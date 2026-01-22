spanyolországkézilabda ebbarrufettNorvégia

Szégyent és katasztrófát kiáltanak a spanyolok a nagy hiba után a kézilabda Eb-n + videó

A férfikézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, az I. csoportban csütörtökön Norvégia 35-34-re nyert Spanyolország ellen. A spanyolok 11 másodperccel a vége előtt kettős emberelőnyben támadhattak az egyenlítésért, de két játékosuk sem merte elvállalni a lövést, a harmadik pedig már nem tudott lőni. Ian Barrufet bűnbak lett, a norvég August Pedersen pedig a meccs hőse. A kézilabda Eb-n a spanyolok gyakorlatilag „elszálltak”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 21:32
Jordi Ribera és a spanyol játékosok sem emésztik meg könnyen a történteket
Jordi Ribera és a spanyol játékosok sem emésztik meg könnyen a történteket Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
A kézilabda Eb középdöntőjének 1. fordulójában az I. csoport első meccsén Németország 32-30-ra győzött Portugália ellen, a második találkozón pedig Norvégia és Spanyolország csapott össze. A találkozón 29-27-re még a spanyolok vezettek, de ezután három norvég gól következett, Jordi Ribera időt is kért. Két perccel a vége előtt 33-33 volt az állás, majd újra a norvégok találtak be, miként 34-34 után is, és meg is nyerték 35-34-re a találkozót. A spanyolok 11 másodperccel a vége előtt kettős emberelőnyben támadhattak az egyenlítésért, azonban két játékosuk sem merte elvállalni a lövést, Ian Barrufet – a legendás kapus, David Barrufet fia – a bal szélről beugorva sem lőtt, hanem átdobta a labdát jobb szélre, ahol az egyik norvég, August Pedersen ugyancsak beugorva elütötte Aleix Gómez elől. A játékvezetők elsőre hétméterest ítéltek, de videózás után visszavonták, a norvég nem lépett be a felugrása előtt, Spanyolország kikapott.

A kézilabda Eb-n teljes a döbbenet a spanyol válogatottnál
A kézilabda Eb-n teljes a döbbenet a spanyol válogatottnál Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A kézilabda Eb drámája Spanyolország és Barrufet drámája

August Pedersen kétszeresen is a meccs hőse lett, mert 13 lövésből 11 gólt elérve vette ki részét a norvég sikerből, amellyel csapata megőrizte esélyét az elődöntőbe jutásra, bár pont nélkül érkeztek a középdöntőbe. Ugyanúgy, mint a spanyolok, akiknek viszont már csak matematikai esélyük van arra, hogy a négy közé kerüljenek. Ez önmagában is bosszantó, de az még inkább azzá teszi, ahogyan elrontották a meccs végét. A 21 éves Barrufet első Európa-bajnokságán szerepel, igaz, a 2025-ös világbajnokságon már játszott. Most a norvégok ellen három gólt szerzett, azonban a negyedik nagyon hiányzik a spanyoloknak.

Az AS így zárta a tudósítását, a közvetítésből kimerevítve Barrufet gyámoltalanságát:  „Az akció, ami a spanyolokat a kiesés szélére sodorta: nehéz lenyelni. Katasztrófa, szégyen, Spanyolország kegyetlen vége.”

 

A találkozó utolsó másodpercei:

A mérkőzés összefoglalója:

