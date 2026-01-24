Gyűlölködés és családi dilemma a kézilabda Eb-n, a veszprémi igazolás fontos hírt közölt

Az olimpiai és világbajnok Dánia a Portugália elleni váratlan vereség után csütörtökön javítani tudott, és 32-29-re legyőzte a címvédő Franciaországot a férfikézilabda Eb középdöntőjének nyitókörében. A második fordulóban a korábban Németország és Norvégia ellen is alulmaradt Spanyolország lesz a dánok ellenfele Herningben.
Spanyol gyűlölet a dánokkal szemben
A két gigász az elmúlt években számos fontos mérkőzést vívott egymással, 2021 és 2023 között például mind a négy világverseny elődöntőjében összekerültek, és ezek közül csak a részben magyarországi Európa-bajnokságon örülhettek sikernek a spanyolok. A Veszprémet 2019 és 2023 között erősítő Rasmus Lauge pénteki nyilatkozata jó mutatja, hogy mekkora versengés van a két válogatott között:
A spanyolok gyűlölnek minket, mi vagyunk az a csapat a világon, amelyet a leginkább szeretnének legyőzni, szóval ez önmagában is kihívást jelent
– mondta Lauge, aki csapattársához, Magnus Landinhoz hasonlóan nem vitatta, hogy a dánoknak is különös fontossággal bír egy Spanyolország elleni, várhatóan nehéz siker.
Az olimpiai és világbajnok skandinávoknak az elmúlt összecsapásokhoz hasonlóan továbbra is nélkülözniük kell a nyáron Veszprémbe igazoló Lukas Jörgensent, aki elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a csoportkörben. A beálló pénteken a közösségi oldalán erősítette meg, hogy túl van a térdműtéten, és az operáció jól sikerült.
Oftedal dilemmája a kézilabda Eb-n
A herningi középdöntős csoportban szombaton még francia–portugál és német–norvég összecsapásokat is rendeznek. Utóbbi különösen érdekes lehet a Győr női kézilabdacsapatától 2024-ben visszavonult norvég Stine Oftedalnak, akinek férje, Rune Dahmke a német válogatott balszélsője. A tavaly nyár óta édesanya Oftedal el is árulta, hogy a családi ügy miatt nehéz eldöntenie, kinek is szurkoljon – ráadásul a nemzetisége mellett az is a norvégok felé húzhatja, hogy sógora a nemzeti csapatot erősítő Sander Sagosen.
A németek Norvégia legyőzése esetén karnyújtásnyira kerülnének az elődöntőtől, ahová a középdöntős csoport első két helyezettje jut.
Férfikézilabda Eb, középdöntő, 2. forduló, I. csoport (Herning), szombat:
- Franciaország–Portugália 15.30
- Spanyolország–Dánia 18.00
- Németország–Norvégia 20.30
Az állás: 1. Németország 4 pont, 2. Franciaország 2 (67-66), 3. Dánia 2 (61-60), 4. Portugália 2 (61-61), 5. Norvégia 2 (69-72), 6. Spanyolország 0.
