyik főszereplője: Daniel Fernándezt akarta megállítani, de odakapott a spanyolnak, ahol a férfiaknak a legjobban fáj.

Fernández kínjait tovább növelhette, hogy a játékvezetők már korábban fújtak, azaz még a labda sem a spanyoloké lett a jelenet után.

Dánia is nyert Spanyolország ellen

Bár 1-0-ra még a spanyolok vezettek, ez volt az utolsó állás, amely nekik kedvezett a meccsen. A dánok fordítottak, a spanyolok futottak az eredmény után.