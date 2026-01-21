MLSZtitkosDonald TrumpGrönland

Lelepleződött az MLSZ, Budapesten konspiráltak az európai országok a futball-vb bojkottjáról

Zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával tárgyalták európai labdarúgó-vezetők Budapesten a világbajnokság esetleges bojkottjáról, amely az Egyesült Államok Grönlandot érintő politikája miatt merült fel – derül ki a brit Guardian oknyomozó írásából. Az eseményen részt vett és beszédet is mondott Aleksander Ceferin, az UEFA-elnök és a Donald Trump USA-elnökkel baráti viszonyt ápoló Gianni Infantino, a FIFA elnöke is. Az egyeztetésre a Magyar Labdarúgó-szövetség 125 éves fennállása apropóján szervezett hétfői ünnepség adott alkalmat, ám az MLSZ mélyen hallgatott az esemény valódi sportdiplomáciai súlyáról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 19:39
Csányi Sándor is beszédet mondott az MLSZ hétfői ünnepségén Forrás: MLSZ
Hivatalosan ünnepi esemény, a valóságban azonban súlyos geo- és sportpolitikai kérdéseket érintő háttéregyeztetés zajlott hétfőn Budapesten. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fennállásának 125. évfordulójára érkezett Magyarországra a FIFA elnöke, Gianni Infantino, valamint az UEFA vezetője, Aleksander Ceferin, de rajtuk kívül mintegy húsz európai labdarúgó-szövetség első számú vezetője is a magyar fővárosban tartózkodott.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke is beszédet mondott Budapesten, az MLSZ 125 éves fennállása alkalmából rendezett eseményen. Titokban Grönlandról, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság bojkottjáról is tárgyaltak
Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke is beszédet mondott Budapesten, az MLSZ 125 éves fennállása alkalmából rendezett eseményen. Titokban Grönlandról, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság bojkottjáról is tárgyaltak (Fotó: MLSZ)

A brit Guardian értesülései szerint a találkozó margóján informális, ám annál fajsúlyosabb témát érontő megbeszélések folytak a 2026-os, az Egyesült Államok által is rendezett világbajnokság esetleges bojkottjáról.

A probléma gyökere: Grönland

A háttérben a Grönland státusa körüli egyre hevesebb diplomáciai helyzet áll.  Grönland Dániához tartozik, Dánia a NATO és az Európai Unió tagja is egyben, az Egyesült Államok és Dánia közötti konfliktus tehát tehát e két szervezetet is feszültséggel terheli.

A budapesti események arról árulkodnak, a forró helyzet állásfoglalásra késztetheti az Európai Labdarúgó-szövetséget, az UEFA-t is.

A Guardian szerint az európai futballvezetők körében soha nem látott mértékű aggodalom alakult ki Trump nyilatkozatai miatt, amely akár UEFA által vezetett bojkottot is kiválthatna. Érthető módon az angol lap értesülései Dániában váltották a legnagyobb sajtóvisszhangot, ahol több cikkben is foglalkoznak a budapesti egyeztetéssel.

Futball-vb 2026: európai bojkott fenyeget?

A helyzet különösen érzékeny abból a szempontból, hogy a világbajnokság 104 mérkőzéséből 78-at az Egyesült Államok rendezne. Az európai bojkott példa nélküli lenne a futball történetében, ugyanakkor több forrás szerint, ha egy nagy európai szövetség lépne, mások is követnék.

A FIFA vezetősége hivatalosan óvatos, és egyelőre valószínűtlennek tartja a konfliktus eszkalációját, ám a sportágon belül egyre erősebben érzékelhető a bizonytalanság.

Az MLSZ hallgatott, de persze lelepleződött a titkos budapesti tárgyalás

Mindez azért is keltett visszhangot, mert az MLSZ az évfordulós rendezvényt szinte teljes titokban, a sajtó kizárásával tartotta meg. A hivatalos beszámoló kizárólag Csányi Sándor MLSZ-elnök, továbbá Infantino és Ceferin ünnepi beszédeit idézte, ám egy szó sem esett arról, hogy Budapesten európai futballvezetők a lehetséges világbajnoki bojkottról tárgyaltak.

Az egyre feszültebb világpolitikai helyzet a magyarázat arra, hogy az MLSZ miért nem adott tájékoztatást a megbeszélésről, ami persze nem maradhatott titokban.

Donald Trump, az USA, Gianni Infantino, a FIFA elnöke, valamint a világbajnoki trófea
Donald Trump, az USA, Gianni Infantino, a FIFA elnöke, valamint a világbajnoki trófea Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto

Óvatos magyar álláspont

A kérdés politikai dimenziója sem elhanyagolható. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban úgy fogalmazott: Grönland ügye nem európai uniós hatáskör. Ismert továbbá, hogy a magyar kormány, élén Orbán Viktorral, jó kapcsolatokat ápol Donald Trumppal.

A magyar narratíva nem egyedi. Nincsen egységes európai álláspont az USA Grönland és így Dánia szuverenitását sértő törekvéseiről. Dánia mindenesetre nem enged az Egyesült Államok nyomásának.

A budapesti találkozó önmagában még nem jelent döntést, ám a tény, hogy ilyen szintű egyeztetések zajlottak Magyarországon, miközben erről a nyilvánosság semmit sem tudhatott, közvetett módon éppen az esemény jelentőségéről árulkodnak.

Csányi Sándor beszéde:

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

