Lamine Yamal kézilabdás hasonmása, akinek a neve zene füleinknek

Kudarcokkal tarkított két világverseny után Spanyolország alaposan megfiatalított csapattal vágott neki a férfikézilabda Európa-bajnokságnak. Az új generáció egyik sokra hivatott játékosa a csupán 18 éves Marcos Fis, aki megszólalásig hasonlít Lamine Yamalra. A spanyolok az Eb egyik nyitómeccsén 29-27-re verték Szerbiát. A másik találkozón Franciaország–Csehország 42-28.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 19:48
Imanol Garciandia (középen),a Szeged játékosa is kivette a részét a spanyolok győzelméből Szerbia ellen a férfi kézilabda Eb-n Fotó: BEATE OMA DAHLE Forrás: NTB
A legfontosabb sikereket említve két-két világ-, illetve Európa-bajnoki arany- (2005, 2013, illetve 2018, 2020), továbbá öt olimpiai bronzérem (1996, 2000, 2008, 2020, 2021) fémjelzi a spanyol férfikézilabda-válogatott sikereit az elmúlt három évtizedben. A spanyolok, emlékezhetünk, 2022-ben a magyarországi Eb-n másodikak lettek a svédek mögött, a párizsi bronz előtt még a 2023-as vb-n is harmadikak lett, aztán látványosan visszaestek. A 2024-es Eb-n csupán a 13., a tavalyi vb-n pedig a 18. helyen végeztek. Végképp kifutott egy nagy generáció, elkerülhetetlenné vált a fiatalítás. A spanyolok négy újoncot neveztek a 2026-os Eb-re, köztük a csupán 18 esztendős Marcos Fist. 

Marcos Fis, a spanyol kézilabda nagy tehetsége. A 2025-ös U19-es vb-n ő lett a torna játékosa, a felnőtt kézilabda Eb-n három góllal debütált
Marcos Fis, a spanyol kézilabda nagy tehetsége. A 2025-ös U19-es vb-n ő lett a torna játékosa, a felnőtt kézilabda Eb-n három góllal debütált Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Marcos Fis bemutatkozott a felnőttek között

Fis az első félidő derekán állt be a Szegedből ismert Garciandia helyett. Egyből dobott betörésből egy szép gólt, aztán már-már szélről még egyet, majd átlövésből talált be, három gól durván öt perc alatt. Ugyanaz a külső és gyorsaság, higanymozgás, mint Lamine Yamal esetében, csak éppen Fis magasabbra nőtt, igaz, 192 centivel már-már az alacsonyabb játékosok közé tartozik kézilabdában.

Hatalmas tehetség, vitathatatlan, nem véletlen, hogy a 2025-ös U19-es világbajnokságon Marcos Fist választották meg a torna legjobb játékosának. Az Eb nyitómeccsén letette a névjegyét a felnőttek között is.

A spanyol csapat kiegyensúlyozott, nem egy-két klasszison múlik a teljesítménye, a játékosok igazságosan osztoztak a gólokon. A szerbeknél is akadt jó ismerős, három is: Pechmalbec a Veszprém, Kukics a Szeged játékosa, Cupara pedig anno ugyancsak Veszprémben húzott le négy évet.

Megdolgoztak a spanyolok a szerbek ellen a győzelemért

A spanyolok a meccs elején gyorsan elhúztak 5-2-re, 7-3-ra, a szerbek aztán visszakapaszkodtak két gólra (9-7), de az ibériaiak kényelmes előnyben (19-14) vonultak szünetre. A folytatásban a szerbek küzdöttek becsülettel, az 53. percben ismét feljöttek két gólra (26-24), ami izgalmas hajrát ígért. A végén mégsem a fiatalság, nem Marcos Fis, hanem a rutin döntött: Alex Dujshebaev két góljával újra elléptek a spanyolok, s végül 29-27-re megnyerték a meccset.

A másik kora esti meccsen Franciaország simán, 42-28-ra kiütötte Csehországot.

A magyar kézilabda-válogatott pénteken, Lengyelország ellen kezdi meg a szereplését az Eb F csoportjában.

Esélylatolgatás a Rapid sporton:

 

