Cáfol az MLSZ: nem volt Budapesten titkos egyeztetés a futball-vb bojkottjáról

A Guardian a forrása az értesülésnek, miszerint az európai futballvezetők hétfő Budapesten tárgyaltak arról, hogy válaszul az Egyesült Államok és az európai uniós tagállam Dánia közötti, Grönlandot érintő konfliktusra reagálva fontolóra veszik a 2025-os labdarúgó-világbajnokság bojkottját.

Csányi Sándor is beszédet mondott az MLSZ hétfői ünnepségén Fotó: MLSZ

Mivel ugyancsak héffőn tartott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) 125 éves fennállása alkalkmából ünnepséget, kínálta magát az összefüggés, miszerint ennek apropóján, még ha informálisan is csupán, egyeztettek az európai szövetségek vezetői. A Guardian továbbá erről szóló cikkében még csak kételyeinek sem adott hangot, kész tényként közölte az értesülését. Lapunk nem vonta kétségbe a patinás brit lap szavahihetőségét, ezért vette át és dolgozta fel a hírt.

MLSZ: A budapesti eseménysorozat kizárólag a magyar labdarúgás ünnepéről szólt

Csütörtök reggel a forrás hitelességét tisztázandó érdeklődtünk az MLSZ-nél: volt-e egyeztetés. Délben az MLSZ rövid közleményben cáfolta, hogy bármilyen, a futball-vb esetleges bojkottját érintő tárgyalás történt volna Budapesten, pláne nem az ünnepi eseményhez kötötten. Íme, az MLSZ közleménye:

„Hétfőn a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából ünnepi vacsorát rendezett a szövetség, amelyen rangos magyar és külföldi vendégek vettek részt. Az eseményen Csányi Sándor és az MLSZ vendégeként megjelent Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség első embere, valamint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mellett számos európai futballszövetség vezetője, egykori világklasszis labdarúgók, kiemelkedő sportszakemberek, valamint közéleti személyiségek egész sora. A Magyar Nemzet oldalán – külföldi forrásra hivatkozva – megjelent felvetéssel ellentétben sem az eseményen, sem ahhoz kapcsolódva, semmilyen eltitkolt, előre be nem jelentett egyeztetésre, titkos megbeszélésre nem került sor. A január 19-i, budapesti eseménysorozat kizárólag a magyar labdarúgás ünnepéről, az MLSZ fennállásának 125. évfordulójáról szólt.”

A tájékoztatást akceptálva lapunk ezzel lezártnak tekini az ügyet.