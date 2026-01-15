Lamine Yamal kézilabdás hasonmása, akinek a neve zene füleinknek

A legfontosabb sikereket említve két-két világ-, illetve Európa-bajnoki arany- (2005, 2013, illetve 2018, 2020), továbbá öt olimpiai bronzérem (1996, 2000, 2008, 2020, 2021) fémjelzi a spanyol férfikézilabda-válogatott sikereit az elmúlt három évtizedben. A spanyolok, emlékezhetünk, 2022-ben a magyarországi Eb-n másodikak lettek a svédek mögött, a párizsi bronz előtt még a 2023-as vb-n is harmadikak lett, aztán látványosan visszaestek. A 2024-es Eb-n csupán a 13., a tavalyi vb-n pedig a 18. helyen végeztek. Végképp kifutott egy nagy generáció, elkerülhetetlenné vált a fiatalítás. A spanyolok négy újoncot neveztek a 2026-os Eb-re, köztük a csupán 18 esztendős Marcos Fist.

Marcos Fis, a spanyol kézilabda nagy tehetsége. A 2025-ös U19-es vb-n ő lett a torna játékosa, a felnőtt kézilabda Eb-n három góllal debütált Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Marcos Fis bemutatkozott a felnőttek között

Fis az első félidő derekán állt be a Szegedből ismert Garciandia helyett. Egyből dobott betörésből egy szép gólt, aztán már-már szélről még egyet, majd átlövésből talált be, három gól durván öt perc alatt. Ugyanaz a külső és gyorsaság, higanymozgás, mint Lamine Yamal esetében, csak éppen Fis magasabbra nőtt, igaz, 192 centivel már-már az alacsonyabb játékosok közé tartozik kézilabdában.

Hatalmas tehetség, vitathatatlan, nem véletlen, hogy a 2025-ös U19-es világbajnokságon Marcos Fist választották meg a torna legjobb játékosának. Az Eb nyitómeccsén letette a névjegyét a felnőttek között is.

18 year old Marcos Fis making a splash for Spain.



A new star in the making pic.twitter.com/AdNs5ivs49 — (Un)informed Handball Hour (@HandballHour) January 15, 2026

A spanyol csapat kiegyensúlyozott, nem egy-két klasszison múlik a teljesítménye, a játékosok igazságosan osztoztak a gólokon. A szerbeknél is akadt jó ismerős, három is: Pechmalbec a Veszprém, Kukics a Szeged játékosa, Cupara pedig anno ugyancsak Veszprémben húzott le négy évet.