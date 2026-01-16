Két magyar érintett volt a Konferencialiga sorsolásán, de csak az egyikük klubja kapott ellenfelet

Az alapszakasz az óévben lezárult. A Konferencialiga 36 csapatos mezőnye 24-re szűkült, ám ezek közül csak 16 volt érintett a pénteki sorsoláson, a tabella első nyolc helyezettje ugyanis automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe. A Ferencvárostól szerződtetett Varga Barnabás csapata, az AEK Athén harmadik lett az ligaszakaszban, így biztosan ott van a legjobb tizenhat között, a cseh Sigma Olomuc viszont – amely csütörtökön igazolta le Baráth Pétert – az utolsó, 24. helyen továbbjutva ellenfélre várt.

Klubváltása után Baráth Péter a Konferencialiga egyenes kieséses szakaszában is bizonyíthat (Fotó: NurPhoto/Marcin Golba)

Baráthék hazai pályán kezdenek a Konferencialiga folytatásában

A cseh gárda végül a svájci Lausanne együttesét kapta meg – a párharc első mérkőzését február 19-én, Csehországban, míg a visszavágót egy héttel később, Svájcban rendezik.

A sorozat nagy esélyesének tartott angol első osztályú Crystal Palace a bosnyák Zrijnski Mostar, míg az olasz élvonalbeli Fiorentina a lengyel Jagiellonia Bialystok vendégeként kezdi a nyolcaddöntőért zajló küzdelmet.

Az AEK és Varga Barnabás egyelőre nem kapott riválist, ám az kiderült, hogy a Drita–Celje vagy a Noah–AZ Alkmaar párharc győztesével találkozik majd a nyolcaddöntőben.

A következő sorsolást február 26-án tartja az UEFA.