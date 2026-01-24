kézilabdaStine Oftedalkézilabda ebspanyol férfi kézilabda-válogatottRasmus Lauge

Gyűlölködés és családi dilemma a kézilabda Eb-n, a veszprémi igazolás fontos hírt közölt

Az olimpiai és világbajnok Dánia újabb lépést tehet az elődöntőbe jutás felé a férfikézilabda Európa-bajnokság szombati játéknapján. A Spanyolország elleni hazai találkozó előtt Rasmus Lauge elárulta, az ellenfelet bizonyára a gyűlölet is fűti. A Veszprém leendő játékosaként súlyos sérülést szenvedett Lukas Jörgensen üzent társainak a kézilabda Eb szombati középdöntős mérkőzése előtt. Eközben a norvég–német rangadó az exgyőri Stine Oftedalnak lesz igazán különleges.

2026. 01. 24. 8:18
Német férje Rune Dahmke miatt is nehéz a norvég Stine Oftedal dolga: kinek szurkoljon szombaton? Fotó: DPA/Soeren Stache
Az olimpiai és világbajnok Dánia a Portugália elleni váratlan vereség után csütörtökön javítani tudott, és 32-29-re legyőzte a címvédő Franciaországot a férfikézilabda Eb középdöntőjének nyitókörében. A második fordulóban a korábban Németország és Norvégia ellen is alulmaradt Spanyolország lesz a dánok ellenfele Herningben.

Rasmus Lauge szerint a spanyolok gyűlölik a dán válogatottat – a kézilabda Eb szombati mérkőzésén ez ki is derülhet
Rasmus Lauge szerint a spanyolok gyűlölik a dán válogatottat – a kézilabda Eb szombat esti mérkőzésén ez ki is derülhet Fotó: AFP/Ferenc Isza

Spanyol gyűlölet a dánokkal szemben

A két gigász az elmúlt években számos fontos mérkőzést vívott egymással, 2021 és 2023 között például mind a négy világverseny elődöntőjében összekerültek, és ezek közül csak a részben magyarországi Európa-bajnokságon örülhettek sikernek a spanyolok. A Veszprémet 2019 és 2023 között erősítő Rasmus Lauge pénteki nyilatkozata jó mutatja, hogy mekkora versengés van a két válogatott között: 

A spanyolok gyűlölnek minket, mi vagyunk az a csapat a világon, amelyet a leginkább szeretnének legyőzni, szóval ez önmagában is kihívást jelent

mondta Lauge, aki csapattársához, Magnus Landinhoz hasonlóan nem vitatta, hogy a dánoknak is különös fontossággal bír egy Spanyolország elleni, várhatóan nehéz siker.

Az olimpiai és világbajnok skandinávoknak az elmúlt összecsapásokhoz hasonlóan továbbra is nélkülözniük kell a nyáron Veszprémbe igazoló Lukas Jörgensent, aki elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a csoportkörben. A beálló pénteken a közösségi oldalán erősítette meg, hogy túl van a térdműtéten, és az operáció jól sikerült.

Oftedal dilemmája a kézilabda Eb-n

A herningi középdöntős csoportban szombaton még francia–portugál és német–norvég összecsapásokat is rendeznek. Utóbbi különösen érdekes lehet a Győr női kézilabdacsapatától 2024-ben visszavonult norvég Stine Oftedalnak, akinek férje, Rune Dahmke a német válogatott balszélsője. A tavaly nyár óta édesanya Oftedal el is árulta, hogy a családi ügy miatt nehéz eldöntenie, kinek is szurkoljon – ráadásul a nemzetisége mellett az is a norvégok felé húzhatja, hogy sógora a nemzeti csapatot erősítő Sander Sagosen.

A németek Norvégia legyőzése esetén karnyújtásnyira kerülnének az elődöntőtől, ahová a középdöntős csoport első két helyezettje jut.

Férfikézilabda Eb, középdöntő, 2. forduló, I. csoport (Herning), szombat:

  • Franciaország–Portugália 15.30
  • Spanyolország–Dánia 18.00
  • Németország–Norvégia 20.30

Az állás: 1. Németország 4 pont, 2. Franciaország 2 (67-66), 3. Dánia 2 (61-60), 4. Portugália 2 (61-61), 5. Norvégia 2 (69-72), 6. Spanyolország 0.

 

Fábián Tibor
idezojelekbojtor istván

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

Fábián Tibor avatarja

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

