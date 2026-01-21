Lelepleződött az MLSZ, Budapesten konspiráltak az európai országok a futball-vb bojkottjáról

Hivatalosan ünnepi esemény, a valóságban azonban súlyos geo- és sportpolitikai kérdéseket érintő háttéregyeztetés zajlott hétfőn Budapesten. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fennállásának 125. évfordulójára érkezett Magyarországra a FIFA elnöke, Gianni Infantino, valamint az UEFA vezetője, Aleksander Ceferin, de rajtuk kívül mintegy húsz európai labdarúgó-szövetség első számú vezetője is a magyar fővárosban tartózkodott.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke is beszédet mondott Budapesten, az MLSZ 125 éves fennállása alkalmából rendezett eseményen. Titokban Grönlandról, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság bojkottjáról is tárgyaltak (Fotó: MLSZ)

A brit Guardian értesülései szerint a találkozó margóján informális, ám annál fajsúlyosabb témát érontő megbeszélések folytak a 2026-os, az Egyesült Államok által is rendezett világbajnokság esetleges bojkottjáról.

A probléma gyökere: Grönland

A háttérben a Grönland státusa körüli egyre hevesebb diplomáciai helyzet áll. Grönland Dániához tartozik, Dánia a NATO és az Európai Unió tagja is egyben, az Egyesült Államok és Dánia közötti konfliktus tehát tehát e két szervezetet is feszültséggel terheli.

A budapesti események arról árulkodnak, a forró helyzet állásfoglalásra késztetheti az Európai Labdarúgó-szövetséget, az UEFA-t is.

A Guardian szerint az európai futballvezetők körében soha nem látott mértékű aggodalom alakult ki Trump nyilatkozatai miatt, amely akár UEFA által vezetett bojkottot is kiválthatna. Érthető módon az angol lap értesülései Dániában váltották a legnagyobb sajtóvisszhangot, ahol több cikkben is foglalkoznak a budapesti egyeztetéssel.

Futball-vb 2026: európai bojkott fenyeget?

A helyzet különösen érzékeny abból a szempontból, hogy a világbajnokság 104 mérkőzéséből 78-at az Egyesült Államok rendezne. Az európai bojkott példa nélküli lenne a futball történetében, ugyanakkor több forrás szerint, ha egy nagy európai szövetség lépne, mások is követnék.

A FIFA vezetősége hivatalosan óvatos, és egyelőre valószínűtlennek tartja a konfliktus eszkalációját, ám a sportágon belül egyre erősebben érzékelhető a bizonytalanság.

Az MLSZ hallgatott, de persze lelepleződött a titkos budapesti tárgyalás

Mindez azért is keltett visszhangot, mert az MLSZ az évfordulós rendezvényt szinte teljes titokban, a sajtó kizárásával tartotta meg. A hivatalos beszámoló kizárólag Csányi Sándor MLSZ-elnök, továbbá Infantino és Ceferin ünnepi beszédeit idézte, ám egy szó sem esett arról, hogy Budapesten európai futballvezetők a lehetséges világbajnoki bojkottról tárgyaltak.